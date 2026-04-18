తెలంగాణలో పెరుగుతోన్న కులాంతర వివాహాలు.. ఏ కులంలో ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయంటే.
Telangana: తెలంగాణలో జరిగిన తాజా కుల ఆధారిత సామాజిక ఆర్థిక సర్వే ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లపై కీలక విషయాలను బయటపెట్టింది. ఈ రిపోర్ట్ చూస్తే సమాజంలో మార్పులు ఎలా వస్తున్నాయో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
అగ్రస్థానంలో అయ్యర్/అయంగర్ కమ్యూనిటీ
ఈ సర్వేలో అయ్యర్/అయంగర్ వర్గం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ కమ్యూనిటీకి చెందిన సుమారు 12% కుటుంబాలు ఇతర కులాల్లో వివాహాలు చేసుకుంటున్నాయి. విద్య, నగర జీవనశైలి ప్రభావం వీరిపై ఎక్కువగా ఉండటం దీనికి కారణంగా భావిస్తున్నారు.
క్రైస్తవులు, రాజు వర్గాల్లో కూడా పెరుగుదల
దళిత క్రైస్తవుల్లో కూడా ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లు గణనీయంగా ఉన్నాయి. సుమారు 9.9% మంది ఈ విధమైన వివాహాలను ఎంచుకుంటున్నారు. రాజు కమ్యూనిటీలో కూడా 8.7% రేటుతో మంచి స్థాయిలో ఈ మార్పు కనిపిస్తోంది.
నగరీకరణ వల్ల మారుతున్న ఆలోచనలు
పట్టణాల్లో నివసించే ప్రజల్లో ఈ ట్రెండ్ ఎక్కువగా ఉంది. నగరాల్లో వేర్వేరు కులాల వ్యక్తులతో కలిసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పాత ఆలోచనలు తగ్గుతున్నాయి. బ్రాహ్మణ వర్గం పెద్ద సంఖ్యలో నగరాల్లో ఉండటం వల్ల ఈ మార్పు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
విద్య, ఉద్యోగాల ప్రభావం
ఉన్నత విద్య పొందిన వారు, ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వారు కులానికి పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకుంటున్నారు. అయ్యర్/అయంగర్ వంటి వర్గాలు విద్యలో ముందుండటం వల్ల కొత్త ఆలోచనలను త్వరగా అంగీకరిస్తున్నాయి.
గ్రామీణ, వ్యవసాయ వర్గాల్లో తక్కువ రేటు
రెడ్డి, వెలమ వంటి వ్యవసాయ వర్గాల్లో ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. గ్రామాల్లో సంప్రదాయాలు బలంగా ఉండటం వల్ల మార్పు నెమ్మదిగా జరుగుతోంది. అలాగే కొలం, గోండ్, మాలి వంటి ఆదివాసీ, గ్రామీణ వర్గాల్లో ఈ రేటు ఇంకా తక్కువగా ఉంది.
మొత్తం మీద ఈ గణాంకాలు ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. సమాజం మారుతోంది. నగరాలు, విద్య పెరిగే కొద్దీ కులాల మధ్య గోడలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా సంప్రదాయాల ప్రభావం స్పష్టంగా ఉంటోంది.