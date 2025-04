Read Full Article

Pahalgam massacre: చైనా మరోసారి తన వక్రబుద్దిని చూపించింది. ఉగ్రవాదులకు పెంచిపోషిస్తున్న పాకిస్తాన్ కు మద్దతుగా నిలిచే చర్యలకు ఉపక్రమిస్తోంది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్‌తో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి సెనేటర్ మహమ్మద్ ఇషాక్ దార్ ఆదివారం చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యితో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి గురించి దార్, వాంగ్ యికి వివరించారు.

Deputy Prime Minister / Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50, today held a telephone conversation with Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Foreign Minister of China, Wang Yi.



DPM/FM briefed FM Wang Yi on current regional… pic.twitter.com/rqjJqjyhZP

— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 27, 2025