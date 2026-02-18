ఉత్తరప్రదేశ్ లో 'కౌశల్ కనెక్ట్ సెల్'ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇన్వెస్ట్ యూపీ, యూపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ (UPSDM) కలిసి పనిచేస్తూ.. పరిశ్రమలకు నైపుణ్యం ఉన్న యువతను అందించడం అంటే నేరుగా ఉద్యోగాలు కల్పించడమే ఈ సెల్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
Uttar Pradesh : ఉత్తరప్రదేశ్ను ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలనే లక్ష్యం దిశగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేసింది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టే పెద్ద పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యం ఉన్న ఉద్యోగులను (స్కిల్డ్ మ్యాన్పవర్) అందించేందుకు 'కౌశల్ కనెక్ట్ సెల్'ను ఏర్పాటు చేసింది.
రాష్ట్రానికి వచ్చే కంపెనీలకు సమయానికి తగ్గట్టుగా నైపుణ్యం ఉన్న యువతను అందించడం, పరిశ్రమల్లో సిబ్బంది కొరత లేకుండా చూడటమే ఈ కొత్త సెల్ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ లక్ష్యం కోసమే 'ఇన్వెస్ట్ యూపీ', 'ఉత్తరప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్' (UPSDM) మధ్య సమన్వయం కోసం ఈ ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఇన్వెస్ట్ యూపీ, UPSDM మధ్య బలమైన కోఆర్డినేషన్
రాష్ట్రంలో వేగంగా పెరుగుతున్న పెట్టుబడులను విజయవంతం చేయాలంటే పరిశ్రమలకు, శిక్షణా సంస్థలకు మధ్య మంచి కోఆర్డినేషన్ చాలా అవసరం. 'కౌశల్ కనెక్ట్ సెల్' ఈ రెండు విభాగాల మధ్య ఒక వారధిలా పనిచేస్తుంది. పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులను ఈ సెల్ రియల్-టైమ్లో పర్యవేక్షిస్తుంది. ఏ జిల్లాలో, ఏ రంగంలో పెట్టుబడులు వస్తున్నాయో తెలుసుకుని, దానికి అనుగుణంగానే అక్కడి యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేలా చూస్తుంది.
ఉపాధి ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి 'స్పీడప్-పీఎంయూ'ను జోడించినట్లు రాష్ట్ర వృత్తి విద్యా, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి (స్వతంత్ర హోదా) కపిల్ దేవ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ఇకపై ఈ పీఎంయూనే 'కౌశల్ కనెక్ట్ సెల్' ద్వారా పెట్టుబడిదారులతో నేరుగా టచ్లో ఉంటుంది. రియల్-టైమ్ డేటా ఆధారంగా ట్రైనింగ్, ప్లేస్మెంట్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. దీనివల్ల యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు తొందరగా లభిస్తాయి.
రియల్-టైమ్ ట్రాకింగ్, డేటాబేస్, డైరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్
'కౌశల్ కనెక్ట్ సెల్' కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాదు, క్షేత్రస్థాయిలో దీని పనితీరు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
- ఇన్వెస్ట్ యూపీతో రోజూ మాట్లాడుతూ ప్రాజెక్టుల స్టేటస్ను అప్డేట్ చేయడం.
- ఏ జిల్లాకు ఎంత పెట్టుబడి వస్తుందో డేటా తయారు చేయడం.
- ఆటోమొబైల్, ఐటీ, టెక్స్టైల్ వంటి రంగాల్లో ఎంతమంది యువత అవసరమో గుర్తించడం.
- పెట్టుబడిదారుల హెచ్ఆర్ విభాగాలతో రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండటం.
- ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్ల ద్వారా శిక్షణ పొందిన యువతకు నేరుగా పరిశ్రమల్లో ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించడం.
ఈ విధానం వల్ల పరిశ్రమలకు రెడీమేడ్ వర్క్ఫోర్స్ దొరుకుతుంది, యువతకు వారి సొంత జిల్లాల్లోనే ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
35 రంగాలు, 1300కు పైగా జాబ్ రోల్స్లో స్కిల్ ట్రైనింగ్
యూపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ డైరెక్టర్ పుల్కిత్ ఖరే ప్రకారం… ప్రస్తుతం ఈ మిషన్ ద్వారా దాదాపు 35 రంగాల్లో, 1300కు పైగా జాబ్ రోల్స్లో యువతకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. 'కౌశల్ కనెక్ట్ సెల్' యాక్టివ్ అవ్వడంతో శిక్షణకు, పరిశ్రమల డిమాండ్కు మధ్య గ్యాప్ తగ్గుతుంది. దీంతో రాష్ట్ర యువతకు పెద్ద కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు పొందేందుకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ను ఒక 'స్కిల్ హబ్'గా మార్చే దిశగా ఇది దోహదపడుతుంది. ఈ ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చాయి.
'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్', 'స్కిల్ హబ్' దిశగా ముందడుగు
ఈ కొత్త ప్రయత్నంతో రాష్ట్రంలో 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్'కు మరింత ఊతం లభిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులకు నైపుణ్యం ఉన్న సిబ్బంది సులభంగా దొరకడంతో, పరిశ్రమల ఏర్పాటు, నిర్వహణ వేగవంతం అవుతుంది. అదే సమయంలో, ఉత్తరప్రదేశ్ను ఒక పెద్ద 'స్కిల్ హబ్'గా అభివృద్ధి చేయడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అవుతుంది.
బాధ్యతలు అప్పగించిన అధికారులు వీరే
రెండు విభాగాల మధ్య సమన్వయం కోసం సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ (SPOC) అధికారులను నియమించారు.
- ఇన్వెస్ట్ యూపీ తరఫున ఒమైర్ షాహిద్ టీమ్ లీడర్ ఎస్పీఓసీగా ఉంటారు.
- స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ తరఫున డాక్టర్ పవిత్ర టండన్ ఈ సెల్కు అధ్యక్షత వహిస్తారు.
- మిషన్ ఎస్పీఓసీగా అతుల్ కుమార్ సింగ్ను నియమించారు.
- ఈ టీమ్లో శ్రీ ధనంజయ్ కుమార్ ద్వివేది, జ్యోతి శ్రీవాస్తవ కూడా సభ్యులుగా ఉంటారు.
పెట్టుబడులు, నైపుణ్య శిక్షణ మధ్య సమన్వయం పటిష్టంగా ఉండేలా చూడటం, యువతకు సకాలంలో ఉపాధి లభించేలా చేయడం ఈ అధికారుల బాధ్యత.