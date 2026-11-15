Business Idea: 100 గజాల స్థలం ఉన్నా చాలు.. ఈ పంటతో బిందాస్గా బతకొచ్చు
Business Idea: ప్రతిరోజూ వంటల్లో ఉపయోగించే కొత్తిమీరకు ఏడాది పొడవునా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. కేవలం 100 గజాల స్థలంలోనూ ఈ సాగును ప్రారంభించి ఆదాయం పొందవచ్చు. మరి పెట్టుబడి ఎంత? లాభాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
తక్కువ స్థలంతోనే కొత్తిమీర సాగు ప్రారంభించవచ్చు
కొత్తిమీర సాగుకు పెద్ద పొలం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సుమారు 100 గజాల స్థలం ఉన్నా చాలు. ఇందులో నేలపై చిన్న చిన్న మడులు ఏర్పాటు చేసుకుని సాగు చేయవచ్చు. స్థలం అందుబాటులో లేకపోతే గ్రో బ్యాగులు, ప్లాస్టిక్ ట్రేలు, కుండీల్లోనూ పెంచుకోవచ్చు. అయితే నీరు నిల్వ ఉండకుండా తగినంత మురుగునీటి పారుదల సదుపాయం ఉండాలి. కొత్తిమీర పెరగడానికి సారవంతమైన నేల అవసరం. ఎర్ర నేల, ఇసుక కలిసిన లోమ్ నేల అనుకూలంగా ఉంటుంది. నేలలో పశువుల ఎరువు లేదా వర్మీకంపోస్ట్ కలిపితే మొక్కల పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. రోజుకు కనీసం 4 నుంచి 5 గంటల సూర్యరశ్మి అందే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. ప్రారంభంలోనే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతో సాగు మొదలుపెట్టవచ్చు.
విత్తనాల ఎంపిక నుంచి సాగు విధానం వరకు
కొత్తిమీర సాగులో నాణ్యమైన విత్తనాల ఎంపిక చాలా ముఖ్యం. ఆకుల కోసం ప్రత్యేకంగా సాగు చేసే రకాలను వ్యవసాయ కేంద్రాలు లేదా గుర్తింపు పొందిన విత్తన దుకాణాల నుంచి కొనుగోలు చేయాలి. కొత్తిమీర విత్తనాలను నాటే ముందు వాటిని స్వల్పంగా విడదీసి, కొన్ని గంటలు నీటిలో నానబెట్టి నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మొలకెత్తడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. 100 గజాల స్థలంలో ముందుగా మట్టిని మెత్తగా దున్ని చిన్న మడులుగా తయారు చేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య సుమారు 15 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల దూరం ఉంచి విత్తనాలు వేయవచ్చు. విత్తనాలను మరీ లోతుగా పాతిపెట్టకుండా పలుచని మట్టితో కప్పాలి. మొలకలు వచ్చే వరకు నేలలో తగినంత తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. సాధారణంగా వాతావరణం, విత్తనాల నాణ్యతను బట్టి వారం నుంచి రెండు వారాల్లో మొలకలు కనిపిస్తాయి.
నీటి విషయంలో జాగ్రత్తలు
కొత్తిమీర పంటకు అధికంగా నీరు అవసరం లేదు. అయితే మొక్కలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేలలో తేమ తగ్గకుండా జాగ్రత్తపడాలి. వేసవిలో అవసరాన్ని బట్టి నీటిని అందించాలి. నీరు ఎక్కువగా నిల్వ ఉంటే వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే మడుల్లో నీరు బయటకు వెళ్లే మార్గం ఉండాలి. చిన్న స్థలంలో సాగు చేసేవారు చేతితో నీటిని అందించవచ్చు. కొంచెం పెద్ద విస్తీర్ణంలో డ్రిప్ లేదా స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు. కలుపు మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలి. ఆకులపై మచ్చలు, మొక్కలు వాడిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే కారణాన్ని గుర్తించాలి. రసాయనాల వినియోగం విషయంలో పంట కోతకు ముందు పాటించాల్సిన విరామ సమయాన్ని తప్పనిసరిగా గమనించాలి.
30 నుంచి 45 రోజుల్లోనే ఆదాయం పొందే అవకాశం
కొత్తిమీర సాగులో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పూర్తిస్థాయిలో పంట చేతికి వచ్చే వరకు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సాధారణంగా విత్తిన 30 నుంచి 45 రోజుల మధ్య ఆకుల కోతకు అనువుగా పెరుగుతుంది. వాతావరణం, రకం, సాగు విధానాన్ని బట్టి ఈ సమయం మారవచ్చు. మొక్కలను ఒకేసారి పూర్తిగా కోయకుండా, అవసరాన్ని బట్టి కోతలు చేసుకునే విధానాన్ని కూడా అనుసరించవచ్చు.
100 గజాల స్థలంలో సాగు చేస్తే వచ్చే ఆదాయం ఎంత అనేది పంట దిగుబడి, మార్కెట్ ధర, నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు కొత్తిమీరను కట్టలుగా తయారు చేసి స్థానిక కూరగాయల దుకాణాలు, హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, అపార్ట్మెంట్లలో విక్రయించవచ్చు. నేరుగా వినియోగదారులకు అమ్మితే మధ్యవర్తుల ఖర్చు తగ్గుతుంది.
ముందుగానే మార్కెట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచి లాభాలు
కొత్తిమీర సాగు ప్రారంభించే ముందు ఎక్కడ విక్రయించాలనే విషయంపై స్పష్టత తెచ్చుకోవాలి. సమీపంలోని కూరగాయల మార్కెట్, కిరాణా దుకాణాలు, హోటళ్లు, కేటరింగ్ సంస్థలను సంప్రదించాలి. రోజువారీగా ఎంత పరిమాణంలో కొత్తిమీర అవసరమవుతుందో తెలుసుకోవాలి. దానికి అనుగుణంగా విత్తనాలు వేయాలి.
మరో ముఖ్యమైన విషయం.. మొత్తం స్థలంలో ఒకేసారి విత్తనాలు వేయకుండా ప్రతి 7 నుంచి 10 రోజులకు కొంత విస్తీర్ణంలో కొత్తగా విత్తుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల పంట మొత్తం ఒకేసారి చేతికి వచ్చి అమ్మకాలు ఆలస్యమయ్యే సమస్య తగ్గుతుంది. కోసిన కొత్తిమీరను శుభ్రంగా కట్టలుగా తయారు చేసి, తేమ తగ్గకుండా జాగ్రత్తగా మార్కెట్కు తరలించాలి. కోత తర్వాత ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంచితే ఆకులు వాడిపోయి నాణ్యత తగ్గుతుంది.
మొత్తంగా చూస్తే 100 గజాల ఖాళీ స్థలం ఉన్నవారు కూడా కొత్తిమీర సాగును చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించవచ్చు. మొదటిసారి పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టకుండా ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేసి, మార్కెట్ డిమాండ్ను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత విస్తరించడం మంచిది. అయితే ఏ వ్యవసాయ వ్యాపారంలోనూ నష్టం రాదనే హామీ ఉండదు. ధరలు తగ్గడం, వాతావరణ మార్పులు, తెగుళ్లు, అమ్మకాల్లో ఆలస్యం వంటి అంశాలు ఆదాయంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముందస్తు ప్రణాళికతో సాగు చేస్తే తక్కువ స్థలాన్ని కూడా ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవచ్చు.