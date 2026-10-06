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- Harmanpreet Kaur Net Worth: ఒక్కో సీజన్కు కోట్లలో సంపాదన.. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నెట్వర్త్ ఎంత?
Harmanpreet Kaur Net Worth: ఒక్కో సీజన్కు కోట్లలో సంపాదన.. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నెట్వర్త్ ఎంత?
Harmanpreet Kaur Net Worth: భారత స్టార్ ప్లేయర్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ టీమిండియాకు ఎన్నో విజయాలు అందించారు. ఒక్కో సీజన్కు కోట్లలో సంపాదించే హర్మన్ప్రీత్ దగ్గర ఉన్న మొత్తం ఆస్తి ఎంత? బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, డబ్ల్యూపీఎల్, బ్రాండ్లతో ఎంత సంపాదిస్తున్నారు?
బీసీసీఐ జీతం నుంచి డబ్ల్యూపీఎల్ వరకు: హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ బిజినెస్ అండ్ నెట్వర్త్ సీక్రెట్స్
భారత మహిళల క్రికెట్లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. మైదానంలో పవర్ఫుల్ బ్యాటర్గా, జట్టును ముందుండి నడిపించిన విజయవంతమైన కెప్టెన్గా ఆమె ఎన్నో మైలురాళ్లను అందుకున్నారు. క్రికెట్ మైదానంలో ప్రదర్శనలతో పాటు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, దేశీయ లీగ్ల ద్వారా కూడా ఆమె భారీగానే ఆర్జిస్తున్నారు.
వివిధ మీడియా రిపోర్టులు, అంచనాల ప్రకారం హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.24 కోట్ల నుంచి రూ.26 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. డాలర్లలో చెప్పాలంటే ఇది దాదాపు 3 మిలియన్ల నుంచి 3.6 మిలియన్ డాలర్లకు సమానం. అయితే, ఆమె వ్యక్తిగత పన్ను రిటర్న్లు లేదా పెట్టుబడుల వివరాలు అధికారికంగా బహిరంగపరచలేదు కాబట్టి, ఈ సంఖ్యలను మీడియా ఆధారిత అంచనాలుగానే భావించాలి.
బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఫీజులు
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఆదాయంలో అత్యంత కీలకమైన భాగం బీసీసీఐ నుంచి లభించే సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్. భారత మహిళా క్రికెటర్ల వార్షిక రిటైనర్ జాబితాలో ఆమె అత్యున్నతమైన గ్రేడ్ ఏ కేటగిరీలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ గ్రేడ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా బీసీసీఐ నుంచి ఆమెకు ప్రతి సంవత్సరం సుమారు రూ.50 లక్షల స్థిర పారితోషికం అందుతుంది.
దీనికి అదనంగా ఆమె ఆడే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లను బట్టి ఫీజులు చెల్లిస్తారు. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడితే సుమారు రూ.15 లక్షలు, వన్డే మ్యాచ్కు రూ.6 లక్షలు, అలాగే టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్కు రూ.3 లక్షల చొప్పున ఫీజు లభిస్తుంది. ఏడాదిలో ఆడే మ్యాచ్ల సంఖ్య ఆధారంగా ఈ మొత్తం మారుతుంటుంది.
డబ్ల్యూపీఎల్, విదేశీ లీగ్ల ద్వారా భారీ ఆదాయం
వుమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. డబ్ల్యూపీఎల్ తొలి వేలంలో ఆమెను ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ సీజన్కు రూ.1.80 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. రాబోయే సీజన్ల కోసం కూడా ఆమెను ముంబై ఇండియన్స్ రిటైన్ చేసింది. దీనికి తోడుగా, విదేశీ టీ20 లీగ్స్ అయిన ఆస్ట్రేలియాలోని బిగ్ బాష్ లీగ్, ఇంగ్లాండ్లోని 'ది హండ్రెడ్' వంటి లీగ్స్లో ఆడటం ద్వారా కూడా ఆమెకు అదనపు పారితోషికం అందుతోంది. బీసీసీఐ జీతం, మ్యాచ్ ఫీజులు, డబ్ల్యూపీఎల్ ఆదాయం అన్నీ కలిపి ఆమె క్రికెటింగ్ సంపాదన గణనీయంగా ఉంటుంది.
బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సాధించిన పాపులారిటీ కారణంగా అనేక ప్రముఖ కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఆమెను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించుకున్నాయి. సీయాట్, హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్, ఐటిసి ఫుడ్స్, బూస్ట్, ఒమాక్స్ వంటి ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లతో ఆమె ఒప్పందాలు కలిగి ఉన్నారు.
బ్రాండ్ ప్రచారాల ద్వారా ఆమెకు ఏటా సుమారు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాబడి వస్తోంది. క్రికెట్, బ్రాండ్ల ఆదాయమే కాకుండా, గతంలో ఆమె పంజాబ్ పోలీసు శాఖలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ హోదాలో కూడా సేవలు అందించారు, ఇది ఆమెకు ప్రత్యేక వేతనం, ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను అందించింది.
మోగాలోని ఇల్లు, భారీ ఆస్తులు
ఆస్తుల విషయానికి వస్తే, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ పంజాబ్లోని తన స్వస్థలమైన మోగాలో ఒక అందమైన సొంత ఇల్లు కలిగి ఉన్నారు. విశాలమైన గదులు, ఆధునిక ఇంటీరియర్స్తో కూడిన ఈ నివాసం విలువ రూ.80 లక్షల నుంచి రూ.1.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని మీడియా రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. అలాగే ముంబైలో కూడా ఆమెకు సుమారు రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.4 కోట్ల విలువైన అపార్ట్మెంట్ ఉన్నట్లు సమాచారం.
కెప్టెన్సీకి బై బై
కాగా, 2026 అక్టోబర్ 6న హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ భారత మహిళల జట్టు అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఒక భావోద్వేగ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు. ఆమె సారథ్యంలోనే భారత్ 2025లో తొలిసారిగా మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ను కైవసం చేసుకుంది. కెప్టెన్సీకి వీడ్కోలు పలికినప్పటికీ, ఒక ఆటగాడిగా భారత జట్టు తరఫున మైదానంలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు.