సీఎం యువ యోజనలో జౌన్‌పూర్ 132% లక్ష్యాన్ని సాధించి రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానం పొందింది. ఆజంగఢ్ రెండో, హర్దోయ్ మూడో స్థానంలో నిలిచాయి. యూపీ దివస్‌లో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ జౌన్‌పూర్‌ను సత్కరిస్తారు.

Lucknow : ముఖ్యమంత్రి యువ ఉద్యమి వికాస్ అభియాన్ (సీఎం యువ యోజన) పూర్తి ప్రయోజనాలను అందించడంలో జౌన్‌పూర్ జిల్లా గత కొన్ని నెలలుగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మొదటి స్థానంలో ఉంది. జనవరి 22 నాటి గణాంకాల ప్రకారం… ఈ పథకం అమలులో ఆజంగఢ్ రెండో, హర్దోయ్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి. యూపీ దివస్ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ జౌన్‌పూర్ జిల్లాను అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు ప్రశంసాపత్రంతో సత్కరిస్తారు.

వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ దిశగా యోగి ప్రభుత్వం 

యోగి ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రదేశ్‌ను వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చే దిశగా నిరంతరం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర యువతను ఆత్మనిర్భర్‌గా మార్చడానికి, స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించడానికి అనేక పథకాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ పథకాలలో ముఖ్యమంత్రి యువ ఉద్యమి వికాస్ అభియాన్ యువత మొదటి ఎంపికగా నిలిచింది.

సీఎం యువ యోజనపై యువతకు పెరుగుతున్న నమ్మకం

సీఎం యువ యోజన ప్రజాదరణను దీని ద్వారా అంచనా వేయొచ్చు, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు మూడున్నర లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో యోగి ప్రభుత్వం 1.5 లక్షల రుణాల పంపిణీని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన దరఖాస్తులు, యువత ఈ పథకం ద్వారా తమ వ్యాపారాలు, కలలను సాకారం చేసుకుంటున్నారని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

రాష్ట్ర స్థాయిలో రుణాల పంపిణీ పరిస్థితి

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,34,337 మంది యువకులు రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీటిలో 2,81,277 దరఖాస్తులు బ్యాంకులకు పంపారు, 1,06,772 దరఖాస్తులకు బ్యాంకు ఆమోదం లభించింది, 1,03,353 మంది యువతకు స్వయం ఉపాధి కోసం రుణాలు పంపిణీ చేశారు.

జౌన్‌పూర్ లక్ష్యం కంటే 132% ఎక్కువ మంది యువతకు ప్రయోజనం

సీఎం యువ యోజనలో జౌన్‌పూర్ రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానం సంపాదించింది. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ డాక్టర్ దినేష్ చంద్ర సింగ్ ప్రకారం, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా జిల్లాలో ప్రత్యేక ప్రచారం నిర్వహించి యువతను బ్యాంకులతో అనుసంధానించి రుణాలు అందిస్తున్నారు.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో జౌన్‌పూర్‌కు 2,500 రుణాల పంపిణీ లక్ష్యం ఉంది. దీనికి గాను

  • 8,240 దరఖాస్తులు వచ్చాయి
  • 7,033 దరఖాస్తులు బ్యాంకులకు పంపారు
  • 3,315 మంది యువతకు రుణాలు పంపిణీ చేశారు

ఈ విధంగా జౌన్‌పూర్ 132 శాతానికి పైగా లక్ష్యాన్ని సాధించి రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానం పొందింది.

యూపీ దివస్‌లో జౌన్‌పూర్‌కు సత్కారం

అద్భుతమైన పనితీరు, వంద శాతానికి పైగా లక్ష్యాన్ని సాధించినందుకు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ యూపీ దివస్ సందర్భంగా జౌన్‌పూర్ జిల్లాను ప్రశంసాపత్రంతో సత్కరిస్తారు.

ఆజంగఢ్‌లో బ్లాక్ స్థాయి వర్క్‌షాప్‌లతో వేగం

ఆజంగఢ్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ రవీంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి మార్గదర్శకత్వంలో పథకం సమర్థంగా అమలు చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏప్రిల్ 2025కి ముందు ఆజంగఢ్ ఈ పథకంలో 25వ స్థానంలో ఉండేది, కానీ ఆ తర్వాత బ్లాక్ స్థాయిలో వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహించి బ్యాంకర్లు, దరఖాస్తుదారులకు ముఖాముఖి కౌన్సిలింగ్ చేయించారు.

ఈ ప్రయత్నం ఫలితంగానే ఆజంగఢ్ గత కొన్ని నెలలుగా రాష్ట్రంలో వరుసగా రెండో స్థానంలో ఉంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో

  • లక్ష్యం: 2,500 రుణాలు
  • దరఖాస్తులు: 7,315
  • బ్యాంకుకు పంపిన దరఖాస్తులు: 6,253
  • పంపిణీ చేసిన రుణాలు: 3,219

ఈ విధంగా లక్ష్య సాధన 128.76 శాతంగా ఉంది.

హర్దోయ్ మూడో స్థానంలో, ఇతర జిల్లాల ప్రదర్శన కూడా అద్భుతం

హర్దోయ్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అనునయ్ ఝా మాట్లాడుతూ, ప్రత్యేక ప్రచారం నిర్వహించి యువతకు సీఎం యువ యోజన ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. హర్దోయ్‌కు 2,800 రుణాల పంపిణీ లక్ష్యం ఉండగా, దీనికి గాను

  • 10,930 దరఖాస్తులు వచ్చాయి
  • 8,449 దరఖాస్తులు బ్యాంకులకు పంపారు
  • 2,628 మంది యువతకు రుణాలు పంపిణీ చేశారు

ఇవి కాకుండా, అంబేద్కర్ నగర్ నాలుగో, ఝాన్సీ ఐదో స్థానంలో నిలిచాయి. కౌశాంబి, బహ్రైచ్, రాయ్‌బరేలీ, మహరాజ్‌గంజ్ ప్రదర్శన కూడా ప్రశంసనీయంగా ఉంది.