Heavy Rains: తెలంగాణలో దంచికొడుతున్నవానలు 10 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. రాగల మూడ్రోజుల పాటు కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ఇప్పటికే 10 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
గత కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోత, ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడిపోయిన తెలంగాణలో ప్రస్తుతం వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల జూన్, జూలై నెలల్లో రాష్ట్రంలో దాదాపు -49 సెం.మీ లోటు వర్షపాతం నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి 33.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, ఈసారి తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
అయితే, నైరుతి రుతుపవనాలు ఒక్కసారిగా చురుగ్గా మారడం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన బలమైన వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వాతావరణ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. మంగళవారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి.
CORE DEPRESSION RAINS - EXTREME FLOODING RAIN ALERT - JULY 29-30 ⚠️🌊🌧️
Dear people of North Telangana, due to CORE DEPRESSION IMPACT, EXTREMELY HEAVY FLOODING RAINS expected in PINK MARKED DISTRICTS
Next 36hrs, Cumulative rainfall can reach 300-450mm at few places of North… pic.twitter.com/ca9CUlcCAa
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) July 29, 2026
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఉత్తర ఒడిశా, గంగానది పశ్చిమ బెంగాల్ సమీపంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రస్తుతం పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా వేగంగా కదులుతోంది. ఇది రాబోయే సమయంలో దక్షిణ ఝార్ఖండ్, ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా పయనించే అవకాశముంది. దీనికి తోడు రుతుపవన ద్రోణి ఆగ్నేయ దిశగా ఈశాన్య బంగాళాఖాతం వరకు విస్తరించి ఉంది. ఈ రెండు వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు దంచికొట్టనున్నాయి.
తెలంగాణ 10 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్: ఈ ప్రాంతాల్లో డేంజర్ బెల్స్
భారీ వర్ష సూచన ఉన్న నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని 10 జిల్లాలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేసింది. బుధ, గురు, శుక్రవారాల్లో ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలు వీస్తూ వానలు పడే ప్రమాదం ఉంది.
ఎల్లో అలర్ట్ ఉన్న జిల్లాలు:
• ఆదిలాబాద్
• కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్
• మంచిర్యాల
• నిర్మల్
• నిజామాబాద్
• జగిత్యాల
• వికారాబాద్
• సంగారెడ్డి
• మెదక్
• కామారెడ్డి
వీటితో పాటు రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వరంగల్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో కూడా మోస్తరు జల్లులు పడనున్నాయి. ఇక పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, శ్రీకాకుళం, మన్యం, ఉమ్మడి గోదావరి, ఎన్టీఆర్, నంద్యాల జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ తెలిపింది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో రాత్రంతా జల్లులు, పెరిగిన ట్రాఫిక్ కష్టాలు
మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, అమీర్పేట్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. నీరు నిలిచిపోవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ సమాచారం ప్రకారం బుధవారం సాయంత్రానికి నగరంలో మరోసారి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముంది. నగర ప్రజలు, ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు, అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Rainfall since last 7hrs in North Telangana
Sarangapur, Jagitial 140.8mm
Buggaram, Jagitial 138
Nirmal 128.3
Kaddam Peddur, Nirmal 127.5
Velgatoor, Jagitial 123
Mamda, Nirmal 118
Mallapur, Jagitial 112.5
Endapalli, Jagitial 111.5
Soan, Nirmal 108.3
Makloor, Nizamabad 108… https://t.co/PoOUtlYzd6
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) July 29, 2026
ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అలర్ట్: ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధం
భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో అత్యవసర టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
• రెస్క్యూ టీమ్స్: అత్యంత సమస్యాత్మకమైన భద్రాచలం, ములుగు, నిర్మల్ జిల్లాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ (NDRF) బృందాలను ముందస్తుగా సిద్ధంగా ఉంచారు.
• రైతులకు సహాయం: వర్షాభావం వల్ల నష్టపోయిన రైతుల కోసం వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు ప్రణాళిక రూపొందించింది. విత్తనాలు, ఇతర సహాయ సహకారాలు అందించడానికి జిల్లాల్లో విత్తన మేళాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రజలు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, ప్రకటనల హోర్డింగ్ల కింద నిలబడకూడదని, సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.