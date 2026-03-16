కలబంద గుజ్జులో కొద్దిగా పసుపు కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించి, 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. మొటిమలు, నల్ల మచ్చలు తగ్గుతాయి.
కలబంద గుజ్జులో రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవాలి. దానివల్ల ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
కలబంద గుజ్జులో తేనె కలిపి ముఖానికి రాస్తే మొటిమలు, మచ్చలు, మృత కణాలు తొలగిపోతాయి.
కలబంద గుజ్జులో నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి రాస్తే మొటిమలు తగ్గి ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
కలబంద గుజ్జు, దోసకాయ రసాన్ని కలిపి ముఖానికి అప్లై చేస్తే ట్యాన్ తొలగిపోతుంది. మృదువుగా మారతుంది.
కలబంద గుజ్జులో అరటిపండును మెత్తగా చేసి కలిపి ముఖానికి పట్టిస్తే.. సహజ మాయిశ్చరైజర్ లా పనిచేస్తుంది.
కలబంద గుజ్జులో గ్రీన్ టీ ప్యాక్ వేసి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మొటిమలు, నల్ల మచ్చల సమస్య తగ్గుతుంది.
కలబంద గుజ్జులో మెత్తగా పొడి చేసిన ఓట్స్ కలిపి ముఖానికి అప్లై చేస్తే.. మృతకణాలు తొలగిపోతాయి. చర్మం మృదువుగా, తేమగా మారుతుంది.
