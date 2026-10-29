దుబాయ్లో భూములు కొనాలని ఉందా.? మీకోసమే హైదరాబాద్లో ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ఎక్స్పో
Hyderabad: యూఏఈకి చెందిన గ్లోబల్ ఎడ్జ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎల్ఎల్సీ హైదరాబాద్లో యూఏఈ ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ ఎక్స్పో పేరుతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. దుబాయ్, అజ్మాన్ ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది ఉపయోగపడనుంది.
అక్టోబర్ 31 నుంచి రెండు రోజుల పాటు ఎక్స్పో
హైదరాబాద్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ట్రేడ్ ఫెయిర్స్లో యూఏఈ ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ ఎక్స్పో 2026 నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 31, నవంబర్ 1 తేదీల్లో జరిగే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా యూఏఈలో రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులపై ఆసక్తి ఉన్న భారతీయులకు వివిధ ప్రాజెక్టులను పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ ఎక్స్పోకు దుబాయ్ ల్యాండ్ డిపార్ట్మెంట్, అజ్మాన్ ల్యాండ్ డిపార్ట్మెంట్ మద్ధతు అందిస్తున్నాయి.
దుబాయ్, అజ్మాన్ ప్రాంతాల్లోని రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లు తమ ప్రాజెక్టుల వివరాలను పెట్టుబడిదారులకు వివరించనున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న ఆస్తుల ధరలు, చెల్లింపు ప్రణాళికలు, కొనుగోలు ప్రక్రియల గురించి నేరుగా తెలుసుకునే అవకాశం కల్పించనున్నారు. వివిధ బడ్జెట్లకు అనుగుణంగా అందుబాటులో ఉన్న నివాస ప్రాజెక్టులను పరిశీలించడంతో పాటు తమ అవసరాలకు తగిన ఆస్తులను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడనుంది.
దుబాయ్ రియల్ ఎస్టేట్పై భారతీయ పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి
అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో యూఏఈ కీలక గమ్యస్థానంగా గుర్తింపు పొందుతోంది. ముఖ్యంగా దుబాయ్లో ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడంపై భారతీయ పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎక్స్పో నిర్వాహకులు అందించిన వివరాల ప్రకారం, దుబాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల్లో భారతీయుల వాటా సుమారు 20 నుంచి 22 శాతంగా ఉంది. భారతీయుల నుంచి ఏటా AED 30 బిలియన్లకు పైగా పెట్టుబడులు వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
2025లో దుబాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీల విలువ సుమారు AED 917 బిలియన్లకు చేరినట్లు అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో విదేశీ ఆస్తుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి మార్కెట్ పరిస్థితులు, ప్రాజెక్టుల వివరాలు, పెట్టుబడులకు సంబంధించిన అంశాలను తెలుసుకునే అవకాశం కల్పించడమే ఎక్స్పో ప్రధాన ఉద్దేశం.
సాంకేతిక రంగం, ఆరోగ్య సేవలు, వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో హైదరాబాద్ సాధించిన వృద్ధి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో సంబంధాలు కలిగిన నిపుణులు, వ్యాపారవేత్తల సంఖ్య పెరగడం వంటి అంశాలు ఈ నగరాన్ని విదేశీ పెట్టుబడులకు ఆసక్తికరమైన మార్కెట్గా నిలుపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ఎక్స్పో నిర్వహించడం ద్వారా భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు యూఏఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని మరింత చేరువ చేయాలని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు.
అద్దె ఆదాయం, ఆస్తుల కొనుగోలుపై పూర్తి సమాచారం
విదేశాల్లో ఆస్తి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కేవలం ధరను మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆదాయం, నిర్వహణ ఖర్చులు, చట్టపరమైన నిబంధనలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఈ అంశాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు యూఈఏ ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ ఎక్స్పో 2026లో ప్రాజెక్టుల విశ్వసనీయత, చెల్లింపు ప్రణాళికలు, రుణ సదుపాయాలు, అద్దె డిమాండ్, నిర్వహణ ఖర్చులు, యాజమాన్య నిబంధనలకు సంబంధించిన వివరాలను అందించనున్నారు.
ఎక్స్పో మీడియా ప్రశ్నోత్తరాల పత్రంలో పేర్కొన్న మార్కెట్ పరిశోధన ప్రకారం, దుబాయ్లో నివాస ఆస్తులపై సగటు స్థూల అద్దె రాబడి సుమారు 6 నుంచి 7 శాతంగా ఉంది. అయితే, ఈ రాబడి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేలా ఉండదు. ఆస్తి ఉన్న ప్రాంతం, భవనం రకం, అద్దె డిమాండ్, మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఆదాయం మారుతుంది.
అలాగే, నిర్వహణ, సర్వీస్ ఛార్జీలు, ఆస్తి ఖాళీగా ఉండే కాలం వంటి ఖర్చులు కూడా పెట్టుబడిపై వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల స్థూల అద్దె రాబడితో పాటు అన్ని ఖర్చులను లెక్కించి నికర ఆదాయాన్ని అంచనా వేయడం అవసరం. ప్రాజెక్టును ఎంపిక చేసుకునే ముందు సంబంధిత పత్రాలు, చెల్లింపు నిబంధనలు, యాజమాన్య హక్కులను స్వతంత్రంగా పరిశీలించుకోవడం కూడా ముఖ్యం. ఈ ఎక్స్పోలో భాగంగా ఇండియా–యూఏఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఫోరమ్ను నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, పరిశ్రమ నిపుణులు పాల్గొని పెట్టుబడి అవకాశాలు, నియంత్రణ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో వస్తున్న మార్పులపై చర్చించనున్నారు.
విదేశీ ఆస్తుల కొనుగోలు, గోల్డెన్ వీసా నిబంధనలపై అవగాహన
భారతీయ నివాసితులు యూఏఈలో విదేశీయులకు ఆస్తుల కొనుగోలుకు అనుమతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో సంబంధిత నిబంధనలకు లోబడి పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. అయితే, విదేశాలకు నిధులు పంపే విషయంలో భారతీయ చట్టాలు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్గదర్శకాలను పాటించాలి. ఆర్బీఐ లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్ (LRS) ప్రకారం, అనుమతించిన ప్రయోజనాల కోసం ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక్కో అర్హత కలిగిన నివాసితుడు గరిష్ఠంగా 2,50,000 అమెరికన్ డాలర్ల వరకు విదేశాలకు నిధులు పంపవచ్చు. విదేశాల్లో ఆస్తుల కొనుగోలుకు ఈ పరిమితి, వర్తించే నిబంధనలకు లోబడి వర్తిస్తుంది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పన్నులు, విదేశీ మారక నిబంధనలు, ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించిన చట్టపరమైన అంశాలపై నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
యూఏఈ గోల్డెన్ వీసాకు సంబంధించిన అర్హతలు, ఆస్తి పెట్టుబడుల ఆధారంగా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశాలపైనా ఎక్స్పోలో సమాచారం అందించనున్నారు. సాధారణంగా AED 2 మిలియన్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువ కలిగిన అర్హతగల రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు గోల్డెన్ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించవచ్చు. అయితే, ఆస్తి రకం, యాజమాన్య విధానం, ప్రస్తుత వీసా నిబంధనలు, సంబంధిత అధికారుల ఆమోదం వంటి అంశాల ఆధారంగా అర్హత నిర్ణయిస్తారు. ఆస్తి కొనుగోలు చేసినంత మాత్రాన గోల్డెన్ వీసా లభిస్తుందని భావించకూడదు.
భారత్–యూఏఈ వ్యాపార సంబంధాల బలోపేతమే లక్ష్యం
యూఏఈ ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ ఎక్స్పో 2026 నిర్వహణ ద్వారా యూఏఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి, భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని గ్లోబల్ ఎడ్జ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎల్ఎల్సీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విదేశీ ఆస్తుల కొనుగోలుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒకే వేదికపై అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, పెట్టుబడిదారులకు ప్రాజెక్టుల వివరాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అవకాశం కల్పించడం, పారదర్శకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు అవసరమైన అవగాహన పెంచడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశాలు.
సంస్థ సీఈఓ రఘు పెలక్కట్ మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులకు యూఏఈ ముఖ్యమైన గమ్యస్థానంగా ఎదిగిందని తెలిపారు. వివిధ ధరల శ్రేణుల్లో ఆస్తులను పరిశీలించే అవకాశాలు అక్కడ ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. దుబాయ్, అజ్మాన్ మార్కెట్లను హైదరాబాద్ పెట్టుబడిదారులకు చేరువ చేయడంతో పాటు డెవలపర్లతో నేరుగా చర్చించేందుకు ఈ ఎక్స్పో అవకాశం కల్పిస్తుందని చెప్పారు.
విదేశాల్లో ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, పెట్టుబడుల విషయంలో పారదర్శకతను ప్రోత్సహించడం తమ లక్ష్యమని రఘు పెలక్కట్ వెల్లడించారు. భారతదేశంలో పెరుగుతున్న పెట్టుబడిదారుల వర్గానికి, యూఏఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మధ్య వ్యాపార సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
2010లో స్థాపించిన గ్లోబల్ ఎడ్జ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎల్ఎల్సీ యూఏఈ కేంద్రంగా ప్రకటనలు, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. 15 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఈ సంస్థ వివిధ వ్యాపార సంస్థలకు మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్, లక్ష్య ప్రేక్షకులతో అనుసంధానం వంటి సేవలను అందిస్తోంది. యూఏఈ ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ ఎక్స్పో 2026 ద్వారా అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులపై ఆసక్తి ఉన్న భారతీయులకు సమగ్ర సమాచారం అందించడంతో పాటు భారత్–యూఏఈ మధ్య వ్యాపార సంబంధాలకు కొత్త అవకాశాలను కల్పించాలని సంస్థ ఆశిస్తోంది.