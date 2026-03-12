LPG Crisis : ఐపీఎల్ 2026పై ఎల్పీజీ దెబ్బ.. మెగా టోర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందా? లేదా?
IPL 2026 : భారత్లో నెలకొన్న ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత కారణంగా ఐపీఎల్ 2026 నిర్వహణపై నీలినీడలు ముసురుతున్నాయి. దీనిపై స్పందించిన బీసీసీఐ, పరిస్థితిని బట్టి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
ఐపీఎల్ 2026 కు గండం.. అసలేం జరుగుతోంది?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్కు ఊహించని అడ్డంకి ఎదురైంది. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణల ప్రభావం ఇప్పుడు భారత్పై పడుతోంది. దీనివల్ల దేశంలో ఎల్పీజీ (LPG) సరఫరాలో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఈ క్రమంలో, మార్చి 28 నుంచి ప్రారంభం కావాల్సిన ఐపీఎల్ నిర్వహణ సాధ్యమేనా అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బీసీసీఐ (BCCI) ఈ అంశంపై నోరు విప్పుతూ, ప్రస్తుతం పరిస్థితిని గమనిస్తున్నామని, అవసరమైతే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడబోమని స్పష్టం చేసింది.
ఐపీఎల్ నిర్వహణలో సవాళ్లు.. ఇంధనం, విమానయాన ఇబ్బందులు
ఐపీఎల్ వంటి భారీ టోర్నమెంట్ను నిర్వహించాలంటే భారీ స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల మూడు ప్రధాన రంగాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
మొదటిది గ్యాస్, చమురు సరఫరా. స్టేడియంలలో ఫ్లడ్ లైట్ల కోసం వినియోగించే ఇంధనం, వేలాది మంది అతిథులకు వంటకాలు సిద్ధం చేసే హోటళ్లలో ఎల్పీజీ కొరత పెద్ద సమస్యగా మారింది.
రెండోది విమానయాన రంగం. పశ్చిమ ఆసియాలో గగనతల ఆంక్షల వల్ల విదేశీ ఆటగాళ్లు భారత్ చేరుకోవడం కష్టతరంగా మారింది.
మూడోది రవాణా ఖర్చులు. ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల జట్లు ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి ప్రయాణించడం భారంగా మారే అవకాశం ఉంది.
బీసీసీఐ, ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఏం చెబుతోంది?
ఈ గందరగోళంపై ఐపీఎల్ చైర్మన్ అరుణ్ ధుమాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మేము పరిస్థితులను నిశితంగా సమీక్షిస్తున్నాము. ఇది నిరంతరం మారుతున్న పరిస్థితి కాబట్టి ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేము. కానీ, అవసరాన్ని బట్టి మేము తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మరో సీనియర్ అధికారి మాట్లాడుతూ, హోటల్ యాజమాన్యాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, ప్రస్తుతానికి అంతా నియంత్రణలోనే ఉందని వారు చెబుతున్నారని తెలిపారు. పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారితే తప్ప షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉండవని, అయితే వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబిస్తున్నామని బీసీసీఐ వెల్లడించింది.
వార్ దెబ్బతో హోటళ్లలో గ్యాస్ కటకట.. మెనూలో కోతలు
బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మెట్రో నగరాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. హోటల్ యజమానుల సంఘాల సమాచారం ప్రకారం, వారి వద్ద కేవలం ఒకటి లేదా రెండు రోజులకు సరిపడా ఎల్పీజీ మాత్రమే నిల్వ ఉంది. దీనివల్ల కొన్ని హోటళ్లు ఇప్పటికే తమ మెనూలో ఐటమ్స్ను తగ్గించేశాయి. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ కూడా గృహ అవసరాలకు, అత్యవసర రంగానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు జరిగే సమయంలో వేల సంఖ్యలో పర్యాటకులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ గ్యాస్ కొరత పర్యాటక రంగంపై, టోర్నీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపేలా కనిపిస్తోంది.
ఐపీఎల్ 2026 తొలి మ్యాచ్ షెడ్యూల్.. ఎన్నికల సవాలు
ప్రస్తుతానికి ఐపీఎల్ 2026 మార్చి 28న బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ప్రారంభం కానుంది. తొలి పోరులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) తలపడనున్నాయి. అయితే, అదే సమయంలో ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండటంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా బీసీసీఐ కేవలం మొదటి 20 రోజుల షెడ్యూల్ను మాత్రమే విడుదల చేసింది. ఎన్నికల తేదీలు, గ్యాస్ సంక్షోభం తీవ్రతను బట్టి మిగిలిన షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఏదేమైనా, భారత్లో క్రికెట్ పండుగ సజావుగా సాగాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.