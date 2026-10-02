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- World Cup 2027: కోహ్లీ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.. మరి రోహిత్ శర్మ పరిస్థితి ఏంటి? గంభీర్ సీక్రెట్ స్కెచ్
World Cup 2027: కోహ్లీ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.. మరి రోహిత్ శర్మ పరిస్థితి ఏంటి? గంభీర్ సీక్రెట్ స్కెచ్
World Cup 2027: ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027 కు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఈ మెగా టోర్నీ కోసం బీసీసీఐ ప్లాన్స్ రెడీ చేస్తోంది. మరి ఈ వన్డే వరల్డ్ కప్లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఆడతారా? సెలక్షన్ కమిటీ రోడ్మ్యాప్, కోచ్ గంభీర్ ప్లాన్స్ ఏమిటి?
2027 వరల్డ్ కప్లో రోహిత్, కోహ్లీ? అభిమానులకు మైండ్ బ్లాకింగ్ అప్డేట్
భారత క్రికెట్ అభిమానులను గత కొన్ని రోజులుగా ఆలోచనలో పడేసిన ఒకే ఒక్క ప్రశ్న.. 2027 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కనిపిస్తారా లేదా? టెస్టులు, టీ20లకు ఇప్పటికే బై-బై చెప్పేసిన ఈ దిగ్గజ బ్యాటర్లు.. వన్డేల్లో మాత్రం దూకుడు కొనసాగిస్తున్నారు.
అయితే, దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియాలలో 2027 అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 21 వరకు జరిగే ఈ మెగా టోర్నీ సమయానికి రోహిత్కు 40 ఏళ్లు, కోహ్లీకి 39 ఏళ్లు వస్తాయి. మరి బోర్డు ప్లాన్ ఏంటి? రో-కో కాంబోను ఇంకా కొనసాగిస్తారా? లేక యంగ్ రక్తాన్ని బరిలోకి దించుతారా? పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
విరాట్ కోహ్లీ స్ట్రెయిట్ స్టేట్మెంట్.. లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ ఫిక్స్
ఈ వ్యవహారంలో రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ తన వైపు నుంచి రూట్ మ్యాప్ను చాలా క్లియర్గా సెట్ చేసుకున్నాడు. ఐసీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కోహ్లీ మాట్లాడుతూ.. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ భారత్ తరఫున తన చివరి ప్రపంచకప్ అవుతుందని అధికారికంగా ప్రకటించాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ కప్ను ముద్దాడటమే తన ఏకైక లక్ష్యమని చెప్పాడు. అంటే, కోహ్లీ ఫిట్నెస్, మైండ్ సెట్ రెండూ 2027 టోర్నీపైనే ఉన్నాయి. తాను సిద్ధమని కింగ్ తేల్చేయడంతో అభిమానులు కూడా ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
రోహిత్ శర్మ సస్పెన్స్.. హిట్ మ్యాన్ మనసులో ఏముంది?
విరాట్ సంగతి పక్కన పెడితే, రోహిత్ శర్మ విషయంలో పరిస్థితి కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంది. లార్డ్స్లో ఇంగ్లండ్పై 138 పరుగుల విశ్వరూపం చూపించిన తర్వాత, బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా కూడా రోహిత్ రిటైర్మెంట్ రూమర్లను కొట్టిపారేశారు. రోహిత్ అద్భుత ఫామ్లో ఉన్నాడని స్పష్టం చేశారు. కానీ, 2027 వరల్డ్ కప్ సమయానికి ఉన్న పరిస్థితులు, ఫిట్నెస్, జట్టు కాంబినేషన్ను బట్టే తన ఎంపిక ఉంటుందని సైకియా హింట్ ఇచ్చారు. రోహిత్ కూడా సెప్టెంబర్లో స్పందిస్తూ.. 2027 అక్టోబర్ ఇంకా చాలా దూరంలో ఉందని, అప్పటి పరిస్థితిని బట్టి చూద్దామని ఓపెన్గానే వ్యాఖ్యానించాడు.
బీసీసీఐ సెలక్షన్ డ్రామా.. రివ్యూ మీటింగ్లో ఏం జరిగింది?
సెప్టెంబర్లో జరిగిన బీసీసీఐ రివ్యూ మీటింగ్లో గౌతమ్ గంభీర్, శుభ్మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్, వీవీఎస్ లక్ష్మణ్లు పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీలో 2027 వరల్డ్ కప్కు సంబంధించిన రోడ్మ్యాప్పై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి. అయితే రోహిత్ భవిష్యత్తుపై సెలక్షన్ కమిటీ, బీసీసీఐ మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. అజిత్ అగార్కర్ చీఫ్ సెలెక్టర్ పదవి నుంచి తప్పుకోవడానికి కూడా ఇదే కారణమనే ప్రచారం జరిగింది. కానీ బీసీసీఐ దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, మాజీల మాస్టర్ ప్లాన్
ప్రస్తుతం భారత వన్డే జట్టుకు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. గిల్ నాయకత్వానికి రోహిత్, కోహ్లీ అనుభవం ఎంతో ప్లస్ అవుతుందని హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ వెల్లడించాడు. మైదానంలో గిల్కు వీరిద్దరి మార్గదర్శకత్వం దొరకడం పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అన్నాడు.
మరోవైపు మాజీ కోచ్ రవిశాస్త్రి మాట్లాడుతూ.. రో-కో ఇద్దరూ వన్డే సెటప్లోనే ఉన్నారని, 2027 వరల్డ్ కప్ కచ్చితంగా ఆడతారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఆశిష్ నెహ్రా మాత్రం తొందరపడి ఇప్పుడే నిర్ణయం చెప్పలేమని, అప్పటివరకు చాలా సిరీస్లు ఉన్నాయని కాస్త జాగ్రత్తగా స్పందించాడు.
బీసీసీఐ ఫైనల్ స్టాండ్ ఏంటి?
ప్రస్తుతానికి రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరూ బిసిసిఐ వన్డే రోడ్మ్యాప్లోనే ఉన్నారు. రీసెంట్గా వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్కు కూడా వీరిని ఎంపిక చేయడమే దీనికి ఉదాహరణ. సెప్టెంబర్ 30న వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో రోహిత్ 12,000 వన్డే పరుగుల మైలురాయిని దాటి సరికొత్త రికార్డు కూడా సృష్టించాడు. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే.. విరాట్ కోహ్లీ ఆడటం దాదాపు ఖాయం కాగా, రోహిత్ శర్మ ఫ్యూచర్ మాత్రం అతని రాబోయే ఫామ్, ఫిట్నెస్, బీసీసీఐ ఫైనల్ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.