యువకులను ఆసుపత్రిలో బంధించి.. కర్రలతో కొట్టిన నర్సులు.. బీహార్ లో దారుణం..

బీహార్ : ఆస్పత్రిలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై వీడియో తీసిన ఇద్దరు యువకులను గదిలో బంధించి నర్సు, సిబ్బంది తీవ్రంగా కొట్టారు. ఈ సంఘటన బీహార్ లో చోటు చేసుకుంది. ఓ నర్సు ఇద్దరు యువకులను కర్రతో కొడుతుండగా.. మరో నర్స్ ఆమె పక్కనే ఉన్నారు. తమను కొట్టొద్దని యువకులు ప్రాదేయ పడుతున్నప్పటికీ వారిని నర్సు కొడుతూనే ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

బీహార్ లోని సరన్ జిల్లా ఛప్రా ఆసుపత్రికి ఇద్దరు యువకులు మెడికల్ సర్టిఫికెట్ కోసం వెళ్లారు. అయితే అక్కడ నెలకొన్న పరిస్థితులపై తన ఫోన్ లో వీడియో తీయడం మొదలుపెట్టారు. ఇది గమనించిన నర్సులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది వారిని ఓ గదిలో బంధించారు. తర్వాత కర్రలతో కొట్టారు. ఫోన్లలో తీసిన వీడియోలను డిలీట్ చేయాలని బలవంతం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారింది.

దీంతో పలువురు నెటిజన్లు బీహార్ ఆరోగ్య శాఖకు వీడియోను ట్యాగ్ చేస్తూ ఈ ఘటన పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అదే సమయంలో మరికొందరు నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. ఆ యువకులు నర్సులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని, ఆస్పత్రి సిబ్బంది చేసింది సబబేనని పేర్కొన్నారు.

