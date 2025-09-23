Periods: పీరియడ్స్ సమయంలో పొరపాటున కూడా ఈ ఐదు పనులు చేయకూడదు..!
Periods: పీరియడ్స్ లో మహిళలకు చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. విపరీతమైన నొప్పి కూడా ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల మరింత ఇబ్బంది పడాల్సి రావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వారి ప్రకారం.. పీరియడ్స్ లో కొన్ని పనులు చేయకూడదు.
పీరియడ్స్ అనేది స్త్రీ శరీరంలో ప్రతి నెలా జరిగే సహజ ప్రక్రియ. ఈ రోజుల్లో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కొన్ని పనులు చేయడం మంచిది కాదు. ఉదాహరణకు పీరియడ్స్ సమయంలో థ్రెడ్డింగ్, వ్యాక్సింగ్ లాంటివి చేయకూడదని కూడా చెబుతుంటారు. ఎందుకంటే... వీటి వల్ల శారీరక నొప్పి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు... ఈ పీరియడ్స్ సమయంలో దంపతులు దూరంగా ఉండాలి.లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదంఉంది. ఇవి కాకుండా... మరో ఐదు పనులు ఈ సమయంలో అస్సలు చేయకూడదు. మరి, అవేంటో తెలుసుకుందామా...
కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయడం...
పీరియడ్స్ సమయంలో కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయడం, భారీ బరువులు ఎత్తడం చేయకూడదు. ఈ పనుల వల్ల శరీరం ఎక్కువగా అలసిపోతుంది. అంతేకాదు... పీరియడ్స్ వేళ శరీరం హార్మోన్ల మార్పులకు ప్రభావితమౌతుంది. కాబట్టి.. భారీ వ్యాయామాలు చేయకూడదు. తేలికపాటి యోగా, వాకింగ్ లాంటివి చేయవచ్చు. అది కూడా... కంఫర్ట్ గా అనిపిస్తేనే చేయాలి. అధిక వ్యాయామాలు చేస్తే... రక్త స్రావం మరింత ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
చెడు ఆహారపు అలవాట్లను నివారించండి:
ఋతుస్రావం సమయంలో ఎక్కువ ఉప్పు, చక్కెర , ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు తినడం వల్ల కడుపు నొప్పి, కడుపు ఉబ్బరం వస్తుంది. కాఫీ, శీతల పానీయాలను నివారించండి. బదులుగా, ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు, ఆకుపచ్చ కూరగాయలు , పండ్లు తినడం మంచిది.
పరిశుభ్రతను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు:
ఋతుస్రావం సమయంలో పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యం. అపరిశుభ్రమైన శానిటరీ ప్యాడ్లు లేదా టాంపూన్లను ఉపయోగించడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి. ప్రతి 4 - 6 గంటలకు ప్యాడ్ను మార్చండి. శరీర పరిశుభ్రతను నిర్వహించడం వల్ల ఈ రోజుల్లో ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉంటాయి.
తగినంత నిద్ర..
ఋతుస్రావం సమయంలో శరీరం అలసిపోతుంది, కాబట్టి తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఒత్తిడి వస్తుంది. కనీసం 7 నుండి 8 గంటలు నిద్రపోవడం వల్ల శరీర నొప్పి , అలసట తగ్గుతుంది.
ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి....
ఈ ఋతుస్రావం రోజుల్లో హార్మోన్ల మార్పులు ఒత్తిడి , మానసిక అలసటకు కారణమవుతాయి. అందువల్ల, మీరు ఒత్తిడిని కలిగించే కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలి. సంగీతం వినడం, పుస్తకం చదవడం లేదా ధ్యానం చేయడం వంటి విశ్రాంతి కార్యకలాపాలు చేయడం మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ఋతుస్రావం ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో సహజమైన భాగం. ఈ రోజుల్లో మీ శారీరక , మానసిక ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పీరియడ్స్ సమయంలో ఈ పనులు చేయకుండా ఉంటే.. అసౌకర్యం తగ్గించుకోవచ్చు.