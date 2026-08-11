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- Fake Rapido Driver: హైదరాబాద్లో కొత్త టైప్ ఫ్రాడ్.. ఫేక్ రాపిడో డ్రైవర్ బ్యాండ్ బాజాయించిన యువతి
Fake Rapido Driver: హైదరాబాద్లో కొత్త టైప్ ఫ్రాడ్.. ఫేక్ రాపిడో డ్రైవర్ బ్యాండ్ బాజాయించిన యువతి
Hyderabad Fake Rapido Driver: చార్మినార్ వద్ద నకిలీ రాపిడో డ్రైవర్ కలకలం రేగింది. యాప్, నంబర్ ప్లేట్ లేని బైక్పై మోసం చేసేందుకు యత్నించిన వ్యక్తిని అప్రమత్తమైన యువతి సమయస్ఫూర్తితో నిలదీసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి.
యాప్ లేదు.. నంబర్ ప్లేట్ అసలే లేదు.. నైట్ టైమ్ చార్మినార్ వద్ద షాకింగ్ సీన్
హైదరాబాద్ నగరం అనగానే చారిత్రక కట్టడాలు, సందడి ప్రదేశాలు గుర్తుకొస్తాయి. అయితే, అదే చార్మినార్ ప్రాంతంలో రాత్రి వేళ ఒక విచిత్రమైన, కలకలం రేపే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. శనివారం రాత్రి సరిగ్గా 9 గంటల సమయం.. కంటెంట్ క్రియేటర్గా పనిచేస్తున్న సిద్ధేశ్వరి సుగంధ్ (సిద్ధి) అనే యువతి చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతంలో ఇంటికి వెళ్లడానికి ఆటో కోసం వెయిట్ చేస్తోంది. చలిగా ఉండటంతో కుర్తీ, షాల్ కప్పుకుని నిలబడి ఉన్న ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యక్తి స్కూటర్పై వచ్చి ఆగాడు. "మ్యామ్.. ఎక్కడికి వెళ్లాలి? రాపిడో కావాలా? డ్రాప్ చేయమంటారా?" అంటూ చాలా నమ్మకంగా మాట కలిపాడు.
నంబర్ ప్లేట్ లేదు.. ఐడీ అడిగితే అసలు రంగు బయటపడింది
ఆ వ్యక్తి అంత కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడేసరికి సిద్ధేశ్వరి వెంటనే అప్రమత్తమైంది. అసలు తాను ఎలాంటి రాపిడో రైడ్ బుక్ చేసుకోకుండా ఇతను నేరుగా వచ్చి ఎలా అడుగుతున్నాడా అని సందేహించింది. వెంటనే ఆమె తన మొబైల్లో రికార్డింగ్ ఆన్ చేసి, అతడి వాహనాన్ని గమనించింది. విచిత్రమేమిటంటే ఆ స్కూటర్కు కనీసం వెహికల్ నంబర్ ప్లేట్ కూడా లేదు. "బండికి నంబర్ ఏది? నీ రాపిడో డ్రైవర్ ఐడీ కార్డు చూపించు" అని సిద్ధి గట్టిగా నిలదీసింది. దాంతో ఆ వ్యక్తి కంగారుపడుతూ నీళ్లు నమగడం మొదలుపెట్టాడు. ఐడీ కార్డు చూపించమంటే.. అప్పటికప్పుడు తన ఫోన్లో ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి రాపిడో యాప్ డౌన్లోడ్ చేయడం ప్రారంభించాడు.
యాప్ లాగిన్ డ్రామా.. బండారం బయటపెట్టి వార్నింగ్
తన పేరు ఇర్ఫాన్ అని చెప్పిన ఆ వ్యక్తి, క్రెడెన్షియల్స్ చూపించకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. అంతేకాదు, విచిత్రంగా "బండి స్టార్ట్ కావడం లేదు మేడమ్" అంటూ సాకులు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. అసలు స్టార్ట్ కూడా కాని బైక్ పెట్టుకుని, ఎలాంటి బుకింగ్ లేకుండా ప్యాసింజర్లను ఎక్కించుకోవడానికి ఎలా వస్తావని ఆమె తీవ్రంగా మండిపడింది. అతడి ఫోన్ స్క్రీన్ చూస్తే అప్పుడే ఓటీపీ అడిగే లాగిన్ పేజీ కనిపిస్తోంది. అతడు అసలు రాపిడో డ్రైవరే కాదు. "బండి నడవదు.. యాప్ లేదు.. నన్ను డ్రాప్ చేస్తావా? సిగ్గుండాలి.. మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపో" అంటూ ఆ యువతి గట్టిగా హెచ్చరించడంతో ఆ కేటుగాడు అక్కడ నుంచి జారుకున్నాడు.
అలర్ట్గా ఉండండి.. స్పందించిన రాపిడో సంస్థ
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను సిద్ధేశ్వరి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ అయింది. రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఎలాంటి వెరిఫికేషన్ లేకుండా ఒక మహిళ వద్దకు వచ్చి రైడ్ ఆఫర్ చేయడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని ఆమె పేర్కొంది. కాగా, తాను రాపిడో యాప్ను క్రమం తప్పకుండా వాడుతుంటానని, సంస్థపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, కేవలం రాపిడో పేరును వాడుకుని మోసం చేసే ఇలాంటి నకిలీ వ్యక్తుల పట్ల మహిళలను అప్రమత్తం చేయడానికే ఈ వీడియో చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఈ వీడియోపై రాపిడో కంపెనీ కూడా వెంటనే స్పందించింది. సిద్ధేశ్వరి అప్రమత్తతను అభినందిస్తూ.. యాప్లో రైడ్ బుక్ చేయకుండా నేరుగా వచ్చి రైడర్లమని చెప్పే వారిని అస్సలు నమ్మవద్దని స్పష్టం చేసింది. ప్రయాణికులు ఎల్లప్పుడూ యాప్లోని డ్రైవర్ ఐడీ, వాహనం నంబర్, ఓటీపీ సరిచూసుకున్న తర్వాతే ప్రయాణించాలని సూచించింది.