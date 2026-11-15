ప్రధాని మోదీతో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ.. తెలంగాణకు రూ.30 వేల కోట్ల ప్యాకేజీ కోరిన సీఎం
PM Modi-Revanth Reddy: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరితో కలిసి ప్రధాని నివాసంలో జరిగిన ఈ భేటీలో పలు కీలక అంశాలు చర్చించారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో కరవు.. రూ.30 వేల కోట్ల ప్యాకేజీ కోసం విజ్ఞప్తి
ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణలో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానికి వివరించారు. జూన్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు సాధారణ వర్షపాతంతో పోలిస్తే 17 శాతం లోటు నమోదైనట్లు తెలిపారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో 31 జిల్లాల పరిధిలో ఉన్న 365 మండలాలను కరవు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించినట్లు వివరించారు. వీటిలో 111 మండలాలు తీవ్ర కరవును, మరో 254 మండలాలు మధ్యస్థాయి కరవును ఎదుర్కొంటున్నాయని తెలిపారు.
పంటల సాగు విస్తీర్ణం కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని చెప్పారు. సాధారణంగా 139.28 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జరగాల్సి ఉండగా, వర్షాభావం కారణంగా ఈసారి 126.06 లక్షల ఎకరాలకే పరిమితమైనట్లు వివరించారు. పంట నష్టాలతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు అండగా నిలవడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేకంగా స్పందించాలని కోరారు. కరవు సహాయక చర్యల కోసం రూ.30 వేల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని వెంటనే మంజూరు చేయాలని ప్రధానికి వినతిపత్రం అందజేశారు.
తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీకి అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరిన సీఎం
రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అంశాన్ని కూడా రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ముఖ్యంగా ప్రాణహిత నదిపై 152 మీటర్ల ఎత్తుతో తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి అవసరమైన కేంద్ర అనుమతులు త్వరగా మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమ్మతి లభించేలా కేంద్రం చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన కింద ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ప్రతిపాదించారు. సాగునీటి వసతులు మెరుగుపడితే రాష్ట్రంలోని వ్యవసాయ రంగానికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వివరించారు. ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఎదురవుతున్న అంతర్రాష్ట్ర సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం సహకరించాలని కోరారు.
సమ్మక్కసాగర్, సీతమ్మసాగర్ ప్రాజెక్టులపై కీలక ప్రతిపాదనలు
గోదావరి నదిపై చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అనుమతుల అంశాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తావించారు. సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర జల సంఘం నుంచి అవసరమైన అనుమతులు ఇప్పించాలని కోరారు. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం (NOC) లభించేలా కేంద్రం సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మరోవైపు సీతమ్మసాగర్ బ్యారేజీ నిర్మాణానికి అవసరమైన పర్యావరణ అనుమతుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కోరారు. గోదావరి-కావేరి నదుల అనుసంధాన ప్రతిపాదనలో తెలంగాణకు 50 శాతం నీటి వాటా కేటాయించాలని సీఎం ప్రధానికి వివరించారు. రాష్ట్రానికి న్యాయంగా రావాల్సిన నీటి వాటా విషయంలో తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రధానిని కోరినట్లు సమాచారం.
గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్కు మోదీకి ఆహ్వానం
తెలంగాణలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు కల్పించడం లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ నిర్వహించనుంది. డిసెంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు హైదరాబాద్లో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకావాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలు, పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి, యువతకు ఉపాధి కల్పించే లక్ష్యాలతో ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రధాని పాల్గొంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణకు మరింత గుర్తింపు లభించడంతో పాటు పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఖేలో ఇండియా ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని విజ్ఞప్తి
తెలంగాణలో నిర్వహించనున్న ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ప్రారంభోత్సవానికి కూడా ప్రధాని మోదీని సీఎం ఆహ్వానించారు. డిసెంబర్ 11 నుంచి 22 వరకు జరగనున్న ఈ క్రీడా పోటీల ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయాలని కోరారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిభావంతులైన యువ క్రీడాకారులు పాల్గొనే ఈ పోటీల ద్వారా తెలంగాణలో క్రీడా రంగానికి మరింత ప్రోత్సాహం లభిస్తుందని వివరించారు.
ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొనగా, కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ కూడా హాజరయ్యారు. ప్రధాని భేటీ అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడంతో పాటు పలువురు జాతీయ నాయకులతో సమావేశం కానున్నారు. మొత్తంగా ఈ పర్యటనలో కరవు సాయం, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులు, క్రీడా రంగ అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై కేంద్రం దృష్టిని ఆకర్షించడంపై సీఎం ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు.