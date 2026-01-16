యోగి ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ వ్యవసాయం కొత్త శిఖరాలకు చేరింది. వ్యవసాయ వృద్ధి రేటు రెండంకెలకు చేరింది, రైతులకు రికార్డు స్థాయిలో చెరకు చెల్లింపులు, సమ్మాన్ నిధి అందాయి. యూపీ ఇప్పుడు దేశ ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
Lucknow : 2017కు ముందున్న ఆహార సంక్షోభం, బ్లాక్ మార్కెటింగ్, అస్తవ్యస్త పరిస్థితుల నుంచి ఉత్తర ప్రదేశ్ వ్యవసాయ రంగం బైటపడింది… ఇందంతా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్పై నమ్మకం ఉంచడంవల్లే సాధ్యమయ్యిందని రైతులు అంటున్నారు. గడిచిన తొమ్మిదేళ్లలో రైతులు వేగంగా అభివృద్ధి బాటలో పయనించారు. యోగి మోడల్ ప్రభావంతో దేశంలోని మొత్తం వ్యవసాయ భూమిలో కేవలం 10 శాతం ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్, ఇప్పుడు జాతీయ ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిలో 21 శాతం వాటాను అందిస్తోంది.
సింగిల్ డిజిట్ నుంచి డబుల్ డిజిట్ వృద్ధి
2017కు ముందు వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటు సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమైంది. యోగి ప్రభుత్వ హయాంలో వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాల వృద్ధి రేటు గత మూడేళ్లలో 14 శాతానికి పైగా ఉంది. దీంతో ఉత్తరప్రదేశ్ వ్యవసాయం ఇప్పుడు కేవలం సంప్రదాయబద్ధంగానే కాకుండా, ఉత్పాదకత, లాభాల కొత్త శకంలోకి ప్రవేశించిందని స్పష్టమవుతోంది. రైతులు ఇప్పుడు 'పొలం నుంచి శ్రేయస్సు' వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు.
రుణమాఫీ నుంచి శాస్త్రీయ వ్యవసాయం వరకు
2017లో అధికారం చేపట్టిన వెంటనే యోగి ప్రభుత్వం 36 వేల కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీపై చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనితో పాటు శాస్త్రవేత్తలను ల్యాబ్ నుంచి నేరుగా పొలాలకు చేర్చే 'వికసిత్ కృషి సంకల్ప్ అభియాన్' ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రచారం కింద రాష్ట్రంలోని 14,170 గ్రామాల్లో 23.30 లక్షల మంది రైతులతో సంభాషించారు. యోగి శకంలో వ్యవసాయం కేవలం జీవనోపాధి మాత్రమే కాదు, అభివృద్ధికి బలమైన పునాదిగా మారింది.
రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా మారిన రైతు
రైతులు కేవలం ఓటు బ్యాంకు కాదని, ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అని యోగి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది. పారదర్శక వ్యవస్థ, ప్రాధాన్యం వల్ల వ్యవసాయ పథకాలు కాగితాల నుంచి క్షేత్రస్థాయికి చేరాయి. కనీస మధ్దతు ధరకు పంట కొనుగోలు పారదర్శకంగా మారింది. చెల్లింపుల వ్యవస్థ సకాలంలో జరిగింది. రైతులకు వారి పంటకు సరైన ధర లభించడం మొదలైంది. సాగునీటి సౌకర్యాల విస్తరణతో వ్యవసాయానికి కొత్త ఊపు వచ్చింది. కాలువల పునరుద్ధరణ, బోరుబావుల సంఖ్య పెంపు, ఉచిత, రాయితీ నీటిపారుదల పథకాలు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచాయి.
రైతు గౌరవంపై కేంద్రీకృతమైన పథకాలు
2017కు ముందు రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే పరిస్థితి ఉండగా, 2017 తర్వాత రైతు గౌరవం అనే భావన బలపడింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా సహాయం అందడం మొదలైంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన 21 విడతల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ రైతులకు 94,668.58 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించారు. రెండు కోట్లకు పైగా రైతులను కిసాన్ పాఠశాలల ద్వారా ఆధునిక సాంకేతికతతో అనుసంధానించారు. 16 లక్షల ప్రైవేట్ ట్యూబ్వెల్స్తో సంబంధం ఉన్న రైతుల రుణాలు మాఫీ అయ్యాయి.
సహకార, వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాలకు బలం
సహకార రంగం కింద ఎల్డీబీ నుంచి లభించే రుణాలపై వడ్డీ రేటును 11.5 శాతం నుంచి 6 శాతానికి తగ్గించారు. లక్నోలోని అటారీలో భారతరత్న చౌదరి చరణ్ సింగ్ స్మారకార్థం సీడ్ పార్క్, బారాబంకిలో టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబ్ కోసం 31 ఎకరాల భూమి, పిలిభిత్లో బాస్మతి ఉత్పత్తి, శిక్షణా కేంద్రం కోసం 7 ఎకరాల భూమిని గుర్తించారు. ఇది వ్యవసాయ పరిశోధన, నాణ్యమైన ఉత్పత్తికి కొత్త ఊపునిచ్చింది.
చెరకు రైతులకు చారిత్రక లబ్ధి
యోగి ప్రభుత్వం చెరకు రైతుల ప్రయోజనాల కోసం ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది. 2025-26 క్రషింగ్ సీజన్కు చెరకు ధరను క్వింటాల్కు ₹30 పెంచారు. ముందస్తు చెరకు రకం ధర క్వింటాల్కు ₹400, సాధారణ రకం ధర క్వింటాల్కు ₹390గా నిర్ణయించారు. దీనివల్ల రైతులకు దాదాపు ₹3,000 కోట్ల అదనపు చెల్లింపులు అందుతాయి. యోగి ప్రభుత్వ హయాంలో చెరకు ధర పెరగడం ఇది నాలుగోసారి. 2017 నుంచి ఇప్పటివరకు రైతులకు 2.96 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా రికార్డు స్థాయిలో చెరకు చెల్లింపులు జరిగాయి.
సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలు, భవిష్యత్తు ఆశ
యోగి ప్రభుత్వం సంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పాటు సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలపై కూడా దృష్టి పెట్టింది. భూసార ఆరోగ్య కార్డు, నాణ్యమైన విత్తనాలు, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా రైతును ఆధునిక వ్యవసాయంతో అనుసంధానించారు. విత్తనం నుంచి మార్కెట్ వరకు మొత్తం ప్రక్రియను సులభతరం చేశారు.
వ్యవసాయం నష్టదాయకం కాదని, గౌరవప్రదమైన జీవనోపాధికి బలమైన మార్గమని ప్రభుత్వ విధానాలు భరోసా ఇచ్చాయి. నేడు ఉత్తరప్రదేశ్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తి, సేకరణ, రైతు సంక్షేమ పథకాలలో అగ్రగామి రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా ఉంది. యోగి ప్రభుత్వ హయాంలో వ్యవసాయం విశ్వాసం, స్థిరత్వం, ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ప్రతీకగా నిలిచింది.