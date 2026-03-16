Telugu

Silver Pendant: నల్లపూసల దండకు అందాన్ని తెచ్చే సిల్వర్ పెండెంట్స్

woman-life Mar 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Jewelleryshopper@instagram
హార్ట్ షేప్ సిల్వర్ పెండెంట్..

హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ ఉన్న మంగళసూత్రం చాలా  క్యూట్ గా ఉంటుంది. ఆఫీసుకి వెళ్లే మహిళలకు ఇవి బాగా నప్పుతాయి. 

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ పెండెంట్ డిజైన్

డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ పెండెంట్ డిజైన్‌ను చాలా క్లాసిక్, సింపుల్ డిజైన్‌గా భావిస్తారు. ఇందులో మీకు సిల్వర్ పెండెంట్‌తో పాటు స్టోన్ వర్క్ కూడా లభిస్తుంది. 

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
మినిమల్ సిల్వర్ స్లీక్ పెండెంట్

ఈ మినిమల్ సిల్వర్ స్లీక్ పెండెంట్‌పై చిన్న టెక్స్‌చర్ లేదా చిన్న కట్ ప్యాటర్న్‌లు ఉంటాయి. ఇవి దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఇలాంటి అందమైన డిజైన్లు 3 గ్రాముల్లో సులభంగా  లభిస్తాయి.

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
లాంగ్ షేప్ సిల్వర్ మంగళసూత్రం పెండెంట్

 ఈ డిజైన్‌లో అమెరికన్ స్టోన్స్ పెట్టి సిల్వర్ పెండెంట్‌ను తయారు చేస్తారు. దీనిని నల్లపూసల గొలుసుతో కలిపితే మంచి లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
లీఫ్ డిజైన్ సిల్వర్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

 లీఫ్ డిజైన్ పెండెంట్‌లో ఆకు ఆకారంలో సిల్వర్ ప్లేట్‌ను తయారు చేసి, దానిపై చిన్నగా చెక్కుతారు. నల్లపూసల గొలుసుతో ఇది చాలా యూనిక్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
మినీ సిల్వర్ పెండెంట్ డిజైన్

మీరు గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఇలాంటి మినీ సిల్వర్ పెండెంట్ డిజైన్‌ను ఎంచుకోండి. నల్లపూసల గొలుసుతో దీనిని స్టైల్ చేస్తే చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Jewelleryshopper@instagram

Meenakari Bangles: ట్రెండీ డిజైన్‍లో మీనాకారి బ్యాంగిల్స్.. ఇవిగో

velvet Choker: అంబానీ కూతురు ధరించిన చోకర్.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే..

Flower Anklet: ఫ్లోరల్ డిజైన్ లో అందమైన పట్టీలు

Dark Skin Makeup:చామనఛాయ స్కిన్‍తో బాధపడుతున్నారా, మేకప్ ఇలా వేసుకోండి