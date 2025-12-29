యోగి నాయకత్వంలో యూపీ టూరిజం 2025లో కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది... 137 కోట్ల దేశీయ, 3.66 లక్షల విదేశీ పర్యాటకులు ఈ రాష్ట్రాన్ని సందర్శించారు. మహాకుంభ్-2025, దీపోత్సవ్, పెట్టుబడి విధానాలతో యూపీ గ్లోబల్ టూరిజం కేంద్రంగా మారుతోంది.
లక్నో. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దూరదృష్టితో కూడిన నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ 2025 సంవత్సరంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించింది. ముఖ్యమంత్రి విజన్కు అనుగుణంగా మత, సాంస్కృతిక, చారిత్రక ప్రదేశాల పునరుద్ధరణ, ఆధునిక పర్యాటక సౌకర్యాల అభివృద్ధితో ఉత్తరప్రదేశ్ దేశీయ పర్యాటకంలో దేశంలో మొదటి స్థానంలో, విదేశీ పర్యాటకంలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. భారత ప్రభుత్వ పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం… 2025లో రాష్ట్రానికి 137 కోట్లకు పైగా దేశీయ పర్యాటకులు రాగా, 3.66 లక్షల మంది విదేశీ పర్యాటకులు సందర్శించారు.
మహాకుంభ్-2025 రికార్డు
పర్యాటకం పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన దివ్య-భవ్య మహాకుంభ్-2025. ఇక్కడికి రికార్డు స్థాయిలో 66 కోట్లకు పైగా భక్తులు వచ్చారు. దీనితో పాటు అయోధ్య, వారణాసి, మధుర-బృందావన్, శ్రావస్తి వంటి మతపరమైన ప్రదేశాలు ఇప్పుడు దేశంలోని ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాలుగా మారాయి. దీపోత్సవ్, రంగోత్సవ్, దేవదీపావళి, మాఘమేళా వంటి కార్యక్రమాలు దేశ, విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించి, మత-సాంస్కృతిక పర్యాటకానికి కొత్త గుర్తింపును ఇచ్చాయి.
1283.33 కోట్ల పర్యాటక ప్రాజెక్టులు
2017కు ముందు నిర్లక్ష్యానికి గురైన పర్యాటక ప్రదేశాలను సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాలనలో పెద్ద ఎత్తున పునరుద్ధరించారు. రవాణా, హాస్పిటాలిటీ, కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేశారు. దీంతో విదేశీ పర్యాటకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. 2025 సంవత్సరంలో పర్యాటక శాఖ 1283.33 కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులను నడుపుతోంది. వీటిలో వారణాసి ఘాట్ల సుందరీకరణ, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ హౌస్, కన్వెన్షన్ సెంటర్, చిత్రకూట్లో కాళింజర్ మార్గం, రామ్ వన్ గమన్ మార్గ్, మొరాదాబాద్, షాజహాన్పూర్, వాల్మీకినగర్, చిత్రకూట్లోని మతపరమైన ప్రదేశాల పునరుద్ధరణ ముఖ్యమైనవి. జిల్లా పర్యాటక యూనిట్ల ద్వారా 7 కోట్ల వ్యయంతో 5 కొత్త ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రారంభించారు.
దీపోత్సవ్, రామ్లీలా, ఉత్సవాలతో ప్రపంచ ఆకర్షణ
మహాకుంభ్-2025 కాకుండా అయోధ్య దీపోత్సవంలో దీపాల వెలుగులు దాని స్వంత గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాయి. వారణాసి రామ్లీలాలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రామ్ తఖ్త్ గిన్నిస్ బుక్లో నమోదైంది. బ్రజ్ ప్రాంతంలోని రంగోత్సవ్, మధురలోని లఠ్మార్ హోలీ, కాశీ హోలీ, రామ్నగర్లోని చిల్కా హోలీతో పాటు ఘాఘ్రా, బ్రహ్మ, ఘాజీపూర్, వారణాసి, చిత్రకూట్ వంటి ఉత్సవాల వల్ల పర్యాటకం, ఆదాయం, స్థానిక ఉపాధి పెరిగాయి.
యూపీ టూరిజం పోర్టల్కు 37,688.58 కోట్ల పెట్టుబడులు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మార్గదర్శకత్వంలో అమలు చేసిన ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక విధానం-2022తో పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం లభించింది up-tourismportal.inలో ఇప్పటివరకు 1757 పర్యాటక యూనిట్లు నమోదు చేసుకున్నాయి. 37,688.58 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు అందాయి.
పర్యాటక శాఖ యూపీ టూరిజం ప్రచారం కోసం జ్యూరిచ్ ట్రావెల్ మార్ట్, గ్లోబల్ ట్రావెల్ మార్కెట్-2025, పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్, ఐటీబీ ఆసియా, ఫిటూర్-2025 వంటి అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొంది. అలాగే ఐటీబీ ఇండియా, జీటీఏ వంటి జాతీయ కార్యక్రమాలలో కూడా పాలుపంచుకుంది.
సీఎం టూరిజం ఫెలోషిప్తో యువతకు ఉపాధి అవకాశం
యువత సాధికారతను ప్రోత్సహించడానికి సీఎం టూరిజం ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ను నడుపుతున్నారు. దీని కింద రాష్ట్రంలోని 75 జిల్లాల్లో యువ పర్యాటక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీరు పర్యాటకులకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో, సాంస్కృతిక పరిరక్షణలో చురుకుగా ఉన్నారు.
పర్యాటక శాఖ భారత ప్రభుత్వంతో కలిసి 17 ట్రావెల్-టూరిజం కోర్సులను నిర్వహిస్తోంది. దీనివల్ల యువతకు టూరిస్ట్ గైడ్, హోటల్, ఏవియేషన్, హాస్పిటాలిటీ రంగాల్లో ఉపాధి లభిస్తోంది. షాజహాన్పూర్లో 46 కోట్ల వ్యయంతో కన్వెన్షన్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ ఫేజ్-2 దాదాపుగా పూర్తయింది.
స్వదేశ్ దర్శన్, హోమ్-స్టే పథకాలతో కొత్త పర్యాటక అవకాశాలు
స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం-2.0 కింద ప్రయాగ్రాజ్లో ఆజాద్ పార్క్, శ్రావస్తిలో బౌద్ధ మ్యూజియం అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మ్యూజియం అండ్ హెరిటేజ్ క్లస్టర్ పథకంతో కాన్పూర్, చిత్రకూట్, సుల్తాన్పూర్, ఫరూఖాబాద్లోని చారిత్రక ప్రదేశాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. హోమ్-స్టే పథకం, గ్రామీణ పర్యాటకం వల్ల స్వయం ఉపాధి పెరిగింది. జానపద సంస్కృతి, ఆహారం, సంప్రదాయాలకు ప్రపంచ గుర్తింపు లభించింది. యోగి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలతో ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడు గ్లోబల్ టూరిజం కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది.