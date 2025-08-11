Pakistan Nuclear Threat to India: పాకిస్తాన్ సైన్యాధిపతి ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ మరోసారి భారత్ కు వ్యతిరేకంగా అత్యంత వివాదాస్పద ప్రకటన చేశారు. &nbsp;

Pakistan Nuclear Threat to India: పాకిస్థాన్ మరోసారి ఇండియాపై తన అక్కసు వెళ్లగక్కింది. అమెరికా అండతో పాకిస్థాన్ రెచ్చిపోతుంది. భారత్ తో పాటు ప్రపంచ దేశాలకు అణు దాడి బెదిరింపులు విసురుతోంది. సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల మంటలు ఇంకా చల్లారక ముందే, ఆర్మీ చీఫ్ అసిం మునీర్ హెచ్చరికలు జారీ చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. యుద్ధ గాలులు మళ్లీ ఎగసిపడుతున్నాయనే  అనుమానాలు మరోసారి వస్తున్నాయి.

పాకిస్తాన్‌ సైన్యాధిపతి ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిం మునీర్ అమెరికా పర్యటన ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పర్యటనలో భారతదేశంపై అణు బెదిరింపులు జారీ చేశారు. ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని టాంపాలో జరిగిన ఓ విందు కార్యక్రమంలో పాక్ ఆర్మీ ఛీప్ మునీర్ మాట్లాడుతూ.. " మాది అణు శక్తి కలిగిన దేశం. మేము ప్రమాదంలో ఉన్నామని తెలిస్తే.. సగం ప్రపంచాన్ని మాతోపాటు తీసుకెళ్లాం" అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

…..

