Donald Trump: ఫిలిప్పీన్స్లో జరుగుతున్న క్వాడ్ దేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మోదీ చాలా ధైర్యవంతుడని, ఆయనతో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
మోదీ చాలా ధైర్యవంతుడు.. ట్రంప్ ప్రశంసలు
ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో మంగళవారం క్వాడ్ దేశాల నేతల శిఖరాగ్ర సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో తన పక్కనే ఉన్న మోదీని చూపిస్తూ.. ఆయన చాలా ధైర్యవంతుడని (Very Tough Man) వ్యాఖ్యానించారు. అనంతరం జపాన్ ప్రధాని సనాయే తకైచీని చూపిస్తూ.. ఆమె అంతకంటే గట్టివారు కావచ్చని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అక్కడ ఆసక్తికరంగా మారాయి.
ముగ్గురు నేతలతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి
భారత్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల నేతలతో తనకు మొదటి నుంచి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ, జపాన్ ప్రధాని సనాయే తకైచీ, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ను ఉద్దేశిస్తూ.. వీరంతా అద్భుతమైన వ్యక్తులని, తనకు మంచి స్నేహితులని పేర్కొన్నారు. ఈ మూడు దేశాలతో అమెరికాకు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అనంతరం జరిగిన సమావేశంలోనూ మోదీ తనకు మంచి మిత్రుడని, గొప్ప నాయకుడని ట్రంప్ కొనియాడారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని ప్రశంసించారు.
మోదీపై గతంలోనూ ప్రశంసలు కురిపించిన ట్రంప్
ప్రధాని మోదీపై ట్రంప్ ప్రశంసలు కురిపించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది జూన్లో యాక్సియోస్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోనూ మోదీని గొప్ప నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. ఆయన చాలా ధైర్యవంతుడని, తాను ఎక్కువగా అభిమానించే ప్రపంచ నాయకుల్లో ఒకరని పేర్కొన్నారు. భారత్లో గతంలో ప్రభుత్వాలు తరచూ మారేవని, అయితే మోదీ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రాజకీయ స్థిరత్వం ఏర్పడిందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.
భారత్కు క్వాడ్ విశ్వసనీయ భాగస్వామ్యం: మోదీ
క్వాడ్ దేశాల సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్వాడ్ అనేది భారత్కు నిర్మాణాత్మకమైన, విశ్వసనీయమైన భాగస్వామ్యమని స్పష్టం చేశారు. నాలుగు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు ఇప్పటివరకు ఐదుసార్లు సమావేశమయ్యారని తెలిపారు. ఇది క్వాడ్ పట్ల ఆయా దేశాలకు ఉన్న రాజకీయ సంకల్పం, ఉమ్మడి నిబద్ధతకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. సముద్ర భద్రత, విశ్వసనీయ సరఫరా వ్యవస్థలు, నూతన సాంకేతికతలు, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో సహాయం వంటి అంశాల్లో క్వాడ్ దేశాలకు ఉపయోగపడే పరిష్కారాలు అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని వివరించారు.
2007లోనే మనీలాలో క్వాడ్ చర్చలకు తొలి అడుగు
క్వాడ్ దేశాలకు మనీలాతో ఉన్న పాత అనుబంధాన్ని కూడా ప్రధాని మోదీ గుర్తు చేసుకున్నారు. 2007లో తొలిసారిగా ఈ నాలుగు దేశాల అధికారులు మనీలాలో సమావేశమయ్యారని తెలిపారు. అనంతరం పదేళ్ల విరామం తర్వాత 2017లో ఇదే నగరంలో క్వాడ్ చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు మరోసారి ఇదే చారిత్రక నగరంలో సమావేశం కావడం ముఖ్యమైన మైలురాయి అని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, ఈ ఏడాది ఆగ్నేయాసియా దేశాల కూటమి (ASEAN) వార్షిక సదస్సుకు ఫిలిప్పీన్స్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. 2024 తర్వాత తొలిసారిగా క్వాడ్ దేశాల నేతలు ప్రత్యక్షంగా సమావేశమవుతున్నారు. భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా దేశాలతో కూడిన ఈ కూటమి ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భద్రత, సహకారం, ఆర్థిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది. గతంలో 2024లో అమెరికాలో జరిగిన క్వాడ్ సమావేశానికి అప్పటి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఆతిథ్యం ఇచ్చారు.