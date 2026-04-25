కవిత కొత్త పార్టీతో తెలంగాణలో ఏం జరగనుంది.? ఎవరికి లాభం, ఎవరికి నష్టం.?
Kavitha: తెలంగాణలో మరో కొత్త రాజకీయ పార్టీ పురుడుపోసుకుంది. కుటుంబసభ్యులను ధిక్కారిస్తూ బయటకు వచ్చిన ఓ స్వరం ఇప్పుడు వారినే సవాలు విసురుతోంది. ఇంతకీ తెలంగాణ రాష్ట్రసేన పేరుతో వస్తున్న కవిత తెలంగాణ రాజకీయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనున్నారు.
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త మలుపు
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కల్వకుంట్ల కవిత కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (TRS) పేరుతో రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించడం రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలను కదిలిస్తోంది. ఒకప్పుడు ఉద్యమానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ‘TRS’ పేరును మళ్లీ రంగంలోకి తేవడం కేవలం పేరు ఎంపిక కాదు, ఒక స్పష్టమైన రాజకీయ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఈ పరిణామం ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
TRS పేరులో దాగిన వ్యూహం ఏమిటి?
‘TRS’ అనే మూడు అక్షరాలు తెలంగాణ ఉద్యమానికి భావోద్వేగ గుర్తు. ఆ పేరును BRSగా మార్చిన తర్వాతే పార్టీకి నష్టం మొదలైందన్న అభిప్రాయాలు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు కవిత అదే పేరుతో పార్టీని తీసుకురావడం ద్వారా ఆ భావోద్వేగాన్ని తిరిగి ఆకర్షించే ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది. ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాడిన ఉద్యమకారులు, పాత క్యాడర్ను తనవైపు తిప్పుకునే అవకాశం ఈ నిర్ణయం ద్వారా పెరిగిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఇది కేవలం కొత్త పార్టీ స్థాపన కాకుండా పాత గుర్తింపును తిరిగి సాధించే ప్రయత్నంగా చెబుతున్నారు.
BRS ఓటు బ్యాంకుపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
కేటీఆర్, హరీష్ రావుల నాయకత్వంపై అసంతృప్తి ఉన్న వర్గాలకు ఇప్పుడు కొత్త ప్లాట్ ఫామ్ దొరికినట్లైంది. తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పటికే కవితకు నెట్వర్క్ ఉంది. ఈ శ్రేణులు కొత్త పార్టీ వైపు మళ్లే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా టికెట్ రాని నాయకులు, ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు, అసంతృప్త వర్గాలు అన్నీ బీఆర్ఎస్ నుంచి వేరుపడే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. దీంతో ఎన్నికల సమయంలో బీఆర్ఎస్ ఓటు బ్యాంక్ విభజనకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆ పార్టీకి ప్రధాన సవాలుగా మారవచ్చు.
కాంగ్రెస్, బీజేపీలలో లాభం ఎవరికీ?
ఈ పరిణామం వల్ల ఎక్కువగా లాభపడే అవకాశం కాంగ్రెస్ ఉందని కొందరు భావిస్తున్నారు. కారణం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు ఒకే దిశగా వెళ్లకుండా చీలే అవకాశం ఉంది. కవిత పార్టీ BRS ఓటును చీల్చితే, ప్రత్యక్షంగా కాంగ్రెస్కు లాభం కలగవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, మహిళా ఓటర్లలో కవితకు ఉన్న ప్రభావం కాంగ్రెస్కు పరోక్షంగా సహకరించే అవకాశం ఉంది. అయితే బీజేపీ కూడా ఈ పరిస్థితిని ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో BRS బలహీనపడితే, BJP తన స్థానం బలపరుచుకునే అవకాశం ఉంది.
మహిళా ఓటు, సెంటిమెంట్ రాజకీయాలు త్ర
బతుకమ్మ వంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా కవితకు మహిళల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ అనుబంధం ఓట్లుగా మారితే రాజకీయంగా పెద్ద మార్పు రావచ్చు. మహిళా ఓటు బ్యాంక్లో చీలిక రావడం వల్ల BRSకు నష్టం కలగవచ్చు. అదే సమయంలో కవిత పార్టీ ఒక కొత్త సామాజిక సమీకరణాన్ని తీసుకురావచ్చు. ఇక ఆమె చేసిన స్వీయ విమర్శలు.. గత పాలనలో జరిగిన తప్పులను అంగీకరించడం, ప్రజల్లో ఒక కొత్త ఇమేజ్ను సృష్టించే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది.
ఎవరికీ లాభం, ఎవరికీ నష్టం?
కవిత పార్టీ ఏర్పాటు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మూడు కీలక మార్పులకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. ఒకటి.. BRS ఓటు బ్యాంక్ విభజన, కాంగ్రెస్కు పరోక్ష లాభం, BJPకి కొత్త అవకాశాలు. అయితే చివరికి ఈ పార్టీ ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో, అది కవిత క్షేత్రస్థాయిలో ఎంత బలంగా నిలబడగలదన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఈ కొత్త TRS నిజంగా గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందా? లేక మరో చిన్న పార్టీగా మిగిలిపోతుందా? అన్నది చూడాల్సి ఉంది.