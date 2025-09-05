చైనా, భారత్, రష్యా అధినేతలు ఒకే వేదికపై కనిపించడం యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనిపై తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ట్రూత్ వేదికగా చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాం ట్రూత్ వేదికగా ఒక పోస్టు చేస్తూ.. భారత్తో పాటు రష్యా చైనా వైపు మళ్లుతున్నాయని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా ఈ రెండు దేశాలను కోల్పోయిందన్న అర్థం వచ్చేలా ట్రంప్ పోస్ట్ చేశారు.
ట్రంప్ తన పోస్టులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కలిసి ఉన్న ఒక ఫోటోను షేర్ చేశారు. దానికి “భారత్, రష్యా ఇప్పుడు చైనా వైపు మళ్లుతున్నాయి. వారికి దీర్ఘకాల సుభిక్ష భవిష్యత్తు కలగాలి” అని రాశారు.
షాంఘై సహకార సంస్థ సమావేశం నేపథ్యంలో
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చైనా తియాంజిన్లో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) సమావేశం తర్వాత వచ్చాయి. ఈ సమావేశంలో భారత్, రష్యా, చైనా నాయకులు ఒక వేదికపై కలిసిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే సమయంలో, ఉత్తర కొరియా నేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కూడా చైనా నిర్వహించిన అతిపెద్ద సైనిక ప్రదర్శనకు హాజరుకావడం ట్రంప్ అసంతృప్తిని మరింత పెంచింది.
ఆ సైనిక ప్రదర్శన జపాన్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో లొంగిపోయిన 80 ఏళ్ల స్మారకార్థం నిర్వహించారు. అయితే, ఆ వేడుకలో పాల్గొన్నందుకు షీ జిన్పింగ్ “అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేస్తున్నాడు” అని ట్రంప్ ఆరోపించారు.
భారత్పై సుంకాల వివాదం
ట్రంప్ గతంలో భారత్ను "అత్యధిక సుంకాలు వసూలు చేసే దేశం" అని విమర్శించారు. కానీ, తన చర్యల వల్లే భారత్ ఇప్పుడు “టారిఫ్ లేవు” అని ఒప్పందం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిందని చెప్పారు. “చైనా సుంకాలతో మమ్మల్ని చంపేస్తోంది, భారత్ కూడా అలాగే. కానీ నేను టారిఫ్లు లేకపోతే, భారత్ అసలు ఆ ఆఫర్ చేయదు. కాబట్టి టారిఫ్లు అవసరమే” అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
అమెరికాలో విమర్శలు
ట్రంప్ భారత్పై 50% సుంకాలు విధించిన నిర్ణయం అమెరికా రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. పైగా, ఇటీవల ఒక అప్పీల్స్ కోర్టు ఈ సుంకాలు చట్టవిరుద్ధమని తీర్పు ఇవ్వడం ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని మరింత ప్రశ్నార్థకంగా మార్చింది.