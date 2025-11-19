ఉత్తరప్రదేశ్లో నీటిపారుదల వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ 95 కొత్త కాలువ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపారు. ₹39453 లక్షల వ్యయంతో 36 వేల హెక్టార్లలో సాగునీటి సామర్థ్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తారు.
Uttar Pradesh : యోగి సర్కార్ తీసుకున్న ఒక పెద్ద నిర్ణయం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లక్షలాది మంది రైతులకు కొత్త ఆశను కలిగించింది. ఏళ్లుగా మరమ్మతులు, విస్తరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కాలువ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నీటిపారుదల, జలవనరుల శాఖ సమీక్షా సమావేశంలో 95 కొత్త ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపారు.
రైతులకు యోగి కానుక
వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రానికి కాలువ వ్యవస్థ బలోపేతం వెన్నెముక లాంటిదని ముఖ్యమంత్రి సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు. అందుకే ప్రభుత్వం ₹39453.39 లక్షల మొత్తం వ్యయంతో 95 ప్రాజెక్టులకు పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే 36 వేల హెక్టార్ల భూమిలో సాగునీటి సామర్థ్యం పునరుద్ధరించబడుతుంది. దీనివల్ల దాదాపు 9 లక్షల మంది రైతులు, గ్రామీణ కుటుంబాలకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అన్ని ప్రాజెక్టులను నిర్దేశిత సమయంలో, నాణ్యతతో పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
హెడ్ రెగ్యులేటర్ నుంచి వంతెనల వరకు
సమీక్ష సందర్భంగా 95 ప్రాజెక్టులలో కాలువ నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేయడానికి ఈ పనులు ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు—
- కాలువ వ్యవస్థలోని ఖాళీలలో కొత్త కాలువల నిర్మాణం
- హెడ్ రెగ్యులేటర్, క్రాస్ రెగ్యులేటర్, సైఫన్, ఫాల్ వంటి పక్కా నిర్మాణాల నిర్మాణం
- లోపలి, బయటి సెక్షన్ల మరమ్మతులు
- ఫిల్లింగ్ రీచ్లో కాలువ లైనింగ్
- దెబ్బతిన్న కల్వర్టులు, వంతెనల నిర్మాణం, మరమ్మతులు
- కాలువ గట్లపై రోడ్ల నిర్మాణం
- పరిశీలన భవనాలు, కార్యాలయాల పునరుద్ధరణ
- నీటి మిల్లుల మరమ్మతులు
- విభాగపు భూమి రక్షణకు ప్రహరీ గోడల నిర్మాణం
ఈ పనులతో సాగునీటి నెట్వర్క్ బలోపేతం అవ్వడమే కాకుండా, నీటి లభ్యత కూడా స్థిరంగా, సజావుగా ఉంటుంది.
పూర్వాంచల్, తెరాయ్, బుందేల్ఖండ్, పశ్చిమ యూపీ రైతులకు పెద్ద ప్రయోజనం
కాలువల పునరుద్ధరణ రాష్ట్రంలోని అనేక ముఖ్యమైన ప్రాంతాలలో నీటి పంపిణీ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా —
- పూర్వాంచల్
- తెరాయ్ ప్రాంతం
- బుందేల్ఖండ్
- పశ్చిమ ఉత్తర ప్రదేశ్
ఈ ప్రాంతాల రైతులకు ఈ ప్రాజెక్టుల వల్ల గణనీయమైన ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది.
నిర్మాణమే కాదు, నీటి నిర్వహణ, రైతు ప్రయోజనాలే ప్రాధాన్యం
ఈ ప్రాజెక్టుల ఉద్దేశం కేవలం నిర్మాణం చేపట్టడమే కాదని, వీటితో పాటు
- నీటి నిర్వహణలో సామర్థ్యాన్ని పెంచడం
- సాగునీటి లభ్యతను నిర్ధారించడం
- వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల
- రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయడం
రాష్ట్రంలో ఏ రైతు కూడా సాగునీటి కొరత వల్ల పంట నష్టానికి గురికాకూడదని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నొక్కి చెప్పారు.