KTR: కొండా సురేఖ క్షమాపణపై స్పందించిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే.?
KTR: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను ఉద్దేశించి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుంటూ మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ చేసిన ప్రకటనపై.. కేటీఆర్ స్పందించారు. నిజం నిలకడగా తెలుస్తుందని, తనకు క్షమాపణలు చేయాల్సిన వారు ఇంకా ఉన్నారని అన్నారు.
కొండా సురేఖ ప్రకటనపై కేటీఆర్ స్పందన
తెలంగాణ భవన్లో గురువారం మీడియాతో మాట్లాడిన కేటీఆర్.. కొండా సురేఖ క్షమాపణల అంశంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. నిజం నిలకడ మీద తేలుతుందన్నారు. గతంలో తమపై వచ్చిన ఆరోపణల విషయంలో వాస్తవాలు క్రమంగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయని అన్నారు. ఇటీవల ఒక వార్తాపత్రిక క్షమాపణ చెప్పిందని, ఇప్పుడు కొండా సురేఖ తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరికొందరు కూడా ఇదే విధంగా క్షమాపణలు చెప్పే పరిస్థితి వస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. తమపై ప్రస్తుతం ఆరోపణలు చేస్తున్నవారు భవిష్యత్తులో వాస్తవాల ముందు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్న కొండా సురేఖ
కేటీఆర్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను ఉద్దేశించి గతంలో చేసిన వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ తాజాగా స్పందించారు. అప్పటి రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో ఆ వ్యాఖ్యలు చేశానని ఆమె వివరించారు. అయితే, తాను మాట్లాడిన మాటలు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసినవి కావని స్పష్టం చేశారు. గతంలో చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలకు సరైన ఆధారాలు లేవని, అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్ను లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులను వ్యక్తిగతంగా బాధపెట్టాలనే ఉద్దేశం తనకు లేదని తెలిపారు. వారి ప్రతిష్ఠకు నష్టం కలిగించాలనే ఆలోచన కూడా లేదని స్పష్టం చేశారు. తన మాటల వల్ల కేటీఆర్ లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మనస్తాపానికి గురై ఉంటే విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. గతంలో కేటీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. ఈ పరిణామంతో గతంలో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది.
ట్యాపింగ్, ఫార్ములా ఈ, విద్యుత్ ఆరోపణలపై ప్రస్తావన
తమపై వివిధ అంశాల్లో ఆరోపణలు చేస్తున్నవారిని ఉద్దేశించి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఫార్ములా ఈ రేసు, విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించిన ఆరోపణలను ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశాలపై తమను లక్ష్యంగా చేసుకుని మాట్లాడుతున్నవారు భవిష్యత్తులో వాస్తవాలు బయటపడినప్పుడు సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుందని అన్నారు. ఈ వ్యవహారాల్లో ఆరోపణలు నిలబడకపోతే వాటిని చేసినవారు కూడా తమ వైఖరిని మార్చుకోవాల్సి వస్తుందని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. తమపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నవారు రాబోయే రోజుల్లో క్షమాపణలు చెప్పే వారి జాబితాలో చేరతారని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, కొండా సురేఖ చేసిన ప్రకటనను తాను ఇంకా పూర్తిగా పరిశీలించలేదని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఆమె ఏం చెప్పారనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాతే ఈ అంశంపై మరింత స్పష్టంగా స్పందిస్తానని వెల్లడించారు.
న్యాయపరమైన చర్యలపై కేటీఆర్ కీలక ప్రకటన
కొండా సురేఖ ప్రకటన గురించి తనకు అప్పుడే తెలిసిందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఆమె చేసిన ట్వీట్ను పూర్తిగా చదివిన తర్వాత తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పారు. ఇందుకోసం పార్టీ న్యాయ విభాగంతో సంప్రదింపులు జరుపుతామని వెల్లడించారు. గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవడం, వాటిపై విచారం వ్యక్తం చేయడం వంటి అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఈ వివాదం రాజకీయ విమర్శలకే పరిమితం అవుతుందా? లేక న్యాయపరంగా కూడా తదుపరి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయా? అనే అంశంపై ఆసక్తి నెలకొంది.