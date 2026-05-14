Parking Rules: రోడ్డుపై బండి పార్క్ చేస్తే ఇక అమ్మేస్తారు జాగ్రత్త.. తెలంగాణలో కొత్త పార్కింగ్ రూల్స్!
Telangana New Parking Rules : తెలంగాణలో అడ్డగోలు పార్కింగ్కు చెక్ పెట్టేలా కొత్త పార్కింగ్ పాలసీ వస్తోంది. రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే భారీ జరిమానాలు, టోయింగ్ ఛార్జీలే కాకుండా బండిని వేలం వేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
తెలంగాణలో వాహనదారులకు ఇకపై చమటలు పట్టేలా కొత్త నిబంధనలు రాబోతున్నాయి. రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ బండిని పార్క్ చేసేసి, తర్వాత చూద్దాంలే అనుకునే కాలం చెల్లిపోయింది. ట్రాఫిక్ చిక్కులకు చెక్ పెట్టేందుకు, రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు తెలంగాణ రవాణా శాఖ అత్యంత కఠినమైన కొత్త పార్కింగ్ పాలసీ ముసాయిదాను సిద్ధం చేసింది.
అడ్డగోలు పార్కింగ్ చేస్తే.. టోయింగ్ గ్యారెంటీ
ఇప్పటివరకు రోడ్డుపై నో పార్కింగ్లో బండి పెడితే కేవలం ఫైన్ కట్టి తప్పించుకునే అవకాశం ఉండేది. కానీ కొత్త రూల్స్ ప్రకారం, ట్రాఫిక్కు అడ్డుగా ఉన్నా, ఫుట్పాత్ల మీద బండి నిలిపినా అధికారులు వెంటనే దాన్ని టోయింగ్ చేసి పట్టుకుపోతారు. ఆ టోయింగ్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చును కూడా వాహన యజమానే భరించాలి. నగరాల్లో అయితే ఒక బైక్ టోయింగ్ చేస్తేనే దాదాపు రూ. 500 వరకు వసూలు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
పాత బకాయిలు క్లియర్ చేస్తేనే బండి వాపస్
మీ బండిని పోలీసులు తీసుకెళ్లిన తర్వాత దాన్ని విడిపించుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ప్రభుత్వ పార్కింగ్ ప్లేస్ లో మీ వాహనం ఉన్న ప్రతి రోజుకు మీరు డైలీ పార్కింగ్ ఫీజు కట్టాలి. అంతేకాదు, మీ వాహనం మీద ఎన్ని పాత ఫైన్లు పెండింగ్లో ఉన్నా, రోడ్ టాక్స్ కట్టకపోయినా, ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయినా అవన్నీ సెటిల్ చేస్తేనే బండిని ఇంటికి తీసుకెళ్లనిస్తారు. అంటే ఒక్క పార్కింగ్ తప్పు వల్ల మీ పాత బాకీలన్నీ ఒక్కసారిగా తీర్చాల్సి వస్తుంది.
45 రోజులు దాటితే.. వేలమే
ఈ కొత్త పాలసీలో అత్యంత భయంకరమైన నిబంధన ఏమిటంటే.. అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనాన్ని 30 నుంచి 45 రోజులలోపు యజమాని క్లెయిమ్ చేసుకోకపోతే, ప్రభుత్వం ఆ వాహనాన్ని బహిరంగ వేలం వేస్తుంది. అంటే మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల మీ బండి మీ కళ్ల ముందే ఇతరుల సొంతమైపోతుంది. వాహనం బ్రేక్ డౌన్ అయినా సరే రోడ్డుపై అలాగే వదిలేయడం కుదరదు.
జేబుకు చిల్లు పెట్టే డైలీ ఛార్జీలు
ప్రభుత్వం పీపీపీ విధానంలో అత్యాధునిక పార్కింగ్ యార్డులను ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ యార్డులలో బండిని భద్రపరిచినందుకు రోజువారీ రేట్లు ఇలా ఉండే అవకాశం ఉంది..
• బైక్: రోజుకు రూ. 20 - 30
• ఆటో: రోజుకు రూ. 35 - 50
• కారు: రోజుకు రూ. 60 - 80
• బస్సు/భారీ వాహనాలు: రోజుకు రూ. 200 - 300
త్వరలోనే ఈ ముసాయిదాపై ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కొత్త పార్కింగ్ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురానుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రూపొందించిన ఈ పాలసీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం వేచి చూస్తోంది.