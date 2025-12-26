Amla Oil: కొబ్బరి నూనె కాదు, ఉసిరి నూనె జుట్టుకు రాస్తే ఏమౌతుందో తెలుసా?
Amla Oil: జుట్టు రాలడం మొదలవ్వగానే చాలా మంది రసాయనాలు ఉండే చాలా రకాల ఉత్పత్తులు వాడతారు. కానీ, వాటి స్థానంలో ఉసిరి నూనె వాడితే చాలు. దానిని ఎలా వాడాలో తెలిస్తే సరిపోతుంది
చలికాలం వచ్చింది అంటే చాలు.. మన జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతూ ఉంటుంది. వాతావరణంలోని అధిక తేమ, చల్లని గాలి మన జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని బాగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ లో జుట్టు విపరీతంగా రాలడమే కాకుండా, జుట్టు పొడిబారుతుంది, చుండ్రు సమస్యలు కూడా ఎదురౌతాయి. వీటన్నింటికీ చెక్ పెట్టడానికి మీరు కేవలం ఉసిరి నూనె వాడితే చాలు.
చలికాలంలో ఉసిరి నూనె ఎందుకు వాడాలి?
ఉసిరినూనె సహజ కండిషనర్ గా పని చేస్తుంది. ఈ నూనె రాయడం వల్ల జుట్టు మృదువుగా, మెరిసేలా చేస్తుంది. చలికాలంలో ఈ నూనె రాయడం వల్ల జుట్టు ఎండిపోదు. జుట్టు కుదుళ్లను అందంగా మారుస్తుంది. జుట్టును తేమగా కూడా ఉంచుతుంది. అంతేకాదు, ఈ నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది. ఫలితంగా జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి.జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది.
ఈ ఉసిరి నూనెను క్రమం తప్పకుండా జుట్టుకు రాయడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
తెల్ల జుట్టు సమస్యను తగ్గిస్తుంది..
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది తెల్ల జుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఈ ఉసిరి నూనె వాడితే ఆ సమస్య ఉండదు. ఉసిరి నూనె జుట్టు కుదుళ్లలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఇది తెల్ల జుట్టు సమస్యను తగ్గిస్తుంది. జుట్టు నల్లగా నిగనిగలాడేలా కూడా చేస్తుంది.
సహజ కండిషనర్:
ఉసిరికాయలలోని కొవ్వు ఆమ్లాలు జుట్టును మృదువుగా చేస్తాయి. శీతాకాలంలో షాంపూ ఉపయోగించిన తర్వాత జుట్టు ఎండిపోకుండా ఉండటానికి మీరు స్నానానికి ముందు ఈ నూనెను ఉపయోగించవచ్చు.
జుట్టు సాంద్రతను పెంచుతుంది:
జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడానికి కూడా ఈ నూనె చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. కొత్త జుట్టు పెరుగుదలను ప్రేరేపిస్తుంది. మీరు దీన్ని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తే, జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడాన్ని గమనిస్తారు.
చుండ్రు సమస్యకు పరిష్కారం:
శీతాకాలంలో తల చర్మం పొడిబారడం లేదా అధిక నూనె స్రావం కారణంగా చుండ్రు వస్తుంది. ఆమ్లా నూనె తల చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. అదనపు నూనెను తొలగిస్తుంది. చుండ్రును నియంత్రించడానికి ఇది ఒక గొప్ప మార్గం.
జుట్టును బలపరుస్తుంది:
ఇది జుట్టుకు కోల్పోయిన ప్రోటీన్ను తిరిగి అందించి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టును మూలాల నుండి చివర్ల వరకు బలంగా చేస్తుంది.
ఉసిరి నూనెను ఎలా ఉపయోగించాలి:
మీరు ఉసిరి నూనెను సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే దాని పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందగలరు.
కొద్ది మొత్తంలో ఉసిరి నూనెను మీ అరచేతుల్లోకి తీసుకుని, రెండు చేతులతో రుద్ది కొద్దిగా వెచ్చగా చేయండి.
దీనిని తలకు , జుట్టుకు మూలాల నుండి చివర్ల వరకు పూర్తిగా అప్లై చేయండి.
మీ వేళ్ళతో 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి.
తర్వాత మీ తలను షవర్ క్యాప్ లేదా గుడ్డతో కప్పుకోండి.
దీనిని 15 నిమిషాల నుండి ఒక గంట పాటు నాననివ్వండి.
చివరగా, మీరు తేలికపాటి షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది. వారానికి రెండు సార్లు ఈ నూనె వాడినా.. అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందుతారు.