గోరఖ్పూర్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన 1600 మంది విద్యార్థులు శాంసంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ కింద ఏఐ, బిగ్ డేటా, ఐఓటీ, కోడింగ్లో శిక్షణ పొందారు. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ శనివారం జరిగే కార్యక్రమంలో వారికి సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేస్తారు.
Lucknow : గోరఖ్పూర్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన 1600 మంది విద్యార్థులు శాంసంగ్ ఇండియా సహకారంతో నడుస్తున్న శాంసంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ కింద శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), బిగ్ డేటా, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT), కోడింగ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంటి భవిష్యత్ టెక్నాలజీలలో యువతకు నైపుణ్యం అందించడమే ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం.
సీఎం చేతులమీదుగా విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు
శనివారం యోగిరాజ్ బాబా గంభీర్నాథ్ ఆడిటోరియంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది విద్యార్థులకు స్వయంగా తన చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి, వారికి మార్గనిర్దేశం కూడా చేస్తారు.
శాంసంగ్ ఇండియా సీఈఓ జేబీ పార్క్ హాజరు
ఈ కార్యక్రమానికి శాంసంగ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్, ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ వినోద్ శర్మ ప్రత్యేక అతిథులుగా హాజరవుతారు. ఈ కార్యక్రమానికి విశ్వవిద్యాలయం వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రొ. పూనమ్ టండన్ అధ్యక్షత వహిస్తారు.
డిజిటల్ సాధికారత దిశగా కీలక అడుగు
ఈ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో, స్వదేశ్ (సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఎంపవర్డ్ సొసైటీ) సంస్థ నిర్వహించింది. వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రొ. పూనమ్ టండన్ మాట్లాడుతూ.. “శాంసంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ లాంటి కార్యక్రమాలు విశ్వవిద్యాలయం ‘స్కిల్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్’ మిషన్కు కొత్త ఊపునిస్తాయి. దీనివల్ల మన విద్యార్థులకే కాకుండా, ఈ ప్రాంత యువతకు కూడా ఉపాధి, డిజిటల్ నైపుణ్య అవకాశాలు లభిస్తాయి.” గోరఖ్పూర్, పూర్వాంచల్ డిజిటల్ సాధికారత దిశగా ఇది ఒక చారిత్రాత్మక అడుగు అని ఆమె అన్నారు.