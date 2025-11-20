ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని 6 జిల్లాల్లో 9 రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులకు రెరా ఆమోదం తెలిపింది. వీటిలో రూ.2,008.64 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నారు. మొత్తం 1,586 యూనిట్లు అభివృద్ధి చేస్తారు.
Real Estate : ఉత్తరప్రదేశ్ రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (యూపీ రెరా) రాష్ట్రంలో పారదర్శక, వినియోగదారులకు అనుకూలమైన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే దిశగా మరో కీలక అడుగు వేసింది. యూపీ రెరా ఛైర్మన్ సంజయ్ భూసరెడ్డి అధ్యక్షతన ప్రధాన కార్యాలయంలో అథారిటీ 189వ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో సీనియర్ అధికారులు, నిపుణులు పాల్గొని వివిధ ప్రాజెక్టులను సమీక్షించిన తర్వాత 9 కొత్త పథకాలకు ఆమోదం తెలిపారు.
6 జిల్లాల్లో 9 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం
ఈ సమావేశంలో ఆమోదం పొందిన 9 ప్రాజెక్టులు లక్నో, బారాబంకి, ప్రయాగ్రాజ్, చందౌలి, అలీగఢ్, నోయిడాలలో ఉన్నాయి. ఈ పథకాల కింద ఫ్లాట్లు, విల్లాలతో కలిపి మొత్తం 1,586 యూనిట్లు అభివృద్ధి చేస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టులు నివాస, మల్టీ పర్పస్ అభివృద్ధి నమూనాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇవి నగరాలు, శివారు ప్రాంతాల అవసరాలను తీర్చడంలో సహాయపడతాయి.
జిల్లాల వారీగా పెట్టుబడులు, ప్రాజెక్టుల వివరాలు
ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టులలో అత్యధిక పెట్టుబడి నోయిడాలో నమోదైంది. ఇక్కడ ₹1,536.99 కోట్ల విలువైన 3 పథకాలకు ఆమోదం లభించింది. ఎన్సీఆర్ పరిధిలో ఉండటం వల్ల నోయిడా పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా మారింది. లక్నోలో ₹283.76 కోట్ల విలువైన 1 ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. ఇది రాజధానిలో పెరుగుతున్న నివాస, వాణిజ్య డిమాండ్ను తీరుస్తుంది.
బారాబంకిలో ₹120.85 కోట్ల విలువైన 2 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. ఇది శివారు, అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాలలో రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలకు ఊపునిస్తుంది. ప్రయాగ్రాజ్లో ₹11.47 కోట్లు, చందౌళిలో ₹37.85 కోట్ల విలువైన ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. ఇవి పూర్వాంచల్ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తాయి. అదేవిధంగా అలీగఢ్లో ₹17.72 కోట్ల విలువైన 1 ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. ఇది స్థానిక నివాస అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు, ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.
ఉపాధి పెరుగుతుంది
ఈ 9 ప్రాజెక్టులలో జరిగే మొత్తం ₹2,008.64 కోట్ల పెట్టుబడి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ, జీడిపీకి సానుకూలంగా దోహదపడుతుంది. నిర్మాణ సమయంలో వేలాదిమందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. అలాగే సిమెంట్, స్టీల్, పెయింట్, టైల్స్, విద్యుత్ పరికరాలు, ఫర్నీచర్, రవాణా, భీమా, ఆర్థిక సేవల వంటి అనుబంధ పరిశ్రమలకు కూడా గొప్ప లాభం చేకూరుతుంది. దీంతో రాష్ట్రంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగవంతమై, నివాస, వాణిజ్య మౌలిక సదుపాయాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి.
ప్రభుత్వ విధానాలతో పెరిగిన పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం
ఉత్తరప్రదేశ్లో రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు పెరగడానికి ప్రభుత్వ పెట్టుబడికి అనుకూలమైన విధానాలు, పారదర్శక పరిపాలన, మెరుగైన శాంతిభద్రతలు, బలమైన కనెక్టివిటీ కారణం. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్వే, బుందేల్ ఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్వే, మెట్రో విస్తరణ, డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్, ఎయిర్పోర్ట్ నెట్వర్క్, పారిశ్రామిక కారిడార్ల వంటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని మరింత బలపరిచాయి. ఈ కారణంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడు దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతోంది.