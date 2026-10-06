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- Amazon Sale: సినిమా థియేటర్ ఇక మీ ఇంట్లోనే.. రూ.6 వేలకే 200 ఇంచుల టీవీ స్పెషల్ ఆఫర్
Amazon Sale: సినిమా థియేటర్ ఇక మీ ఇంట్లోనే.. రూ.6 వేలకే 200 ఇంచుల టీవీ స్పెషల్ ఆఫర్
Amazon Sale: పండగల నేపథ్యంలో ఈకామర్స్ సంస్థలు భారీ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో ప్రొజెక్టర్లపై ఏకంగా 65% డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. 6 వేలకే 200 ఇంచుల స్మార్ట్ టీవీ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించే ప్రొజెక్టర్లున్నాయి.
అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ సేల్స్ షురూ
దేశంలో పండుగల సీజన్ మొదలవుతుండటంతో ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ సేల్స్ ప్రకటించాయి. అక్టోబర్ 8 నుంచి 'అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్', 'ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్' సేల్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సేల్స్లో స్మార్ట్ఫోన్ల నుంచి రకరకాల కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువుల వరకు ప్రతిదానిపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కొనాలనుకునే వారికి ఈ సేల్స్ మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.
స్మార్ట్ టీవీలు, ప్రొజెక్టర్లపై 65% వరకు డిస్కౌంట్
మీరు ఇంటి కోసం ఒక పెద్ద స్మార్ట్ టీవీ లేదా మిని ప్రొజెక్టర్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ సేల్ మీ కోసమే. అమెజాన్ ఇండియా సేల్ సమయంలో స్మార్ట్ టీవీలు, ప్రొజెక్టర్లపై ఏకంగా 65 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. సాధారణంగా పెద్ద సైజ్ స్మార్ట్ టీవీ కొనాలంటే బడ్జెట్ పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. ఉదాహరణకు మార్కెట్లో 100 ఇంచుల స్మార్ట్ టీవీ కొనాలంటే రూ.1 లక్ష కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అంత బడ్జెట్ లేని వారికి మిని ప్రొజెక్టర్ ఒక సూపర్ ఆల్టర్నేటివ్.
మీ ఇంటి గోడే ఇక స్మార్ట్ టీవీ స్క్రీన్
ఇంట్లో టీవీ పెట్టడానికి ఎక్కువ స్థలం లేదా? రూ.6 వేల బడ్జెట్లోనే పెద్ద స్క్రీన్ కావాలా? మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అనేక రకాల మిని ప్రొజెక్టర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి చాలా కాంపాక్ట్ సైజ్లో ఉంటాయి. వీటి సహాయంతో మీ ఇంట్లోని ఏదైనా తెల్లటి గోడ లేదా తెల్లటి తెరపై స్మార్ట్ టీవీ స్క్రీన్ను క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఈ పోర్టబుల్ మిని ప్రొజెక్టర్లని ఎక్కడికైనా ఈజీగా తీసుకెళ్లవచ్చు, ఎక్కడైనా సెట్ చేసి వాడుకోవచ్చు. ఇవి అధునాతన టెక్నాలజీ బ్రైట్నెస్తో వస్తాయి.
గోడపై 32 నుంచి 200 ఇంచుల పెద్ద స్క్రీన్
ఈ మిని ప్రొజెక్టర్ల ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. మీ అవసరానికి తగినట్లు స్క్రీన్ సైజ్ మార్చుకోవచ్చు. ఇంట్లోని తెల్లటి గోడ లేదా స్క్రీన్ పైన 32 ఇంచుల నుంచి మొదలుకొని ఏకంగా 200 ఇంచుల వరకు పెద్ద స్క్రీన్ డిస్ప్లే క్రియేట్ చేయవచ్చు. అంటే థియేటర్ లాంటి ఫీలింగ్ మీ ఇంట్లోనే సొంతం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో పెద్ద డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకునే వారికి, ఓటీటీ సిరీస్లు, మూవీస్ చూసే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
మిని ప్రొజెక్టర్ కొనేముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
సేల్లో కొత్త మిని ప్రొజెక్టర్ కొనేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గమనించడం చాలా అవసరం. ప్రొజెక్టర్లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే అందులో ముందే ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్న ప్రీ-ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ లిస్ట్ చూడాలి. వీటితో పాటు వైఫై కనెక్టివిటీ, బ్లూటూత్, హెచ్డీఎమ్ఐ పోర్ట్లు ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి. ఈ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉంటేనే ప్రొజెక్టర్ వాడకం సులువుగా ఉంటుంది, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుంటుంది.