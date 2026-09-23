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- జస్ట్ 40 నిమిషాల్లోనే దూసుకెళ్లొచ్చు.. రెండు ప్రధాన నగరాల మధ్య రూ. 1647 కోట్లతో కొత్త హైవే
జస్ట్ 40 నిమిషాల్లోనే దూసుకెళ్లొచ్చు.. రెండు ప్రధాన నగరాల మధ్య రూ. 1647 కోట్లతో కొత్త హైవే
Karimnagar Warangal Highway: కరీంనగర్, వరంగల్ నగరాల మధ్య ప్రయాణించే వారికి గుడ్ న్యూస్. ఈ రెండు ప్రధాన నగరాల మధ్య రూ. 1647 కోట్ల కొత్త హైవేను నిర్మించారు. త్వరలోనే ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ హైవే ప్రత్యేకతలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ. 1,647 కోట్లతో 68 కిలోమీటర్ల హైవే నిర్మాణం
వరంగల్-కరీంనగర్ నగరాలను అనుసంధానించే NH-563 ప్రాజెక్టును నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) చేపట్టింది. భారతమాల పరియోజన పథకంలో భాగంగా హన్మకొండ నుంచి కరీంనగర్ రూరల్ మండలంలోని దుర్షెడ్ వరకు ఈ రహదారిని నిర్మించారు. సుమారు 68 కిలోమీటర్ల పొడవున నాలుగు వరుసలతో హైవేను అభివృద్ధి చేశారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.1,647 కోట్లు ఖర్చయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మార్గం ఏడు మండలాల పరిధిలోని 30 గ్రామాల గుండా సాగుతుంది. హైవేతో పాటు సుమారు 56 కిలోమీటర్ల మేర సర్వీస్ రోడ్లను కూడా నిర్మించారు. దీంతో ప్రధాన రహదారిపై వెళ్లే వాహనాలకు, స్థానికంగా గ్రామాల్లోకి వెళ్లే వాహనాలకు వేర్వేరు మార్గాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
గంటన్నర ప్రయాణం.. 40 నిమిషాలకు తగ్గే అవకాశం
ప్రస్తుతం కరీంనగర్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లేందుకు సుమారు 72 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. రెండు వరుసల రహదారిపై ట్రాఫిక్, ఇతర ప్రయాణ ఇబ్బందుల కారణంగా గంటన్నర వరకు సమయం పడుతోంది. కొత్త హైవే అందుబాటులోకి వస్తే ఈ దూరం సుమారు 68 కిలోమీటర్లకు తగ్గనుంది. రహదారి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండి, నిర్ణీత వేగ పరిమితులకు లోబడి ప్రయాణిస్తే సుమారు 40 నిమిషాల్లోనే గమ్యస్థానానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వాస్తవ ప్రయాణ సమయం ట్రాఫిక్, వాతావరణం, వాహన వేగం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త రహదారి వల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గడంతో పాటు ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా కానుంది.
ప్రమాదాలను గుర్తించే ఏఐ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
ఈ హైవేలో ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ATMS) ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ రహదారిపై వాహనాల కదలికలను పర్యవేక్షించనుంది. సీసీ కెమెరాల ద్వారా వాహనాలు ఎక్కడైనా ఆగిపోయినా, ప్రమాదం జరిగినా సంబంధిత కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం అందుతుంది. అలాగే ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను గుర్తించి ఆటోమేటిక్ ఫైన్ జారీకి ఉపయోగపడే సాంకేతికతను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. రహదారిపై ప్రయాణికులకు అవసరమైన సమాచారం అందించేందుకు వేరియబుల్ మెసేజ్ సైన్లు, క్యూఆర్ కోడ్లు వంటి సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. సోలార్ విద్యుత్తో పనిచేసే పరికరాల వినియోగం కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఉంది.
వంతెనలు, అండర్పాస్లు.. ప్రమాద సమయంలో తక్షణ సాయం
హైవే నిర్మాణంలో భాగంగా ప్రధాన వంతెనలు, చిన్న వంతెనలు, అండర్పాస్లను ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలు సులభంగా సాగేందుకు బైపాస్ మార్గాలను కూడా నిర్మించారు. అండర్పాస్లు, సర్వీస్ రోడ్లతో స్థానిక రాకపోకలు ప్రధాన ట్రాఫిక్కు ఆటంకం కలగకుండా నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రమాదం జరిగినా, వాహనం మధ్యలో ఆగిపోయినా వెంటనే సహాయం అందించేందుకు 24 గంటల ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో అంబులెన్స్లు, క్రేన్లు, రూట్ పెట్రోలింగ్ వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బాధితులకు త్వరగా వైద్య సహాయం అందించడంతో పాటు రహదారిపై ట్రాఫిక్ అంతరాయాలను తగ్గించేందుకు ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడనుంది.
అక్టోబర్లో ప్రారంభించే అవకాశం.. స్థానికంగా అభివృద్ధికి ఊతం
NH-563 నిర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయని గతంలో NHAI ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ భరద్వాజ్ వెల్లడించారు. సెప్టెంబర్ 5 నుంచి రహదారిపై ట్రయల్ రన్ ప్రారంభించారు. అక్టోబర్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ఈ హైవేను ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ హైవే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే కరీంనగర్, వరంగల్ నగరాల మధ్య వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, గ్రానైట్ వంటి సరుకుల రవాణా మరింత సులభమయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలకు వేగం పెరగడంతో పాటు మార్గంలోని గ్రామాల ప్రజలకు కూడా ప్రయాణ సౌకర్యాలు మెరుగుపడనున్నాయి. మొత్తంగా కొత్త NH-563 రెండు నగరాల మధ్య రవాణా వ్యవస్థలో కీలక మార్పు తీసుకురానుంది.