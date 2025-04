Read Full Article

పెహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత నౌకాదళం తన బలాన్ని ప్రదర్శించింది. పాకిస్తాన్, దాని నౌకాదళం భారతదేశం బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణిని చూసి వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం. ఈ క్షిపణి అత్యంత శక్తివంతమైంది. క్షణాల్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తుంది.

భారత నౌకాదళ యుద్ధనౌకలు సుదూర లక్ష్యాలను ఖచ్చితంగా ఛేదించే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి యాంటీ-షిప్ ఫైరింగ్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించాయి. ఈ సందర్భంగా యుద్ధనౌక నుంచి బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను కూడా ప్రయోగించారు. బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని భారత్, రష్యా సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. భారత నౌకాదళ యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాములను ఈ క్షిపణితో సన్నద్ధం చేశారు. ఈ క్షిపణికి అనేక వెర్షన్లు ఉన్నాయి. దీన్ని భూమి, యుద్ధనౌక, యుద్ధ విమానం, జలాంతర్గామి నుంచి ప్రయోగించవచ్చు.

బ్రహ్మోస్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన క్రూయిజ్ క్షిపణి. ప్రారంభంలో దీని పరిధి 300 కి.మీ. దీన్ని 500 కి.మీ.కి పెంచారు. దీని వేగం 2.8 మాక్ (3457.44 కి.మీ./గం). ఇంత వేగం, క్రూయిజ్ క్షిపణి కావడంతో బ్రహ్మోస్‌ను అడ్డుకోవడం చాలా కష్టం. ప్రయోగించిన కొన్ని సెకన్లలోనే లక్ష్యాన్ని ధ్వంసం చేస్తుంది. దీంతో శత్రువులకు తేరుకునే సమయం ఉండదు.

#IndianNavy Ships undertook successful multiple anti-ship firings to revalidate and demonstrate readiness of platforms, systems and crew for long range precision offensive strike.#IndianNavy stands #CombatReady #Credible and #FutureReady in safeguarding the nation’s maritime… చిత్రాన్ని చూడండి

— SpokespersonNavy (@indiannavy) ఏప్రిల్ 27, 2025