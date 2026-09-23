విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఊహించని సెలవు.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
Telangana: హైదరాబాద్లో గణేశ్ నిమజ్జనోత్సవం నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 25న హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సాధారణ సెలవు ప్రకటించింది.
సెప్టెంబర్ 25న విద్యాసంస్థలకు సెలవు
హైదరాబాద్లో గణేశ్ నిమజ్జన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కొలువుదీరిన వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 25న సెలవు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్–సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలతో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల పరిధిలోని విద్యాసంస్థలకు ఈ సెలవు వర్తించనుంది. పాఠశాలలు, కళాశాలలు సహా సంబంధిత విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సాధారణ సెలవుగా ప్రకటించింది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు ఆ రోజు తరగతులు, విద్యాసంస్థల కార్యకలాపాల నుంచి విరామం లభించనుంది.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకూ సెలవు
నిమజ్జనోత్సవం సందర్భంగా విద్యాసంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల పరిధిలోని సంబంధిత ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సెప్టెంబర్ 25న పనిచేయవు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. నగరంలో భారీగా జరిగే నిమజ్జన వేడుకల నేపథ్యంలో ప్రజలకు, ఉద్యోగులకు ఎదురయ్యే రవాణా ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
నవంబర్ 14 రెండో శనివారం పనిదినం
సెప్టెంబర్ 25న ప్రకటించిన సెలవుకు బదులుగా మరో రోజును పనిదినంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా నవంబర్ 14న రెండో శనివారం అయినప్పటికీ పనిదినంగా పరిగణించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. అంటే సెప్టెంబర్ 25న సెలవు తీసుకునే సంబంధిత విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు బదులుగా నవంబర్ 14న పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మార్పును విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముందుగానే గుర్తుంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆ రోజు సెలవు ఉంటుందని భావించి ఇతర కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకునే వారు ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం.
గణేశ్ నిమజ్జనానికి భారీ ఏర్పాట్లు
హైదరాబాద్లో వినాయక నిమజ్జనోత్సవం ప్రతి ఏడాది పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. ఈసారి కూడా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి గణనాథుల శోభాయాత్రలు కొనసాగనున్నాయి. బాలాపూర్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే లడ్డూ వేలం, అనంతరం జరిగే ఊరేగింపులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ట్యాంక్బండ్, హుస్సేన్సాగర్తో పాటు నగరంలోని ఇతర నిమజ్జన కేంద్రాలకు విగ్రహాలను తరలించనున్నారు. ఈ వేడుకలను వీక్షించేందుకు భక్తులు, సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో నగరంలోని ప్రధాన రహదారులపై రద్దీ పెరగనుంది. శోభాయాత్రలు సాగే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, భద్రతా ఏర్పాట్లు కూడా కీలకంగా మారనున్నాయి.