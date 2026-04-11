Telangana: బీఆర్ఎస్లోకి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు.. అసలు కారణం అదేనా.? కాంగ్రెస్ వాదన ఏంటంటే
Telangana: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక పాత్ర పోషించిన సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.
ఎర్రవెల్లి ఫామ్హౌస్లో కేసీఆర్తో కీలక భేటీ
శుక్రవారం ఎర్రవెల్లిలోని కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్కు జీవన్ రెడ్డి వెళ్లి ఆయనను కలిశారు. కరీంనగర్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్రావు, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, గంగుల కమలాకర్, కొప్పుల ఈశ్వర్, ఎల్.రమణ తదితర నాయకులు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. దశాబ్దాలుగా రాజకీయంగా ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న కేసీఆర్, జీవన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఒకే స్టేజ్ పై కలవడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామంగా మారింది. ఫామ్హౌస్కు చేరుకున్న జీవన్ రెడ్డిని కేసీఆర్ ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించినట్లు సమాచారం.
భావోద్వేగంతో స్పందించిన జీవన్ రెడ్డి
కేసీఆర్ను కలిసిన సమయంలో జీవన్ రెడ్డి భావోద్వేగానికి లోనైనట్లు తెలిసింది. లోపలికి వెళ్లగానే ఆయన కేసీఆర్ను ఆలింగనం చేసుకుని ఆత్మీయంగా పలకరించారు. కలిసి పనిచేయడానికి పరిస్థితులు దారితీశాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్లు రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ కూడా శాలువా కప్పి జీవన్ రెడ్డిని సత్కరించి ఆయనతో కొంతసేపు రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించారు. తెలంగాణ రాజకీయాలు, ముఖ్యంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని పరిస్థితులపై ఇద్దరు నాయకులు చర్చించినట్లు సమాచారం.
బీఆర్ఎస్లో చేరికకు త్వరలో భారీ సభ?
ఈ భేటీలో జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరికపై కూడా చర్చ జరిగిందని సమాచారం. త్వరలోనే ఒక భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకునే అవకాశముందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. జీవన్ రెడ్డికి కరీంనగర్ జిల్లాలో మంచి అనుచరగణం ఉండటంతో ఆయన చేరిక బీఆర్ఎస్కు రాజకీయంగా లాభదాయకమవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది పెద్ద దెబ్బగా మారే అవకాశం ఉందని కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.
తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని కలిసిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి pic.twitter.com/pQMT7Fabet
— Telangana With KCR (@TSwithKCR) April 10, 2026
సంజయ్ ఎపిసోడ్తో అసంతృప్తి
జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ను వీడటానికి ప్రధాన కారణంగా జగిత్యాల రాజకీయ పరిణామాలే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. జగిత్యాల నుంచి బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సంజయ్ తర్వాత కాంగ్రెస్కు దగ్గర కావడం జీవన్ రెడ్డికి నచ్చలేదని సమాచారం. తనను ఎన్నికల్లో ఓడించిన నాయకుడిని పార్టీలోకి తీసుకోవడంపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పైగా తన అనుచరులకు సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదనే భావన కూడా ఆయనలో ఏర్పడిందని అంటున్నారు. ఈ పరిణామాల మధ్యే ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసినట్లు చెబుతున్నారు.
జీవన్ రెడ్డి నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ నేతల విమర్శలు
జీవన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ నాయకులు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఎంపీ మల్లురవి మాట్లాడుతూ, రాజ్యసభ అవకాశాలు దక్కకపోవడంతోనే జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ను వీడారని వ్యాఖ్యానించారు. బీఆర్ఎస్లో చేరిన తర్వాత పలువురు నేతల రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా మారిందో గుర్తుచేసిన ఆయన, జీవన్ రెడ్డి కూడా అలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. నాలుగు దశాబ్దాల పాటు కాంగ్రెస్లో కీలక పాత్ర పోషించిన నాయకుడు ఇలా పార్టీని విడిచిపెట్టడం బాధాకరం అని అన్నారు.
కేసీఆర్తో గతంలో రాజకీయంగా పోరాడిన జీవన్ రెడ్డి ఇప్పుడు అదే నాయకత్వం వైపు వెళ్లడం ఆశ్చర్యకరం అని కాంగ్రెస్ నేతలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మొత్తంగా, జీవన్ రెడ్డి తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలకు దారితీయవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ పరిణామం వచ్చే ఎన్నికల రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.