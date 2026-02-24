- Home
IMD Rain Alert : అల్పపీడనానికి తోడైన ఉపరితల ద్రోణి.. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, ఇక అల్లకల్లోలమే
Weather Update : తెలంగాణలో కురుస్తున్న వర్షాలు ఇవాళ కూడా కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఏఏ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో తెలుసా..?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు
IMD Rain Alert : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వేసవి మొదలై ఎండలు మండిపోవాల్సిన వేళ వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది... కొన్నిచోట్ల చిరుజల్లులు ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నాయి. అయితే ఈదురుగాలులు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు ఇటు సామాన్య ప్రజలను, వడగళ్ల వానలు అటు రైతులకు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ అకాల వర్షాలు రైతులకు నష్టాన్ని మిగిల్చే అవకాశాలున్నాయి.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస అల్పపీడనాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలకు కారణం అవుతున్నాయి. గతవారం ఏకంగా రెండు అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి... ఇందులో ఒకటి ఇప్పటికే బలహీనపడింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మాత్రం బలపడి భారీ వర్షాలకు కారణం అవుతోంది. ఈ అల్పపీడనానికి ఉపరితల ద్రోణి కూడా జతకలిసింది... దీంతో మోస్తరు నుండి అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
నిన్న(ఫిబ్రవరి 23, సోమవారం) తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి... రాత్రి కూడా కొనసాగాయి. ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 24, మంగళవారం) కూడా ఈ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిస్తోంది. రాబోయే రెండుమూడు గంటల్లో జోగులాంబ గద్వాల్, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, నారాయణపేట, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వనపర్తి జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిస్తోంది.
హైదరాబాద్ కు ఆరెంజ్ అలర్ట్
ఇవాళ హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది... ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం నగరంలో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని... మధ్యాహ్నం నుండి మళ్లీ వర్షాలు మొదలవుతాయని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ తెలిపారు. వచ్చే రెండుమూడు గంటల్లో నల్గొండ, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వెదర్ మ్యాన్ హెచ్చరించారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు
ఇప్పటికే సంగారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి... నారాయణఖేడ్, కొండాపూర్, సదాశివపేట్ పాటు పలు ప్రాంతాల్లో అర్థరాత్రి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిశాయి. ఇక కామారెడ్డి, వికారాబాద్, సిద్దిపేట, భువనగిరి, నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, జగిత్యాల, కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు కొనసాగాయి. హైదరాబాద్ లోని ఆల్వాల్, సికింద్రాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, బషీర్ బాగ్ సహా అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
అత్యధిక వర్షపాతం ఇక్కడే
నేడు (ఫిబ్రవరి 24న) ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, సంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లా చందంపేటలో 6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యింది.
ఏపీలో వర్షాలు
ఇక బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా కనిపిస్తోంది... పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వర్షాలు మొదలయ్యాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఇప్పటికే వర్షాలు కురుస్తున్నాయి... నేడు విజయవాడలో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరించారు. రాయలసీమ జిల్లాలకు కూడా వర్షసూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.