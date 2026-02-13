యూపీ బడ్జెట్ 2026-27లో మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఏఐ-టెక్ శిక్షణ, డేటా సెంటర్లు, రోబోటిక్స్ మిషన్, మహిళా సాధికారతపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. యువతను గ్లోబల్ వర్క్ఫోర్స్కు సిద్ధం చేయడం, మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది.
Lucknow : ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026-27 బడ్జెట్ ద్వారా ఓ సంకేతం ఇచ్చింది. కేవలం జనాభా సంఖ్యను చూసి మురిసిపోవడం కాదు ఆ జనాభాను ఉత్పాదక శక్తిగా మార్చేందుకు పక్కా ప్లాన్తో ముందుకెళ్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ బడ్జెట్ ప్రధాన ఉద్దేశం 'హ్యూమన్ క్యాపిటల్'… అంటే మానవ వనరులను సరిగ్గా వాడుకుని రాష్ట్రాన్ని సాంకేతికంగా, ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడమే. యువతకు టెక్నాలజీని జోడించి, వారిని గ్లోబల్ వర్క్ఫోర్స్ లో భాగం చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకోసం చదువుతో పాటు నైపుణ్య శిక్షణకు పెద్దపీట వేస్తోంది. భవిష్యత్ టెక్నాలజీ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు యువతను సిద్ధం చేయడమే దీని వెనుక ఉన్న ఆలోచన.
టెక్ యువ-సమర్థ్ యువ పథకం: 25 లక్షల మందికి ఏఐ, ఏఆర్, వీఆర్లో శిక్షణ
‘టెక్ యువ-సమర్థ్ యువ’ పథకం కింద రాష్ట్రంలోని దాదాపు 25 లక్షల మంది యువత, విద్యార్థులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR), వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ (XR) వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీల్లో శిక్షణ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కొత్త తరం టెక్నాలజీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా యువతను తీర్చిదిద్దడమే దీని లక్ష్యం.
సాంప్రదాయ డిగ్రీ చదువుల నుంచి ముందడుగు వేసి, నైపుణ్యం ఆధారిత శిక్షణపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. తద్వారా యువతకు కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా లక్నో, గౌతమ్బుద్ధ నగర్లలో ప్రపంచ స్థాయి 'యూ హబ్'లను ఏర్పాటు చేసి స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేయాలని కూడా యోచిస్తున్నారు. ఇది ఆవిష్కరణలు, ఉపాధి రెండింటినీ ప్రోత్సహిస్తుంది.
డిజిటల్ ఇన్ఫ్రా, డేటా సెంటర్లు: టెక్నాలజీ ఎకానమీకి సన్నాహాలు
డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను పటిష్టం చేసేందుకు బడ్జెట్లో పెద్ద లక్ష్యాలనే నిర్దేశించారు. రాష్ట్రంలో 5 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో 4-5 డేటా సెంటర్ క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు రూ.100 కోట్ల ప్రాథమిక కేటాయింపులు చేశారు. ఇది కాకుండా నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడాలను రోబోటిక్స్ హబ్గా అభివృద్ధి చేసేందుకు ‘ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రోబోటిక్స్ మిషన్’ను ప్రారంభించనున్నారు. దీని కోసం రూ.100 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. దీంతో హై-టెక్ పరిశ్రమలు, కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
డేటా నిర్వహణను బలోపేతం చేయడానికి, స్టేట్ డేటా అథారిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల డేటాలో ఏకరూపత, రియల్-టైమ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సాధ్యమవుతుంది. డిజిటల్ భద్రతను పటిష్టం చేసేందుకు స్టేట్ డేటా సెంటర్ 2.0ను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. 2029 నాటికి 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఇందులో డేటా ఆధారిత విధాన రూపకల్పన కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
మహిళా సాధికారత
ఈ బడ్జెట్లో మహిళలను ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చేయడంపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు కోటి మంది మహిళలు స్వయం సహాయక బృందాల్లో (SHGs) ఉన్నారు. ఈ గ్రూపులు, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను అమ్మేందుకు రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టేషన్లు, ఎయిర్పోర్టులు, పెద్ద మార్కెట్లలో షోరూమ్లు, డిస్ప్లే సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.
పెద్ద నగరాల్లోని ఈ దుకాణాల అద్దెను మొదటి 3 సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, మొదటి దశలో ప్రతి న్యాయ పంచాయతీ స్థాయిలో ఒక మార్కెట్ లేదా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మిస్తారు. ఇక్కడ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల ఉత్పత్తులను అమ్ముతారు. ఈ దుకాణాల నిర్వహణ పూర్తిగా మహిళలే చూసుకుంటారు.
జనాభా నుంచి జనశక్తి వైపు
ఈ బడ్జెట్ కేవలం డబ్బు కేటాయింపుల పత్రం మాత్రమే కాదు. ఇది యూపీ జనాభాను ఒక ఉత్పాదక శక్తిగా మార్చేందుకు రూపొందించిన ఒక సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక. టెక్నాలజీ శిక్షణ, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్టార్టప్ల ప్రోత్సాహం, మహిళా సాధికారత వంటి చర్యలు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి, యువతకు కొత్త అవకాశాలు కల్పించడానికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.