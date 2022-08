Monkeypox: మంకీపాక్స్ ని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా ప్రకటించిన అమెరికా

Monkeypox virus: గత రెండు నెలల్లో 6,000 మంకీపాక్స్ కేసులను అమెరికా (US) ధృవీకరించింది. ఇది ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలోనూ లేనంత ఎక్కువ. ఈ క్ర‌మంలోనే అప్ర‌త్త‌మైన జో బైడెన్ స‌ర్కారు.. 600,000 కంటే ఎక్కువ వ్యాక్సిన్ మోతాదులను పంపిణీ చేసింది. పరీక్షలను వేగవంతం చేసింది.

US Public Health Emergency: ఇప్పటికీ యావత్ ప్రపంచంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న కరోనా వైరస్ పరిస్థితుల మధ్య ప్రపంచ దేశాలకు ప్రస్తుతం మరో వైరస్ భయాలు పట్టుకున్నాయి. అదే మంకీపాక్స్. కేవలం ఆఫ్రికా దేశాల్లో మాత్రమే మంకీపాక్స్ కేసులు ఇదివరకు నమోదయ్యేవి. అయితే, ప్రస్తుతం అమెరికా, యూరప్, ఆసియాలోని చాలా దేశాలకు మంకీపాక్స్ విస్తరించింది. పలు దేశాల్లో కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. అప్రమత్తమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మంకీపాక్స్ వ్యాప్తి గ్లోబ‌ల్ హెల్త్ ఎమ‌ర్జెన్సీగా ప్ర‌క‌టించింది. ఈ క్ర‌మంలోనే అమెరికా (యునైటెడ్ స్టేట్స్) సైతం గురువారం నాడు మంకీపాక్స్‌ను పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా ప్రకటించింది. ఇది కొత్తగా నిధులను ఖ‌ర్చు చేయ‌డం, డేటా సేకరణలో సహాయం చేయడం, మంకీపాక్స్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో అదనపు సిబ్బందిని మోహరించడానికి అనుమతించే చర్యగా ఉండ‌నుంది.

వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. ప్ర‌స్తుతం అమెరికాలో మంకీపాక్స్ కేసులు గ‌ణ‌నీయంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే జో బైడెన్ స‌ర్కారు మంకీపాక్స్ క‌ట్ట‌డికి చ‌ర్య‌లు ప్రారంభించింది. ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల‌ను ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకుని మ‌రిన్ని చ‌ర్య‌లు అవ‌స‌ర‌మ‌ని భావించింది. మంకీపాక్స్ ను ప‌బ్లిక్ హెల్త్ ఎమ‌ర్జెన్సీగా ప్ర‌క‌టించింది. "ఈ మంకీపాక్స్ వైరస్‌ను పరిష్కరించడంలో మా ప్రతిస్పందనను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. మంకీపాక్స్‌ను తీవ్రంగా పరిగణించాలనీ, ఈ వైరస్‌ను ఎదుర్కోవడంలో మాకు సహాయపడటానికి బాధ్యత వహించాలని మేము ప్రతి అమెరికన్‌ను కోరుతున్నాము" అని Health and Human Services secretary జేవియర్ బెకెరా (Xavier Becerra) తెలిపారు. తాజా డిక్లరేషన్ ప్రారంభంలో 90 రోజుల పాటు అమలులో ఉంటుంద‌ని తెలిపారు. కాగా, గురువారం దేశవ్యాప్తంగా 6,600 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో నాలుగింట ఒక వంతు న్యూయార్క్ నుంచి నివేదించ‌బ‌డ్డాయ‌ని తెలిపారు. ప్రస్తుత వ్యాప్తిలో వాస్తవ సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకే గాయాలతో సహా లక్షణాలు సూక్ష్మంగా ఉంటాయి.

US ఇప్పటివరకు దాదాపు 600,000 JYNNEOS వ్యాక్సిన్‌లను పంపిణీ చేసింది. మంకీపాక్స్ సంబంధిత వైరస్ క‌ట్ట‌డి కోసం మశూచికి వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధి చేసిన టీకాల‌ను అందిస్తున్నారు. అయితే ఈ సంఖ్య ఇప్పటికీ దాదాపు 1.6 మిలియన్ల మంది ప్రజలు అత్యధిక ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు స‌మాచారం. అలాగే, టీకా అవసరం ఉన్నవారి కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. యుఎస్‌లో 99 శాతం కేసులు ఇప్పటివరకు పురుషులతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉన్న పురుషులలో ఉన్నాయని అక్క‌డి Health and Human Services విభాగం గత వారం తెలిపింది. జాతీయ టీకా వ్యూహంలో జనాభా అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది ఇదే అంశ‌మ‌ని పేర్కొంది. ఆఫ్రికాలో మునుపటి వ్యాప్తికి భిన్నంగా, వైరస్ ఇప్పుడు ప్రధానంగా లైంగిక కార్యకలాపాల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. కానీ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఇతర మార్గాలు కూడా సాధ్యమేనని చెప్పింది. ఇందులో పరుపులు, దుస్తులు-సుదీర్ఘమైన ముఖాముఖి సంబంధాన్ని పంచుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా గత నెలలో వ్యాప్తిని గ్లోబ‌ల్ హెల్త్ ఎమ‌ర్జెన్సీగా ప్ర‌క‌టించిన త‌ర్వాత US నుంచి కూడా తాజా ప్రకటన వచ్చింది.