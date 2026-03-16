కలబందలో ఇవి కలిపి రాస్తే.. ముఖం చిటికెలో మెరిసిపోతుంది!

woman-life Mar 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
కలబంద, పసుపు

కలబంద గుజ్జులో కొద్దిగా పసుపు కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించి, 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. మొటిమలు, నల్ల మచ్చలు తగ్గుతాయి.

కలబంద, రోజ్ వాటర్

కలబంద గుజ్జులో రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవాలి. దానివల్ల ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.

కలబంద, తేనె

కలబంద గుజ్జులో తేనె కలిపి ముఖానికి రాస్తే మొటిమలు, మచ్చలు, మృత కణాలు తొలగిపోతాయి.

కలబంద, నిమ్మరసం

కలబంద గుజ్జులో నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి రాస్తే మొటిమలు తగ్గి ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.

కలబంద, దోసకాయ

కలబంద గుజ్జు, దోసకాయ రసాన్ని కలిపి ముఖానికి అప్లై చేస్తే ట్యాన్ తొలగిపోతుంది. మృదువుగా మారతుంది.

కలబంద, అరటిపండు

కలబంద గుజ్జులో అరటిపండును మెత్తగా చేసి కలిపి ముఖానికి పట్టిస్తే.. సహజ మాయిశ్చరైజర్ లా పనిచేస్తుంది.

కలబంద, గ్రీన్ టీ

కలబంద గుజ్జులో గ్రీన్ టీ ప్యాక్ వేసి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మొటిమలు, నల్ల మచ్చల సమస్య తగ్గుతుంది.

కలబంద, ఓట్స్

కలబంద గుజ్జులో మెత్తగా పొడి చేసిన ఓట్స్ కలిపి ముఖానికి అప్లై చేస్తే.. మృతకణాలు తొలగిపోతాయి. చర్మం మృదువుగా, తేమగా మారుతుంది.

