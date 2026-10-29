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- ఆ మాటలు నొప్పించి ఉంటే చింతిస్తున్నా.. కేటీఆర్ని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ
ఆ మాటలు నొప్పించి ఉంటే చింతిస్తున్నా.. కేటీఆర్ని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ
Konda Surekha: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను ఉద్దేశించి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు కొండా సురేఖ ప్రకటించారు. తొందరపడి నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలు చేశానని ఆమె ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
గత వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకున్న కొండా సురేఖ
కేటీఆర్పై గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి కొండా సురేఖ తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీని విమర్శించే క్రమంలోనే అప్పట్లో ఆ వ్యాఖ్యలు చేశానని ఆమె వివరించారు. కేటీఆర్ను గానీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను గానీ వ్యక్తిగతంగా కించపరచాలనే ఉద్దేశం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ విమర్శలు చేసే సమయంలో వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోకుండా మాట్లాడటం సరికాదని పేర్కొన్నారు. గతంలో చేసిన నిరాధార వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటిస్తూ, తన మాటలతో కేటీఆర్ లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మనస్తాపానికి గురై ఉంటే క్షమించాలని కోరారు.
2024లో తీవ్ర వివాదానికి కారణమైన వ్యాఖ్యలు
2024 అక్టోబర్ 2న కేటీఆర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్న ఆమె వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ విమర్శల పేరుతో వ్యక్తిగత అంశాలను ప్రస్తావించడం తగదని ఆ పార్టీ నేతలు విమర్శించారు. ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవాలని, మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ వివాదం రాజకీయ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికే పరిమితం కాకుండా న్యాయపరమైన పరిణామాలకు కూడా దారితీసింది. కేటీఆర్తో పాటు నటుడు నాగార్జున కుటుంబం కూడా తన ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగిందని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ పరువు నష్టం కేసుల వ్యవహారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిన విషయం తెలిసిందే.
మంత్రి పదవి నుంచి తొలగింపు తర్వాత కీలక ప్రకటన
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల తన మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను తొలగించిన నేపథ్యంలో ఆమె తాజా ప్రకటనకు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. తనను మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించే విషయంలో సరైన వివరణ ఇవ్వలేదని ఆమె అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. బీసీ మహిళనైన తనను ఎందుకు పదవి నుంచి తొలగించాల్సి వచ్చిందనే ప్రశ్నను కూడా ఆమె లేవనెత్తారు. ఈ పరిణామాల మధ్య కేటీఆర్కు క్షమాపణలు చెప్పడం రాజకీయ వర్గాల్లో కొత్త చర్చకు కారణమైంది.
బీఆర్ఎస్లోకి తిరిగి వెళ్తారా?
కొండా సురేఖ తాజా ప్రకటనతో ఆమె, భర్త కొండా మురళి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి తిరిగి బీఆర్ఎస్లో చేరవచ్చనే ప్రచారం ఊపందుకుంది. గతంలో కేటీఆర్తో ఏర్పడిన విభేదాలను పరిష్కరించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఆమె క్షమాపణలు చెప్పి ఉండవచ్చని కొందరు రాజకీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాంగ్రెస్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు కూడా ఈ ఊహాగానాలకు కారణమవుతున్నాయి. అయితే, కొండా సురేఖ దంపతులు బీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. క్షమాపణలు చెప్పినంత మాత్రాన పార్టీ మార్పు ఖాయమని చెప్పలేం.
బీఆర్ఎస్ నాయకత్వ స్పందనపై ఆసక్తి
కొండా సురేఖ చేసిన తాజా ప్రకటనపై బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఎలా స్పందిస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. గతంలో తీవ్రస్థాయిలో వివాదానికి కారణమైన వ్యాఖ్యలను ఆమె వెనక్కి తీసుకోవడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే, ఈ పరిణామాన్ని పార్టీ మార్పుతో ముడిపెట్టడం ప్రస్తుతానికి ఊహాగానాలకే పరిమితం. బీఆర్ఎస్ నేతల స్పందన, కొండా సురేఖ తదుపరి రాజకీయ అడుగులు, కాంగ్రెస్ నాయకత్వంతో ఆమె సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయన్న అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ వ్యవహారం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందో చూడాలి.