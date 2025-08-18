యూపీ సర్కార్ 10,830 రోజ్‌గర్ మేళాల ద్వారా 13.64 లక్షల మందికి ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు కల్పించింది. యూపీ యువతకు దేశ, విదేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తోంది. జపాన్, జర్మనీ, క్రొయేషియా, యూఏఈల్లో ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయి.

Uttar Pradesh: ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1, 2017 నుండి ఏప్రిల్ 30, 2025 మధ్య 10,830 రోజ్‌గర్ మేళాలు జరిగాయి. వీటిద్వారా 13.64 లక్షల ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు లభించాయి. వందలాది కంపెనీలు ఈ మేళాల్లో నేరుగా నియామకాలు చేపట్టాయి. కార్మిక, ఉపాధి శాఖ స్థానిక ఉద్యోగాలకు మించి యువతకు అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఈ మేళాలు యువతకు ఉద్యోగాలే కాకుండా, పరిశ్రమలకు శిక్షణ పొందిన మానవ వనరులను అందిస్తున్నాయి.

రోజ్‌గర్ మిషన్ ద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్ దేశ, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలకు యువతను అనుసంధానిస్తోంది. శిక్షణ, కెరీర్ గైడెన్స్ ద్వారా యువతకు సాయం అందిస్తోంది. జపాన్, జర్మనీ, క్రొయేషియా, యూఏఈ దేశాలు నర్సులు, కేర్‌గివర్లు, డ్రైవర్లు, నిర్మాణ సిబ్బంది వంటి నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులను కోరుతున్నాయి. నెలకు రూ.1.5 లక్షల వరకు జీతాలు లభిస్తున్నాయి. ఇతర గల్ఫ్ దేశాల నుండి కూడా ఇలాంటి డిమాండ్ ఉంది.

విదేశీ ఉద్యోగాలు సురక్షితంగా, చట్టబద్ధంగా ఉండేలా యూపీ ప్రభుత్వం నేరుగా సాయం చేస్తోంది. ఇప్పటికే కార్మికులను ఇజ్రాయెల్‌కు పంపారు, మరో 1,383 మందిని పంపనున్నారు. ఈ చొరవ ద్వారా రూ.1,000 కోట్ల రెమిటెన్స్‌లు వస్తాయని అంచనా. ఉద్యోగంతో పాటు యువతకు సరైన మార్గదర్శకత్వం అవసరమని గుర్తించిన యోగి ప్రభుత్వం, ఉపాధి శాఖ 24,493 కెరీర్ కౌన్సెలింగ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి 26.5 లక్షల మందికి మేలు చేసింది. 

Related Articles

Yogi Adityanath: రాహుల్‌ గాంధీ వల్ల బీజేపీకి మంచే జరుగుతోంది.. యోగీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Yogi Adityanath: రాహుల్‌ గాంధీ వల్ల బీజేపీకి మంచే జరుగుతోంది.. యోగీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Yogi Adityanath: యూపీలో ముస్లింలకు భద్రతా ఉందా.? యోగీ అదిరిపోయే సమాధానం
Yogi Adityanath: యూపీలో ముస్లింలకు భద్రతా ఉందా.? యోగీ అదిరిపోయే సమాధానం

ప్రభుత్వం 'సేవా మిత్ర యోజన' అనే ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటివరకు 52,349 మంది కార్మికులు ఈ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకున్నారు. ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ పనులు, పెయింటింగ్, ఏసీ రిపేర్, బ్యూటీషియన్ సేవలు వంటివి అందిస్తున్నారు. ఇలాంటి చొరవల ద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రపంచ స్థాయిలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులను సరఫరా చేసే రాష్ట్రంగా మారుతోంది.