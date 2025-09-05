OYO: ఓయో ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో తెలుసా.? కస్టమర్లను ఎమోషన్తో కొట్టారుగా
ఓయో పేరును ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేదు. రూమ్ బుకింగ్ ప్రాసెస్ అత్యంత సులభతరం చేసిన ఈ కంపెనీ దేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాలకు విస్తరించి మంచి లాభాలు ఆర్జించింది. కాగా ఓయోకు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం.
ఓయో రూమ్స్ స్థాపన
2012లో రితేష్ అగర్వాల్ ఓయో రూమ్స్ను ప్రారంభించారు. మొదట కంపెనీ పేరు Oravel Stays. కానీ 2013లో పీటర్ థీల్ (PayPal సహ వ్యవస్థాపకుడు) అందించిన $100,000 Thiel Fellowship గ్రాంట్ తర్వాత దీనిని OYOగా మార్చారు. ఆరంభంలో కేవలం 5 హోటళ్లతో గుళ్గావ్లో కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టింది. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేల హోటళ్లు నిర్వహిస్తోంది.
ఓయో ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి.?
ఓయో పేరుతోనే కస్టమర్లను ఆకర్షించిందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. అయితే ఫుల్ ఫామ్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు. On Your Own అనేది ఓయో ఫుల్ ఫామ్. అంటే, ఓయో రూమ్ ను కస్టమర్లు తమ సొంత గదిలా భావించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ పేరు పెట్టారు. కస్టమర్లను ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పేరును పెట్టారు.
పలు కంపెనీల పెట్టుబడులు
మొదట్లో చిన్న కంపెనీగా మొదలైన ఆ తర్వాత క్రమంగా లాభాలను ఆర్జించింది. దీంతో ఈ కంపెనీలు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు సైతం పెట్టుబడులు పెట్టాయి. వీటిలో ప్రధానంగా SoftBank Group, Airbnb, Sequoia India, Lightspeed India వంటి కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడి పెట్టాయి.
ఓయో వ్యవస్థాపకుడి గురించి
ఓయోను రితేష్ అగర్వాల్ ప్రారంభించారు. ఆయన నవంబర్ 16, 1993న ఒడిశా రాష్ట్రం, బిస్సం కటక్లో జన్మించారు. చిన్న వయసులోనే వ్యాపార దృక్పథం పెంచుకున్న రితేష్, 19 ఏళ్లకే ఓయో ప్రారంభించారు. Hurun India Rich List 2024 ప్రకారం, ఆయన భారతదేశంలో టాప్ 10 యువ బిలియనీర్లలో ఒకరిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. రితేష్ నికర సంపద సుమారు రూ.1,900 కోట్లు ($225 మిలియన్)గా ఉంది. రితేష్ అన్అకాడమీ, కార్స్24, జింగ్ బస్, టాఫీ కిడ్స్ వంటి స్టార్టప్లలో పెట్టుబడులు పెట్టారు.
ఓయో IPO వివరాలు
ఓయో ఇంత వరకు ఐపీఓకి వెళ్లలేదు. అయితే 2025 నవంబర్లో DRHP ఫైలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ విలువను $7-8 బిలియన్గా అంచనా వేస్తున్నారు. షేర్ ధరను రూ. 70 చొప్పున ఉంచే అవకాశం ఉంది. IPO నిర్వహణకు సంబంధించి Axis, Citi, Goldman Sachs, ICICI వంటి బ్యాంకులు చర్చల్లో పాల్గొంటున్నాయి. మొత్తం మీద ఓయో రూమ్స్ తక్కువ ధరల్లో వసతి సౌకర్యం అందిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రమంగా ఎదుగుతోంది.