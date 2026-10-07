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- Most Expensive Apartment: ఇండియాలో రిచెస్ట్ అపార్ట్మెంట్.. ఒక్కోప్లాట్ ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?
Most Expensive Apartment: ఇండియాలో రిచెస్ట్ అపార్ట్మెంట్.. ఒక్కోప్లాట్ ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?
Most Expensive Apartment:హైదరాబాద్లో ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ సమీపంలో నిర్మిస్తున్న ‘డిఎస్సార్ ది ట్విన్స్’ సూపర్లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్ రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. విలాసవంతమైన నివాసాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
అంబానీ రేంజ్ లగ్జరీ.. హైదరాబాద్లోనే అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ సీక్రెట్స్ ఇవే
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం దేశంలోనే కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. ఐటీ, ఐటీఈఎస్ రంగాల విస్తరణతో పాటు గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల ఆకర్షణీయ కేంద్రంగా మారిన భాగ్యనగరంలో లగ్జరీ నివాసాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ (నానక్రామ్గూడ, పుప్పాలగూడ) సమీపంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న ‘ది ట్విన్స్ బై డిఎస్సార్’ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన, అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఎన్ని అంతస్తులు? ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ వివరాలు ఇవే
‘ది ట్విన్స్ బై డిఎస్సార్’ ప్రాజెక్ట్ను సుమారు 3 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 2 భారీ టవర్లతో అత్యంత అధునాతనంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంబంధిత వర్గాల వివరాల ప్రకారం..
• మొత్తం అంతస్తులు: ప్రతి టవర్లో 44 అంతస్తులు ఉంటాయి.
• మొత్తం యూనిట్లు: అత్యంత తక్కువ సాంద్రత కలిగిన ఈ ప్రాజెక్ట్లో కేవలం 80 నుండి 85 విలాసవంతమైన ఫ్లాట్లు మాత్రమే ఉంటాయి.
• ఒక ఫ్లోర్కు ఒకే ఫ్లాట్: ప్రైవసీ, విలాసానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఒకే ఫ్లోర్లో కేవలం ఒక్క నివాసం ఉండేలా దీని డిజైన్ రూపొందించారు. హై స్పీడ్ ఎలివేటర్లు నేరుగా ప్రైవేట్ ఫోయర్లోకి దారినిస్తాయి.
అపార్ట్మెంట్ విస్తీర్ణం, విశేషాలు
సాధారణంగా విల్లాలు కూడా 4,000 నుండి 6,000 చదరపు అడుగుల్లో ఉంటాయి. కానీ ‘ది ట్విన్స్’ లోని ఒక్కో అపార్ట్మెంట్ విస్తీర్ణం 15,900 నుండి 16,000 చదరపు అడుగులు కలిగి ఉంటుంది.
• కాన్ఫిగరేషన్: ఇవి 5 BHK లేదా 6 BHK కాన్ఫిగరేషన్లలో అల్ట్రా-లగ్జరీ ఇంటీరియర్స్తో లభిస్తాయి.
• డిజైన్: పూర్తి గ్లాస్ ఫాసాడ్ తో నిర్మితమైన ఈ భవనం నుండి సీటీ వ్యూ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్, చుట్టుపక్కల ఆకుపచ్చని దృశ్యాలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.
• సదుపాయాలు: సుమారు 50,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో క్లబ్హౌస్, ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్ పూల్, ప్రైవేట్ స్పా, మినీ థియేటర్, బిల్లియర్డ్స్, గేమ్ రూమ్లు, ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా ప్రాంగణాలు ఉన్నాయి.
ధర ఎంత? చదరపు అడుగు రేటు వివరాలు
డిఎస్సార్ ది ట్విన్స్లో ఒక్కో ఫ్లాట్ ప్రాథమిక ప్రారంభ ధర రూ. 20 కోట్ల నుండి రూ. 30 కోట్ల వరకు ఉందని సమాచారం.
• చదరపు అడుగు రేటు: ఇక్కడ చదరపు అడుగు ధర సగటున రూ. 14,000 నుండి రూ. 16,000/ Sq. Ft. కంటే పైనే ఉంది.
• రిజిస్ట్రేషన్, ఇంటీరియర్స్ కలుపుకుంటే ఒక్కో పెంట్హౌస్ లేదా అపార్ట్మెంట్ తుది విలువ రూ. 28 కోట్ల నుంచి 30 కోట్ల వరకు చేరుకుంటుంది. ఈ ధరల శ్రేణి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాయిగా మారింది.
ధరలు ఎందుకు అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి?
1. స్కై విల్లా కాన్సెప్ట్: భూమిపై ఉండే స్వతంత్ర విల్లా అనుభూతిని ఆకాశమంత ఎత్తులో అందిస్తూ, 'ఒక ఫ్లోర్కు ఒకే ఇల్లు' అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం దీని ప్రధాన ప్రత్యేకత.
2. ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ: కేవలం 80 కుటుంబాలు మాత్రమే నివసించే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ప్రైవసీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బీఎంఎస్ ఆధారిత స్మార్ట్ సెక్యూరిటీ, గ్యాస్ లీక్ డిటెక్టర్లు, బూమ్ బారియర్స్ ఉన్నాయి.
3. స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనే ప్రధాన కనెక్టివిటీ ఉన్న నానక్రామ్గూడ/పుప్పాలగూడ ప్రాంతంలో, ఐటీ కారిడార్, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కనే ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మితమవుతోంది.
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్
హైదరాబాద్ వెస్ట్ జోన్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, గచ్చిబౌలి, కోకాపేట్ ప్రాంతాలు దేశంలోనే అత్యధిక రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అమెజాన్ వంటి బహుళజాతి కంపెనీల క్యాంపస్లు సమీపంలో ఉండటంతో ఇక్కడ స్థలాల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. సీఈవోలు, వ్యాపారవేత్తలు, స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు, ఎన్ఆర్ఐలు ఇక్కడ అల్ట్రా-లగ్జరీ నివాసాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతుండటంతో ప్రాపర్టీ వ్యాల్యూ నిరంతరం పెరుగుతోంది.