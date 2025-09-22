GST Reforms : కేంద్ర ప్రభుత్వ జీఎస్టీ సంస్కరణలు దీపావళి కానుకగా పేర్కొన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్. జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గడంతో ప్రజలకు ఉపశమనం కలుగుతుంది… కొనుగోలు శక్తి పెరిగి కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయన్నారు.&nbsp;

GST Reforms : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశప్రజలకు పెద్ద దీపావళి కానుక అని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గడం వల్ల కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని… సాధారణ వినియోగదారుడి కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుందని ఆయన చెప్పారు.

జీఎస్టీతో కొనుగోలు శక్తి, ఉపాధి పెరుగుతాయి

పన్ను రేట్లు తగ్గినప్పుడు వినియోగదారుల కొనుగోలు సామర్థ్యం పెరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. కొనుగోళ్లు పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరిగితే వినియోగం, వినియోగం పెరిగితే ఉత్పత్తి, ఉత్పత్తి పెరిగితే కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈ విధంగా, జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రయోజనం నేరుగా సామాన్య ప్రజలకు అందుతుందన్నారు.

నవరాత్రుల నుంచి కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు అమలు

శరన్నవరాత్రుల మొదటి రోజు నుంచి ప్రధాని మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా తగ్గిన జీఎస్టీ రేట్లు అమల్లోకి వచ్చాయని యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు ఇదే అతిపెద్ద జీఎస్టీ సంస్కరణ అని ఆయన అన్నారు.

Related Articles

Related image1
UP Trade Show 2025 : యువతీయువకులకు యోగి సర్కార్ అద్భుత అవకాశం
Related image2
UP GBC : నవంబర్‌లో రూ.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా యోగి సర్కార్ మాస్టర్ ప్లాన్

 ప్రాణాధార మందులకు పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చారని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. ఇతర మందులపై పన్ను రేటును ఐదు శాతానికి తగ్గించారు. రైతులకు ఉపయోగపడే వస్తువులపై కూడా జీఎస్టీని ఐదు శాతం లేదా సున్నాగా చేశారన్నారు. 

విద్యా సామగ్రిపై కూడా ఉపశమనం

ఇప్పుడు విద్యా సామగ్రిపై జీఎస్టీ రేటును 12 శాతం నుంచి సున్నాకి తగ్గించారని యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. దీనివల్ల విద్యార్థులకు, విద్యా రంగానికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

 జీఎస్టీ ఒకటే అయినా దాని ప్రయోజనాలు అనేకం అని సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. ఈ సంస్కరణలు ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపునిస్తాయి. సాధారణ కస్టమర్ కొనుగోలు శక్తి పెరగడంతో మార్కెట్‌లో సందడి తిరిగి వస్తుంది, పండుగలను ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. మార్కెట్ బలపడటంతో వినియోగం, ఉత్పత్తి పెరుగుతాయి, దాని సానుకూల ప్రభావం ఉపాధిపై కనిపిస్తుంది.

పీఎం మోదీ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు ధన్యవాదాలు

ప్రజల విస్తృత ప్రయోజనాల కోసం జీఎస్టీ సంస్కరణలను అమలు చేసినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు యోగి ఆదిత్యనాథ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

 