తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఏడాదిపాటు ఈ ఆహారంపై నిషేధం
Telangana: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లలో విస్తృతంగా వినియోగించే పచ్చి గుడ్లతో తయారుచేసే మయోనైజ్పై ఏడాది పాటు నిషేధం విధించింది.
అక్టోబర్ 30 నుంచే నిషేధం అమలు
పచ్చి గుడ్లతో తయారుచేసే మయోనైజ్పై విధించిన నిషేధం 2026 అక్టోబర్ 30వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఏడాది పాటు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ నంబర్ 984ను విడుదల చేశారు. ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం 2006లోని సెక్షన్ 30(2)(ఎ) కింద రాష్ట్ర ఆహార భద్రతా కమిషనర్కు ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించి ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఘటనలతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం
ఇటీవల పచ్చి గుడ్లతో తయారుచేసిన మయోనైజ్ తినడం వల్ల పలువురు అస్వస్థతకు గురైన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా బయట లభించే ఫాస్ట్ఫుడ్, షావర్మా, శాండ్విచ్ వంటి ఆహార పదార్థాల్లో ఈ మయోనైజ్ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. సరైన ఉష్ణోగ్రతల్లో నిల్వ చేయకపోవడం, పరిశుభ్రత పాటించకపోవడం వల్ల ఇందులో బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సాల్మొనెల్లా వంటి బ్యాక్టీరియా కారణంగా వాంతులు, విరేచనాలు, జ్వరం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఈ పరిణామాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది.
తయారీ నుంచి విక్రయాల వరకు నిషేధం
ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం పచ్చి గుడ్లను ఉపయోగించి తయారుచేసే మయోనైజ్కు సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు వర్తిస్తాయి. అంటే రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా దీని తయారీ చేపట్టడం, విక్రయించడం, వ్యాపార అవసరాల కోసం నిల్వ ఉంచడం అనుమతించరు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు, వీధి ఆహార విక్రయ కేంద్రాలు ఈ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. వ్యాపారులు తమ ఆహార పదార్థాల తయారీలో ఉపయోగించే మయోనైజ్ విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు
ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా నిషేధిత మయోనైజ్ను తయారుచేసినా, విక్రయించినా సంబంధిత వ్యాపారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఆహార భద్రతా చట్టం ప్రకారం కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు, పరిస్థితిని బట్టి భారీ జరిమానాలు విధించడం, ఫుడ్ బిజినెస్ లైసెన్సులను రద్దు చేయడం వంటి చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. నిబంధనలు అమలవుతున్నాయో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఆహార భద్రతా అధికారులు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు.
వెజ్ మయోనైజ్కు ప్రత్యామ్నాయంగా అవకాశం
ఎగ్ మయోనైజ్పై నిషేధం నేపథ్యంలో ఆహార వ్యాపారులు ప్రత్యామ్నాయ ఉత్పత్తులను వినియోగించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్ మయోనైజ్ను ఉపయోగించవచ్చు. పాశ్చరైజ్ చేసిన గుడ్లతో తయారైన ఉత్పత్తులను కూడా సంబంధిత ఆహార భద్రతా నిబంధనలకు అనుగుణంగా వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే నిషేధం పచ్చి గుడ్లతో తయారుచేసే మయోనైజ్పైనే విధించారు. మిగతా ఆహార ఉత్పత్తుల విషయంలోనూ పరిశుభ్రత, నాణ్యత, సరైన నిల్వ పద్ధతులు పాటించడం తప్పనిసరి. వినియోగదారులకు సురక్షితమైన ఆహారం అందించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశమని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.