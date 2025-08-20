ప్రతిరోజు వాకింగ్ చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. చురుకుగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అయితే రోజూ ఎంత దూరం నడవాలి? ఎలా నడిస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, కేలరీలు ఖర్చు చేయడానికి, చురుగ్గా ఉండటానికి సులభమైన, ప్రభావవంతమైన వ్యాయామం వాకింగ్. దీనికి ఎలాంటి పరికరాలు అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా చేయవచ్చు. ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు. కానీ మంచి ఫలితాలు చూడాలంటే మాత్రం రోజుకి ఎంత దూరం నడవాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోజుకి ఎంత దూరం నడవాలి?
ఆరోగ్య నిపుణులు సాధారణంగా రోజుకి 10,000 అడుగులు నడవాలని చెబుతుంటారు. 10 వేల అడుగులంటే సుమారు 8 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. అయితే, 5,000 నుంచి 7,000 అడుగులు కూడా మీ ఆరోగ్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయి. వారానికి ఐదు రోజులు.. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు నడవడం వల్ల గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, ఊబకాయం వంటి వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
కేలరీలు ఖర్చు చేయడానికి..
మీ బరువు, వేగాన్ని బట్టి.. నడక మైలుకు 80-100 కేలరీలు ఖర్చు చేస్తుంది. 70 కిలోల బరువున్న వ్యక్తి 30 నిమిషాల వేగవంతమైన నడకలో దాదాపు 150 కేలరీలు ఖర్చు చేస్తాడు. మీ వేగాన్ని పెంచడం, ఎత్తుపైకి నడవడం లేదా తేలికపాటి బరువులు మోయడం వల్ల కేలరీలను మరింత ఎక్కువగా ఖర్చు చేయవచ్చు.
వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పాటించాల్సిన చిట్కాలు
- వేగంగా నడవండి. మీ హార్ట్ బీట్ రేటును పెంచే వేగంతో నడవండి. కానీ మాట్లాడటానికి వీలుగా ఉండాలి.
- నడిచేటప్పుడు మీ తల పైకి, భుజాలు చక్కగా, చేతులు సహజంగా ఊగుతూ ఉండాలి.
- ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చు చేయడానికి కాసేపు నెమ్మదిగా కాసేపు వేగంగా నడవాలి. తద్వారా మంచి ఫలితాలు చూడవచ్చు.
- మెట్లు ఎక్కండి. కేలరీలు బర్న్ కావడానికి, కండరాల బలోపేతానికి ఇది చక్కగా సహాయపడుతుంది.
- భోజనం తర్వాత నడవండి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
- మీ అడుగులను ట్రాక్ చేయండి. ఫిట్నెస్ ట్రాకర్ లేదా యాప్ని ఉపయోగించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా మీలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది.
రోజూ నడవడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి మారుతుంది. చిన్నగా వాకింగ్ ప్రారంభించి క్రమంగా మీ సమయాన్ని, వేగాన్ని పెంచండి.