ఇంటరాక్టివ్ డిస్ప్లేలు, వర్చువల్ టూర్లు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల ద్వారా యూపీ తన ప్రత్యేకతను చాటిచెప్పనుంది. విదేశీ పర్యాటకులను, పెట్టుబడులను ఆకర్షించి దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడటమే యూపీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Lucknow : గత ఎనిమిదేళ్లలో ఉత్తరప్రదేశ్ను జాతీయ వృద్ధి ఇంజిన్గా మార్చారు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్. ఇప్పుడు ఆయన రాష్ట్ర పర్యాటక రంగాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సెప్టెంబర్ 23 నుండి 25 వరకు పారిస్లో జరగనున్న ‘ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ట్రావెల్ మార్కెట్ - IFTM టాప్ రెసా 2025’లో యూపీ పాల్గొనడానికి సన్నాహాలు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 120 కి పైగా దేశాలు పాల్గొంటున్న ఈ కార్యక్రమంలో ప్రపంచ పర్యాటకులను, పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి యూపీ తన విస్తారమైన పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
‘ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ట్రావెల్ మార్కెట్ (IFTM) టాప్ రెసా 2025’లో శాశ్వత ముద్ర వేయడానికి యూపీ పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక సన్నాహాలు చేస్తోంది. ODOP ఉత్పత్తులు, స్థానిక హస్తకళలు, సంప్రదాయ కళలు సహా ఉత్తరప్రదేశ్ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సందర్శకులు చూడగలరు. యూపీ పెవిలియన్లో సంక్లిష్టమైన హస్తకళలు, అద్భుతమైన కళాఖండాలు, ఆలయాల స్ఫూర్తితో కూడిన నిర్మాణ శైలిని ప్రదర్శించే సృజనాత్మకంగా రూపొందించిన సెటప్ ఉంటుంది… ఇది రాష్ట్రం ప్రత్యేక గుర్తింపు, నైపుణ్యాన్ని హైలైట్ చేసే మనోహరమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 3 లక్షల మంది ఫ్రెంచ్ పర్యాటకులు భారతదేశాన్ని సందర్శిస్తుండగా, 7 లక్షల మంది భారతీయులు ఫ్రాన్స్కు వెళతారు. ఇది రెండు దేశాల మధ్య బలమైన పర్యాటక సంబంధాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ వారణాసి, అయోధ్య, బౌద్ధ సర్క్యూట్ వంటి ప్రదేశాలకు ఫ్రెంచ్, యూరోపియన్ ప్రయాణికులను ఆకర్షించడానికి సిద్ధమవుతోంది. వారికి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక అనుభవాలను అందిస్తోంది.
ఫ్రెంచ్, యూరోపియన్ ట్రావెల్ ప్రొఫెషనల్స్, టూర్ ఆపరేటర్లు, పర్యాటక పెట్టుబడిదారులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ ఈవెంట్ ఉత్తరప్రదేశ్కు కీలక అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. పారిస్ స్టాల్లో పర్యాటక శాఖ ఆకర్షణీయమైన ప్రదర్శనలు, LED స్క్రీన్లు, ఇంటరాక్టివ్ కియోస్క్ల ద్వారా యూపీని ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, సహజ పర్యాటక కేంద్రంగా ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ చొరవ విదేశీ పర్యాటకులను పెంచుతుందని, యూరప్తో కొత్త వ్యాపార భాగస్వామ్యాలను ఏర్పరుస్తుందని, రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్ను సందర్శించే చాలా మంది విదేశీ పర్యాటకులు దక్షిణాసియా దేశాల నుండి వస్తున్నారని గమనించదగ్గ విషయం. యోగి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు యూరోపియన్, పాశ్చాత్య దేశాల నుండి పర్యాటకులను గణనీయంగా పెంచడంపై దృష్టి సారించింది. ఇటీవలి మహా కుంభమేళాలో పాశ్చాత్య పర్యాటకుల నుండి ప్రోత్సాహకరమైన భాగస్వామ్యం కనిపించింది… ఈ ట్రెండ్ను రాష్ట్రం కొనసాగించాలని, విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ‘ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ట్రావెల్ మార్కెట్ (IFTM) టాప్ రెసా 2025’లో పాల్గొనడం యూపీకి ప్రపంచ పర్యాటక ప్రచారాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కీలకమైన లింక్గా పనిచేస్తుంది.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశాల మేరకు వారసత్వ పర్యాటకం, వెల్నెస్, ఆయుర్వేదం, పర్యావరణ పర్యాటకం, గ్రామీణ అనుభవాలలో ఉత్తరప్రదేశ్ బలాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా విదేశీ పర్యాటకులను, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. పారిస్ ఈవెంట్ ఆయుర్వేద రిట్రీట్లు, యోగా కేంద్రాలు, గ్రామీణ హోమ్స్టేలు వంటి సదుపాయాలను హైలైట్ చేస్తుంది. అదనంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న చారిత్రక కోటలు, రాజభవనాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలను పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళుతోంది.
ప్రపంచ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి మయూర్ నృత్యం, రాస్ లీల, గిరిజన నృత్యం, బుందేలి జానపద నృత్యం, కథక్ వంటి ఉత్తరప్రదేశ్ సంప్రదాయ నృత్య రూపాల ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలను అందించాలని పర్యాటక శాఖ యోచిస్తోంది. యూరోపియన్ పెట్టుబడిదారులు, సందర్శకులు AR-ఎనేబుల్డ్ సెల్ఫీ ప్యానెల్లు, ఆటో-నావిగేషన్ స్క్రీన్లు, ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ టచ్ ప్యానెల్ల ద్వారా రాష్ట్రంలోని కీలక పర్యాటక ప్రదేశాల వర్చువల్ టూర్లను కూడా తీసుకోవచ్చు. అదనంగా, ప్రయాణ బుకింగ్లు, పర్యాటక కార్యక్రమాలకు సులభంగా, వేలికొనలకు అందుబాటులో ఉండేలా మొబైల్ యాప్, QR కోడ్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ నిబద్ధత రాబోయే పారిస్ ఈవెంట్లో స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ ప్లాస్టిక్, బయోడిగ్రేడబుల్ కాని వస్తువులను పూర్తిగా నివారించి, పర్యావరణ అనుకూలమైన, స్థిరమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి తన స్టాల్ను రూపొందించాలని యోచిస్తోంది. ఈ చొరవ స్థిరమైన పర్యాటక సందేశాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. స్టాల్కు వచ్చే సందర్శకులు యూపీలోని ప్రధాన పర్యాటక ప్రదేశాల మనోహరమైన వర్చువల్ టూర్లను కూడా తీసుకోవచ్చు, సాంస్కృతిక అనుభవాన్ని పర్యావరణ స్పృహతో మిళితం చేస్తారు.
అలాగే స్టాల్కు వచ్చే సందర్శకుల డేటాబేస్ను సిద్ధం చేస్తారు, తద్వారా భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులు, పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి వారిని సంప్రదించవచ్చు.
IFTM టాప్ రెసా అంటే ఏమిటి?
IFTM టాప్ రెసా అనేది ఫ్రాన్స్ ప్రీమియర్ B2B అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ ట్రేడ్ షో, యూరోపియన్ పర్యాటక మార్కెట్కు కీలకమైన గేట్వే. పారిస్లో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ట్రావెల్ ప్రొఫెషనల్స్, టూర్ ఆపరేటర్లు, పెట్టుబడిదారులను ఒకచోట చేర్చుతుంది. 170 కి పైగా గమ్యస్థానాలు, 400+ ఎగ్జిబిషన్ స్టాండ్లు, 1,400 బ్రాండ్లను కలిగి ఉన్న ఇది ప్రపంచ పర్యాటక పరిశ్రమలోని ప్రతి రంగాన్ని కవర్ చేస్తుంది. iftm.fr ద్వారా నిర్వహించబడే ఇది యూరప్లో తమ పరిధిని విస్తరించాలని చూస్తున్న గమ్యస్థానాలకు అద్వితీయమైన నెట్వర్కింగ్, ప్రమోషనల్ అవకాశాలను అందిస్తుంది.
120 దేశాల నుండి 30,000 మందికి పైగా ఈ కార్యక్రమాన్ని సందర్శిస్తారు
IFTM టాప్ రెసా 120 కి పైగా దేశాల నుండి 30,000 మందికి పైగా పాల్గొనేవారిని ఆకర్షిస్తుంది, 170 కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాల నుండి పర్యాటక గమ్యస్థానాలు ప్రదర్శించబడతాయి. ప్రయాణ, పర్యాటక పరిశ్రమకు ప్రీమియర్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫారమ్గా గుర్తింపు పొందిన ఈ కార్యక్రమం విభిన్న సంస్కృతులు, గమ్యస్థానాలు, వ్యాపార అవకాశాలను ఒకే చోటకు తీసుకువస్తుంది. ఇది అంతర్జాతీయ సహకారం, ప్రమోషన్కు అనువైన వేదికగా మారుతుంది.
యూపీ పాల్గొనడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?
IFTM టాప్ రెసాలో ఉత్తరప్రదేశ్ పాల్గొనడం వల్ల రాష్ట్రానికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మొదట, ఇది విదేశీ పర్యాటకుల ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. రెండవది, ఇది విదేశీ పెట్టుబడులను, ముఖ్యంగా వారసత్వ పరిరక్షణ, వెల్నెస్ రిట్రీట్లు, పర్యావరణ పర్యాటక ప్రాజెక్టులలో ఆకర్షిస్తుంది. యూపీని ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. మూడవదిగా, ఇది సాంస్కృతిక మార్పిడిని పెంపొందిస్తుంది, స్థానిక హస్తకళలు, ODOP ఉత్పత్తుల కోసం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను తెరుస్తుంది. మొత్తంమీద ఈ కార్యక్రమం యూరోపియన్ ట్రావెల్ మార్కెట్లో యూపీ ఉనికిని పెంచుతుంది, పర్యాటకం, పెట్టుబడులలో నిరంతర వృద్ధిని నడిపిస్తుంది.