సంభల్ జిల్లా బనియాఖేడా గ్రామానికి చెందిన అనుపమ సింగ్ పంచగవ్య ఉత్పత్తుల ద్వారా భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఆవు పేడతో చేసిన ఉత్పత్తులు, హెర్బల్ గులాల్తో ఆమె ఉపాది పొందడము కాదు ఇతర మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
Lucknow : ఒకప్పుడు ఇంటి గడప దాటడానికి సంకోచించిన సంభల్ జిల్లా బనియాఖేడా గ్రామవాసి అనుపమ సింగ్ ఈరోజు తను తయారు చేసిన ఉత్పత్తులతో ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మాస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ పూర్తి చేశాక అనుపమ నగరాలకు వెళ్లకుండా తన గ్రామంలోనే ఉండి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె జానకి మహిళా స్వయం సహాయక బృందంతో చేతులు కలిపారు.
అయితే పంచగవ్య ఆధారిత ఉత్పత్తులు ఆమె జీవిత గమనాన్ని మార్చేశాయి. ఈరోజు అనుపమ విగ్రహాలు, దీపాలు, అగరుబత్తీలు, గోడ గడియారాలు, పీఠాలు, మొబైల్ స్టాండ్లు, ఇతర ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూ ఏటా సుమారు 2.5 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. దీనితో పాటు, ఆమె గ్రామంలోని ఇతర మహిళలకు కూడా ఉపాధి కల్పిస్తూ వారిని ఆత్మనిర్భరంగా మారుస్తున్నారు. మార్కెట్లో దొరికే రసాయన రంగుల నుండి ప్రజలను కాపాడటానికి అనుపమ హెర్బల్ గులాల్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు.
స్వయం సహాయక బృందంతో అనుబంధం జీవితాన్ని మార్చింది
జానకి మహిళా స్వయం సహాయక బృందంలో చేరిన తర్వాత అనుపమ జీవితంలో మార్పు మొదలైంది. బృందం వారపు సమావేశాలు ఆమెకు నేర్చుకోవడానికి, ముందుకు సాగడానికి ఒక భరోసా అందించాయి. తక్కువ వడ్డీకి రుణం అందుబాటులోకి వచ్చింది, సమస్యలకు సామూహికంగా పరిష్కారాలు దొరికాయి. మొదటిసారి ఆమె బృందం నుండి రుణం తీసుకుని పంచగవ్య ఉత్పత్తుల పనిని ప్రారంభించారు. సమయానికి రుణం తిరిగి చెల్లించడం, క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయడం, క్రమశిక్షణతో పనిచేయడం ఆమె వ్యాపారానికి బలమైన పునాది వేశాయి.
గోమయ ఉత్పత్తులతో కొత్త గుర్తింపు
శిక్షణ పొందిన తర్వాత, అనుపమ తన ఇంటి నుండే ఆవు పేడతో చేసిన ఉత్పత్తుల తయారీని ప్రారంభించారు. ఆమె విగ్రహాలు, దీపాలు, అగరుబత్తీలు, గోడ గడియారాలు, పీఠాలు, మొబైల్ స్టాండ్లు, హెర్బల్ గులాల్ తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. నెమ్మదిగా ఈ ఉత్పత్తులకు గ్రామంలో గుర్తింపు రావడం మొదలైంది. స్థానిక మార్కెట్లు, జాతరల నుండి ఆర్డర్లు రావడం ప్రారంభించాయి. ఈరోజు అనుపమ కేవలం తనే పనిచేయడమే కాకుండా, తన స్వయం సహాయక బృందంలోని ఇతర మహిళలకు కూడా ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలా కుటుంబాల ఆదాయం పెరిగింది.
జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ నుండి సాంకేతిక సహాయం
జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ (NRLM) కింద పొందిన శిక్షణతో అనుపమకు ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్ ఆధునిక పద్ధతులు నేర్చుకునే అవకాశం దొరికింది. దీని ప్రభావంతో ఆమె ఉత్పత్తుల నాణ్యత మెరుగుపడింది, డిమాండ్ గ్రామం నుండి చుట్టుపక్కల పట్టణాలకు చేరింది. ఈరోజు ఆవు ఆధారిత ఉత్పత్తులు ఆమె వ్యాపారానికి బలమైన ఆధారంగా మారాయి. దీనివల్ల ఆమెకు ప్రతి నెలా సుమారు 20,000 రూపాయల స్థిరమైన ఆదాయం వస్తోంది.
గోమాత ప్రగతికి, ఆత్మనిర్భరతకు మాధ్యమంగా మారింది
సరైన మార్గదర్శకత్వం, అవకాశాలు లభిస్తే గ్రామీణ మహిళలు పంచగవ్య, సంప్రదాయ వనరులను ఆధునిక వ్యాపారంగా మార్చగలరని అనుపమ విజయం నిరూపిస్తుంది. ఈరోజు అనుపమ తన కుటుంబంతో గౌరవప్రదమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ నుండి జిల్లా స్థాయి వరకు ప్రజలు ఆమెను తన పనికి, ఆత్మనిర్భరతకు ఒక ఉదాహరణగా గుర్తిస్తున్నారు.