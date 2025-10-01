NCRB Report: యోగి ప్రభుత్వ కఠిన చర్యలతో యూపీలో మత ఘర్షణలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. NCRB నివేదిక ప్రకారం… దేశంతో పోలిస్తే యూపీలో నేరాలు నాలుగో వంతు తక్కువగా ఉన్నాయి.
NCRB Report: జాతీయ నేర గణాంకాల సంస్థ (NCRB) 'క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా 2023' నివేదిక ఉత్తర ప్రదేశ్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వ శాంతిభద్రతలను ప్రశంసించింది. NCRB గణాంకాల ప్రకారం 2023లో యూపీలో మతపరమైన, ధార్మిక అల్లర్ల సంఖ్య సున్నాగా ఉంది. యోగికి ముందు యూపీలో ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదు. అంతేకాదు దేశంతో పోలిస్తే యూపీలో నేరాలు నాలుగో వంతు తక్కువ. దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రంలో మొత్తం నేరాల రేటు జాతీయ సగటు 448.3తో పోలిస్తే 335.3గా ఉండి… 25% తక్కువగా నమోదైంది. 2017 తర్వాత యూపీ ఇప్పుడు శాంతి, సామాజిక సామరస్యానికి కేంద్రంగా మారిందని NCRB గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నాయి.
మత ఘర్షణలపై జీరో టాలరెన్స్ విధానం ఫలించింది
NCRB నివేదికలో యూపీలో మత ఘర్షణల సంఖ్య సున్నాగా ఉంది. ఇది 2017 నుంచి రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న జీరో టాలరెన్స్ విధానానికి నిదర్శనం. మరోవైపు 2012-2017 మధ్య ఐదేళ్లలో గణాంకాలు భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో 815 అల్లర్లు జరిగాయి, వాటిలో 192 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2007-2011 మధ్య 616 ఘటనల్లో 121 మరణాలు సంభవించాయి. దీనికి విరుద్ధంగా 2017 తర్వాత యూపీలో పెద్ద అల్లర్లు జరగలేదు. బరేలీ, బహ్రైచ్లలో రెండు హింసాత్మక ఘర్షణలు జరిగినా, యోగి ప్రభుత్వం 24 గంటల్లోనే శాంతిని నెలకొల్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చింది. బరేలీ ఘటనపై వేగంగా స్పందించడం శాంతిభద్రతలను మరింత బలోపేతం చేసింది.
కఠినమైన శాంతిభద్రతలు నేరాలను అరికట్టాయి
సీఎం యోగి కఠిన విధానాల వల్ల రాష్ట్రంలో నేరాలు అదుపులోకి వచ్చాయి. NCRB గణాంకాల ప్రకారం… యూపీలో వివిధ నేరాల కేటగిరీలలో జాతీయ సగటు కంటే గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదైంది. అల్లర్ల కేసుల్లో, భారతదేశంలో 39,260 కేసులు (క్రైమ్ రేట్ 2.8) ఉండగా, యూపీలో 3,160 కేసులు (క్రైమ్ రేట్ 1.3) ఉన్నాయి. ఇది జాతీయ సగటులో సగం కంటే తక్కువ. దీంతో యూపీ దేశంలో 20వ స్థానంలో ఉంది.
డబ్బు కోసం కిడ్నాప్ కేసుల్లో దేశవ్యాప్తంగా 615 ఘటనలు జరగ్గా, యూపీలో కేవలం 16 ఘటనలతో 36వ స్థానంలో ఉంది. దోపిడీ (IPC 395) కేసుల్లో భారతదేశంలో 3,792 (క్రైమ్ రేట్ 0.3) ఉండగా, యూపీలో 73 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది 'దాదాపు సున్నా' క్రైమ్ రేట్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. అధిక జనాభా ఉన్నప్పటికీ, ఈ తగ్గుదల యోగి ప్రభుత్వ కఠిన విధానాలు, వేగవంతమైన చర్యల ఫలితమే.
ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా యోగి ప్రభుత్వం స్ఫూర్తి
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పారదర్శక పాలన, కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు నేరాలను అరికట్టడంలో విజయవంతమయ్యాయి. NCRB నివేదిక యోగి ప్రభుత్వ జీరో టాలరెన్స్ విధానం ఫలితమే. యూపీలో శాంతి, భద్రతల సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్న యోగి ప్రభుత్వ ఈ విజయం యూపీకి గర్వకారణం కావడమే కాకుండా, ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా స్ఫూర్తిదాయకం.