దేశ రాజధాని డిల్లీ విమానాశ్రయం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీన్ని పరిష్కరించడానికి హైదరాబాద్ కు చెందిన ఇంజనీర్లు పనిచేస్తున్నారు.
Air Traffic Control : ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (IGIA)లో శుక్రవారం ఉదయం గందరగోళం నెలకొంది. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) సిస్టమ్లో కీలకమైన సాఫ్ట్వేర్ లోపం తలెత్తడంతో విమానాలు భారీగా ఆలస్యం అవుతున్నాయి… దీంతో విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగిపోతోంది.
ఈ లోపం "ఏరోనాటికల్ మెసేజ్ స్విచ్చింగ్ సిస్టమ్" (AMSS)లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇది విమానాల రాకపోకలు, ఢిల్లీ గగనతలం మీదుగా వెళ్లే విమానాల ఫ్లైట్ ప్లాన్లను ప్రాసెస్ చేసే ఒక ముఖ్యమైన డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ కనీసం రెండు రోజులుగా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని, ఇప్పుడు ఆలస్యం పెరిగిపోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారిందని తెలుస్తోంది.
150 విమానాలపై ప్రభావం
ATC సాంకేతిక లోపం ప్రభావం శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటలకే 150కి పైగా విమానాలపై పడింది. చాలా విమానాలు గంటకు పైగా ఆలస్యంగా బయలుదేరాయి… ఈ ప్రభావం గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్పై పడింది. విమానాలు సమయానికి టేకాఫ్ కాలేకపోవడంతో, వచ్చే విమానాలకు పార్కింగ్ స్థలం అందుబాటులో లేకుండా పోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది.
ఢిల్లీ విమానాశ్రయం X (ట్విట్టర్)లో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది… “ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) సిస్టమ్లో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా IGIAలో విమాన కార్యకలాపాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. వారి బృందం DIALతో సహా అందరితో కలిసి వీలైనంత త్వరగా దాన్ని పరిష్కరించడానికి చురుకుగా పనిచేస్తోంది. ప్రయాణికులు తాజా ఫ్లైట్ అప్డేట్ల కోసం తమ తమ ఎయిర్లైన్స్తో టచ్లో ఉండాలని సూచిస్తున్నాం. కలిగిన అసౌకర్యానికి మేము చింతిస్తున్నాము.”
AMSS సాఫ్ట్వేర్ ప్రతిరోజూ వేలాది ఫ్లైట్ ప్లాన్లను ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇది కేవలం ఢిల్లీలో టేకాఫ్ లేదా ల్యాండింగ్ అయ్యే విమానాలకే కాకుండా దాని గగనతలం గుండా వెళ్లే విమానాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. సిస్టమ్ క్రాష్ అవ్వడం లేదా అస్తవ్యస్తంగా పనిచేయడంతో కంట్రోలర్లు ఇప్పుడు కీలకమైన డేటాను మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా సమయం తీసుకునే పని, పొరపాట్లు జరగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది.
ATC పై తీవ్ర ఒత్తిడి
ఆసియాలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయాలలో ఒకటైన IGIA, ప్రతిరోజూ సుమారు 1,550 విమానాలను నిర్వహిస్తుంది. వందలాది విమానాలు దాని గగనతలం మీదుగా వెళ్తాయి. మాన్యువల్ డేటా ఎంట్రీ పనిభారం ATC బృందంపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది. హైదరాబాద్లోని ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ECIL) ఇంజనీర్లు గత రెండు రోజులుగా సిస్టమ్ను పునరుద్ధరించడానికి అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్నారని సమాచారం.
ఈ అంతరాయం మధ్య స్పైస్జెట్ ప్రయాణికులకు ఒక సలహా జారీ చేసింది… విమానాల ఆలస్యం గురించి హెచ్చరించింది. “ఢిల్లీలో ATC (ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్) రద్దీ కారణంగా అన్ని రాకపోకలు, వాటికి సంబంధించిన విమానాలపై ప్రభావం పడవచ్చు. ప్రయాణికులు తమ ఫ్లైట్ స్టేటస్ను చెక్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము.”
ఇండిగో కూడా ప్రయాణికులకు గ్రౌండ్లో, విమానంలో ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సి వస్తుందని తెలియజేసింది.. “మా సిబ్బంది, గ్రౌండ్ టీమ్లు మీకు సహాయం చేస్తూ, మీ నిరీక్షణను వీలైనంత సాఫీగా మార్చడానికి తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు.”
ఎయిర్ ఇండియా ఒక ప్రకటనలో సిస్టమ్ వైఫల్యాన్ని అంగీకరించింది. “ఢిల్లీలోని ATC సిస్టమ్లో సాంకేతిక సమస్య అన్ని ఎయిర్లైన్స్ విమాన కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. దీనివల్ల విమానాశ్రయంలో, విమానంలో ఆలస్యం, ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఈ ఊహించని అంతరాయం వల్ల కలిగిన అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము, మీ సహనానికి ధన్యవాదాలు.” ప్రయాణికుల అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి తమ సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారని ఎయిర్లైన్ హామీ ఇచ్చింది.