Silver Pendant: నల్లపూసల దండకు అందాన్ని తెచ్చే సిల్వర్ పెండెంట్స్

హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ ఉన్న మంగళసూత్రం చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది. ఆఫీసుకి వెళ్లే మహిళలకు ఇవి బాగా నప్పుతాయి.
డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ పెండెంట్ డిజైన్ను చాలా క్లాసిక్, సింపుల్ డిజైన్గా భావిస్తారు. ఇందులో మీకు సిల్వర్ పెండెంట్తో పాటు స్టోన్ వర్క్ కూడా లభిస్తుంది.
ఈ మినిమల్ సిల్వర్ స్లీక్ పెండెంట్పై చిన్న టెక్స్చర్ లేదా చిన్న కట్ ప్యాటర్న్లు ఉంటాయి. ఇవి దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఇలాంటి అందమైన డిజైన్లు 3 గ్రాముల్లో సులభంగా లభిస్తాయి.
ఈ డిజైన్లో అమెరికన్ స్టోన్స్ పెట్టి సిల్వర్ పెండెంట్ను తయారు చేస్తారు. దీనిని నల్లపూసల గొలుసుతో కలిపితే మంచి లుక్ వస్తుంది.
లీఫ్ డిజైన్ పెండెంట్లో ఆకు ఆకారంలో సిల్వర్ ప్లేట్ను తయారు చేసి, దానిపై చిన్నగా చెక్కుతారు. నల్లపూసల గొలుసుతో ఇది చాలా యూనిక్గా కనిపిస్తుంది.
మీరు గ్రేస్ఫుల్ లుక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఇలాంటి మినీ సిల్వర్ పెండెంట్ డిజైన్ను ఎంచుకోండి. నల్లపూసల గొలుసుతో దీనిని స్టైల్ చేస్తే చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
Meenakari Bangles: ట్రెండీ డిజైన్లో మీనాకారి బ్యాంగిల్స్.. ఇవిగో
velvet Choker: అంబానీ కూతురు ధరించిన చోకర్.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే..
Flower Anklet: ఫ్లోరల్ డిజైన్ లో అందమైన పట్టీలు
Dark Skin Makeup:చామనఛాయ స్కిన్తో బాధపడుతున్నారా, మేకప్ ఇలా వేసుకోండి