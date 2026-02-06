Vegetables Price : ఈ వారాంతం సంతల్లో కూరగాయల ధరలివే.. పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
ప్రస్తుతం కూరగాయల ధరలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ వీకెండ్ మార్కెట్స్ లో టమాటా, ఉల్లిపాయల ధరలు తక్కువగానే ఉండనున్నాయి… పచ్చిమిర్చీ మాత్రం కాస్త కాస్ట్లీగా ఉంది. ఏ కూరగాయ ధర ఎంతుంది..?
కూరగాయల ధరలు
Vegetables Price : వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో కూరగాయల మార్కెట్స్ వెలుస్తాయి. ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంటుంది... స్కూళ్లకు కూడా సెలవు కాబట్టి గృహిణులకు సమయం దొరుకుతుంది... కాబట్టి మార్కెట్ కు వెళుతుంటారు... వారానికి సరిపడా కూరగాయలు కొంటుంటారు. వీరికి వీలుగా వీకెండ్ లో కాలనీల్లోనే కూరగాయల మార్కెట్స్ వెలుస్తుంటాయి.
అయితే మళ్లీ వీకెండ్ వచ్చేసింది... కాబట్టి కూరగాయల సంతలు జరగనున్నాయి. కాబట్టి ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకొండి. తద్వారా మీరు సరైన ధరకే కూరగాయలు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
టమాటా ధర ఎంత..?
ప్రస్తుతం టమాటా ధర పూర్తిగా దిగజారింది. గతంలో కిలో టమాటా 20 రూపాయలైనా పలికింది... కానీ ఇప్పుడు కేవలం 10-15 రూపాయలకు దిగజారింది. రైతు బజార్ లో ఈ ధర ఉంది... వీకెండ్ మార్కెట్స్ లో ఇంతకంటే తక్కువ ధరకు లభించే అవకాశాలున్నాయి.
ఉల్లిపాయల ధర ఎంత..?
ఉల్లిపాయల ధర చాలాకాలంగా స్థిరంగా ఉంది. కిలో ఉల్లిపాయలు 20 రూపాయలకు లభిస్తున్నాయి. అదే రూ.100 కు అయితే 6 కిలోలు కూడా లభిస్తున్నాయి. మంచి నాణ్యత కలిగిన ఉల్లిపాయలు రూ.25 కు లభిస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఈ వీకెండ్ మార్కెట్స్ లో ఉల్లిధరలు కిలో రూ.15 నుండి 25 వరకు ఉండనుంది.
మిగతా కూరగాయల ధరలు
పచ్చిమిర్చి కిలో రూ.50-60
చిక్కుడు కిలో రూ 20-30
బీట్ రూట్ కిలో రూ.15-20
ఆలుగడ్డ కిలో రూ.15-20
క్యాప్సికం కిలో రూ.45-50
కాకరకాయ కిలో రూ.35-40
సొరకాయ కిలో రూ.20-25
బీన్స్ కిలో రూ.30-40
క్యాబేజీ కిలో రూ.10-15
క్యారెట్ కిలో రూ.20
వంకాయలు కిలో రూ.20-30
బెండకాయలు కిలో రూ.35-40
బీరకాయ కిలో రూ. 35-40
దొండకాయ కిలో రూ.45-50
ఆకుకూరల ధరలు
పాలకూర కిలో రూ.30-40 (సైజుని బట్టి రూ.10-20 కట్ట ధర ఉంది)
పూదీనా రూ.10 కట్ట
కరివేపాకు రూ.10 కట్ట (కిలో రూ.120)
కొత్తిమీర రూ.20 కట్ట, చిన్న కట్ట రూ.10 (కిలో రూ.130 వరకు ఉంది)
మెంతి కూర కిలో రూ.10-20
చామకూర కిలో రూ.20 లభిస్తున్నాయి.
గమనిక : ఈ కూరగాయాలు, ఆకుకూరల ధరలు సూపర్ మార్కెట్లు, షాపులు, రైతుబజార్లు, వారాంతం సంతలు జరిగే ఏరియాను బట్టి మారుతుంటాయి... ఈ విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలి.