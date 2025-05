National Mock Drills: దేశవ్యాప్తంగా మాక్ డ్రిల్స్.. కేంద్రం సంచలన ఆదేశాలు.. యుద్ధానికి సిద్ధమా?

Follow Us

MHA orders nationwide civil defence mock drills on May 7

Synopsis

National Mock Drills for Civil Defence Preparedness on May 7: మే 7న దేశవ్యాప్తంగా మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడానికి కేంద్రం రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వైమానిక దాడుల హెచ్చరికలను పరీక్షించడం, పౌరులకు శిక్షణ ఇవ్వడం, తరలింపు ప్రణాళికలను రిహార్సల్ చేయడం వంటివి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉన్నాయి.