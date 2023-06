బిపార్జోయ్ తో గుజరాత్ అతలాకుతలం.. 4 రోజుల చిన్నారిని ఎత్తుకొని సురక్షితంగా తరలించిన మహిళా పోలీసు.. వైరల్

బిపార్జోయ్ తుఫాను ప్రభావంతో గుజరాత్ అతలాకులంగా మారింది. ఈ తుఫాను రాష్ట్రంలో బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. దీంతో సముద్రతీర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అధికారులు, పోలీసులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతం నుంచి ఓ పసికందును అక్కడి మహిళా పోలీసు చేతిలో ఎత్తుకొని సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

తుఫాను నేపథ్యంలో బర్దా దుంగార్ లో నాలుగు రోజుల క్రితం బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఓ తల్లిని పోలీసులు సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన వీడియోను స్థానిక న్యూస్ ఛానెల్ రికార్డు చేసింది. దీనిని గుజరాత్ అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ములు అయార్ బెరా ట్వీట్ చేశారు. అందులో ఓ మహిళా పోలీసు అధికారి నవజాత శిశువును చేతుల్లోకి తీసుకువెళ్తోంది. ఆ శిశువు తల్లితో పాటు అనేక మంది మహిళలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు. రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో భన్వాడ్ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రి బెరా ‘‘ఈ సర్వీస్ ద్వారా భద్రతను నిర్ధారించడానికి భన్వాడ్ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉంది’’ అని వీడియోతో క్యాప్షన్ పెట్టారు.

If you are with #GujaratPolice, you are in absolutely safe hands. @CMOGuj @sanghaviharsh @GujaratPolice https://t.co/EodeDt6iPD